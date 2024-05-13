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Расписание спортивных матчей 14 мая 2024 года — live-трансляции, текстовые трансляции, результаты, кто сыграет

Топ-матчи вторника: «Балтика» — «Спартак», четвертьфинал Хачанова в Риме, АПЛ, НХЛ и НБА
Михаил Георгиев
Спортивные события 14 мая
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Комментарии
Яркий спорт 14 мая: хоккейный ЧМ набирает обороты, фанаты «Арсенала» будут болеть за «Тоттенхэм». Всё самое интересное в нашем гайде!

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Время в материале указано по Москве.

🏀 2:00: «Кливленд Кавальерс» — «Бостон Селтикс», плей-офф НБА, 1/4 финала, четвёртый матч

НБА - плей-офф . 1/4 финала. 4-й матч
14 мая 2024, вторник. 02:00 МСК
Кливленд Кавальерс
Кливленд
Не начался
Бостон Селтикс
Бостон
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: 2-2 или же «кельты» вырвутся вперёд?

«Кливленд Кавальерс» довольно неожиданно для всех выиграл второй матч на домашней арене «Бостон Селтикс». При этом «кельты» сделали выводы из ошибок, допущенных ранее, и забрали третью игру. Счёт в серии 2-1 в пользу «Бостона». Лидер «кавалеристов» Донован Митчелл практически в одиночку тащит в плей-офф свой коллектив. Порой подключаются Эван Мобли, Джарретт Аллен и Дариус Гарленд, но всё же Митчелл берёт на себя основную часть всех бросков команды. Сумеют ли хозяева сравнять счёт в серии или же подопечные Джо Маззуллы окончательно вырвутся вперёд?

Бывший игрок «Бостона» сядет в тюрьму:
Чемпион НБА загремел за решётку на три года. Он дурачил лигу и страховую компанию
Чемпион НБА загремел за решётку на три года. Он дурачил лигу и страховую компанию

🏒 2:00: «Нью-Йорк Рейнджерс» — «Каролина Харрикейнз», плей-офф НХЛ, 1/4 финала, пятый матч

НХЛ - плей-офф . 1/2 финала - Восток. 5-й матч
14 мая 2024, вторник. 02:00 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Не начался
Каролина Харрикейнз
Роли
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: закроет ли «Рейнджерс» серию?

Дело двигалось к сухой победе нью-йоркской команды, но «Каролина» выжала из себя всё, что могла, и всё-таки победила. Перспективы подопечных Бриндамора от этого менее туманными не становятся, но в НХЛ возможны и такие камбэки. Евгений Кузнецов в прошлом матче забросил и едва не сделал лакросс, сможет ли он помочь команде сделать шаг навстречу чуду?

Вдохновлённый Кузнецов — страшная сила:
Супергол Кузнецова зарядил «Каролину»! «Рейнджерс» впервые проиграли в этом плей-офф НХЛ
Видео
Супергол Кузнецова зарядил «Каролину»! «Рейнджерс» впервые проиграли в этом плей-офф НХЛ

🏀 4:30: «Даллас Маверикс» — «Оклахома-Сити Тандер», плей-офф НБА, 1/4 финала, четвёртый матч

НБА - плей-офф . 1/4 финала. 4-й матч
14 мая 2024, вторник. 04:30 МСК
Даллас Маверикс
Даллас
Не начался
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: удастся ли «молниям» забрать победу на выезде и сравнять счёт?

«Даллас Маверикс» выиграл третий матч второго раунда плей-офф НБА с «Оклахома-Сити Тандер». Пока команда под руководством Джейсона Кидда повторяет свой путь, как это было в серии с «Лос-Анджелес Клипперс». Лука Дончич и компания проиграли стартовую встречу, но затем выиграли два матча кряду. Счёт 2-1 в пользу клуба из Техаса. Юные «молнии» во главе с Шеем Гилджес-Александером должны включаться здесь и сейчас, нельзя доводить до 3-1, иначе жди беды. Сумеют ли гости выиграть у «Далласа»?

«Даллас» перевернул серию плей-офф НБА в свою пользу:
Левая рука — секретное оружие Кайри Ирвинга. Каждый раз удивляет!
Видео
Левая рука — секретное оружие Кайри Ирвинга. Каждый раз удивляет!

🏒 4:30: «Колорадо Эвеланш» — «Даллас Старз», плей-офф НХЛ, 1/4 финала, четвёртый матч

НХЛ - плей-офф . 1/2 финала - Запад. 4-й матч
14 мая 2024, вторник. 04:30 МСК
Колорадо Эвеланш
Денвер
Не начался
Даллас Старз
Даллас
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: сможет ли Валерий Ничушкин начать новую голевую серию?

После двух ярких матчей в Техасе команды выдали тактические шахматы в третьем. Особенно это касается «Далласа», который провёл образцовый третий период в последнем матче. Джаред Беднар убрал Ничушкина из первого звена с Маккинноном и Рантаненом, что сразу понизило эффективность тройки. И, что самое удивительное, единственная шайба «Колорадо» была заброшена, когда эти трое на одну смену вышли вместе. Не пора ли главному тренеру «лавин» вернуться к базовым настройкам?

Доказательство того, как крут Евгений Дадонов:
35-летний россиянин вновь стал героем «Далласа»! Выдал чудо-передачу в решающий момент
35-летний россиянин вновь стал героем «Далласа»! Выдал чудо-передачу в решающий момент

🎾 13:00*: Алехандро Табило (Чили, 29) — Карен Хачанов (Россия, 16), Рим, четвёртый круг

💬 Матч с текстовой трансляцией

*Время матча может измениться и будет уточнено

Рим (м). 4-й круг
14 мая 2024, вторник. 12:00 МСК
Алехандро Табило
Чили
Алехандро Табило
А. Табило
Не начался
1 2 3
         
         
Карен Хачанов
Россия
Карен Хачанов
К. Хачанов

Интрига: справится ли Хачанов с обидчиком Джоковича?

Карен Хачанов успешно продвигается по сетке «Мастерса» в Риме. В третьем круге он справился с аргентинцем Франсиско Серундоло и дальше должен был играть с первой ракеткой мира Новаком Джоковичем. Но тот неожиданно уступил чилийцу Алехандро Табило. Ранее Карен уже играл с этим обидчиком Джоковича. В Хертогенбосхе-2022 сильнее оказался как раз россиянин. Победитель нового матча сразится в 1/4 финала Рима с кем-то из пары Чжан Чжичжэнь — Тьяго Монтейро.

Россиянин в Риме неудержим:
Хачанов установил личный рекорд в Риме. Карен впервые пробился в 4-й круг этого «Мастерса»
Хачанов установил личный рекорд в Риме. Карен впервые пробился в 4-й круг этого «Мастерса»

🏒 17:20: Казахстан — Латвия, ЧМ-2024, группа B

💬 Матч с текстовой трансляцией

ЧМ-2024 . Группа B
14 мая 2024, вторник. 17:20 МСК
Казахстан
Не начался
Латвия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: способны ли казахстанцы обыграть Латвию?

На шансы сборной Казахстана в матче с Латвией можно посмотреть с двух сторон: с одной стороны, латвийцы – бронзовые призёры последнего чемпионата мира, с другой – подопечные Витолиньша испытали громадные проблемы в матчах с Польшей и Францией. И превалирует в рассуждениях вторая сторона, потому что от прошлогодней сборной мало что осталось: ни искры, ни порой желания, ни эффективности. Может быть, к третьему матчу латвийцы придут в себя?

Как Латвия едва не уступила команде, которая 22 года не играла на чемпионатах мира:
Польша устроила шоу на ЧМ по хоккею! Аутсайдер отобрал очки у «бронзовой» Латвии
Польша устроила шоу на ЧМ по хоккею! Аутсайдер отобрал очки у «бронзовой» Латвии

⚽️ 20:45: «Балтика» — «Спартак», Кубок России, финал (Путь регионов)

💬 Матч с текстовой трансляцией

Fonbet Кубок России . Финал (Путь регионов)
14 мая 2024, вторник. 20:45 МСК
Балтика
Калининград
Не начался
Спартак М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: Игнашевич устроит сенсацию? Слишкович впервые проиграет?

Балтийцы этой весной играют просто замечательно: всерьёз увеличили шансы на сохранение прописки в РПЛ и до последнего претендуют на Кубок России. На пути – «Спартак» Владимира Слишковича, который после того, как босниец возглавил команду, ещё ни разу не проиграл. Даже больше – на выходных красно-белые разделались с «Краснодаром» и точно пребывают в хорошем настроении. Но Сергей Игнашевич уже доказал, что умеет удивлять.

Гол — волшебный!
«Краснодар» — это мучение. «Спартак» разобрал его благодаря идеальному удару Зобнина!
«Краснодар» — это мучение. «Спартак» разобрал его благодаря идеальному удару Зобнина!

🏒 21:20: Канада — Австрия, ЧМ-2024, группа A

ЧМ-2024 . Группа A
14 мая 2024, вторник. 21:20 МСК
Канада
Не начался
Австрия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: ждём третий дубль подряд от Коннора Бедарда?

Календарь у канадцев на старте откровенно лёгкий – ни одного соперника, который мог бы даже теоретически побороться с родоначальниками хоккея. И настроение у игроков как будто соответствующее. Радует пока только Коннор Бедард, который забросил четыре шайбы за два матча. Австрийцы же после того, как были разгромлены Данией, едва не сотворили сенсацию в матче с крепкими швейцарцами. Но для борьбы с Канадой этого мало. Сколько шайб забросят «кленовые» на этот раз?

Свершения Бедарда:
Видео
Коннор Бедард оформил второй дубль подряд на ЧМ-2024

⚽️ 22:00: «Тоттенхэм Хотспур» — «Манчестер Сити», АПЛ, 34-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Англия - Премьер-лига . 34-й тур
14 мая 2024, вторник. 22:00 МСК
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
Не начался
Манчестер Сити
Манчестер
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: «Тоттенхэм» приблизит «Арсенал» к титулу?

Наверное, каждый болельщик «Арсенала» на 90 минут превратится в фаната «Тоттенхэма» – лишь бы «Манчестер Сити» потерял очки, а лучше даже проиграл. Хосеп Гвардиола традиционно не без проблем играет с лондонцами на их поле, что не раз подчёркивал. Настал момент, что нехорошая примета может материализоваться и подарить «Арсеналу» шансы на долгожданный трофей.

Свой матч Артета выиграл:
«Арсенал» выстрадал матч с «МЮ». А у тен Хага к финалу Кубка, похоже, закончатся игроки
«Арсенал» выстрадал матч с «МЮ». А у тен Хага к финалу Кубка, похоже, закончатся игроки

⚽️ 23:00: «Жирона» — «Вильярреал», Примера, 36-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Испания - Примера . 36-й тур
14 мая 2024, вторник. 23:00 МСК
Жирона
Жирона
Не начался
Вильярреал
Вильярреал
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: «Жирона» сделает ещё один шаг к вице-чемпионству?

Для каталонцев нынешний сезон исторический. Они всего в паре матчей от второго места по итогам чемпионата Испании. Да, «Реал» уже не догнать, но это клуб с совсем другими возможностями. А вот обойти всех остальных, включая соседнюю «Барселону» – ну просто мечта. «Вильярреалу» же вообще ничего не светит – ни еврокубки, ни вылет. Турнирной мотивации совсем мало: разве что отомстить за поражение в первом круге (1:2).

Тем временем чемпион куражится как хочет:
«Реал» поглумился над вылетевшим соперником. Очередной шедевр от Диаса!
«Реал» поглумился над вылетевшим соперником. Очередной шедевр от Диаса!
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