10 топовых танков в World of Tanks, которые обязательно нужно прокачать в 2022 году

Что качать — извечный вопрос танкиста, который не потеряет в актуальности никогда, ибо мета не стоит на месте и появляется всё больше танков с интересными механиками. Но какие танки нужно обязательно иметь в своих ангарах в новом году? Постарались ответить на этот вопрос.

Panhard EBR 105 (альтернатива: Т-100 ЛТ)

От светляков зависит очень многое в бою, так что было бы странно обойти эти маленькие и быстрые танчики стороной. Этот тип техники, как известно, требует определённого скилла и знаний. Главное на лёгком танке не урон, а обеспечить союзников светом. Однако топовые светляки способны не только светить, но и время от времени «покусывать» отвлёкшихся на другие танки противников.

Французский колёсник 10-го уровня — идеальный танк как для нанесения урона, так и для активного засвета. Да, он требует определённой выдержки и наличия головы на плечах. Он не прощает бездумной игры и поспешных врывов. Но если вы научитесь на нём играть, то получите необыкновенный фан.

Это самый быстрый танк в игре с отличной стабилизацией, быстрым сведением, идеальной маскировкой, неплохими углами склонения орудия и разовым уроном в 390. При этом он расплачивается слабым пробитием, долгой перезарядкой и плохим обзором. Если вы чувствуете, что не сможете быстро реагировать на происходящее в бою или ваш компьютер не поддерживает стабильно высокий FPS, то EBR 105 не для вас. В этом случае стоит присмотреться к Т-100 ЛТ или AMX 13 105.

Объект 430У

Советский средний танк 10-го уровня (на 9-м 430-ка тоже хороша) сейчас самая сбалансированная машина с хорошей манёвренностью и скоростью, крепкой бронёй (при условии доворачивания корпуса) и отличным орудием, которое, если что, наносит по 440 единиц урона.

Найдите ещё один средний танк на 10-м уровне, который выдавал бы такое же количество разового урона. Можете не искать, такого танка больше нет. При этом перезаряжается «совет» быстро — 9,58 секунд в стоке и 8 секунд при 100-процентном экипаже и боевом братстве. Правда, расплата за такой урон и броню всё-таки есть — танк не может похвастаться хорошей стабилизацией и точностью.

STB-1

Раз уж зашёл разговор про средние танки, то на очереди — настоящий самурай, японский средний танк 10-го уровня. У него нет такой брони в корпусе, как у того же объекта, но есть кое-что другое. А именно — гидропневматическая подвеска, позволяющая наклонять орудие вниз. И ещё невероятная скорострельность при отличной манёвренности. Не танк, а настоящий пулемёт на гусеницах.

E 50 Ausf. M (альтернатива: Leopard 1)

Несмотря на свой почтенный возраст, немецкий средний танк 10-го уровня прекрасно проявляет себя в умелых руках и за счёт отличной немецкой точности и углов склонения орудия комфортно ощущает себя в рандоме. А если вы бережёте каждый заработанный кредит, то E 50 подойдёт вам идеально. Бронепробития базовым снарядом в 270 мм должно хватать. Единственное, что может смутить — его большая масса, огромный корпус и слабый движок, что сказывается на его манёвренности.

А если вы не хотите выкачивать топа, то на девятом уровне вас встретит почти такой же Е 50, но без приставки «M». И тогда вам будет ещё проще настреливать урон, чаще попадая к восьмым уровням.

Хорошей альтернативой этой ветке служит ветка «Леопардов» — эти танки не имеют брони, но могут похвастаться отличной точностью и динамикой. Leopard 1 не зря называют одним из лучших снайперов.

Progetto M40 mod. 65

Иметь хотя бы одного барабанного итальянца в своих ангарах просто необходимо. И Standard B на 9-м уровне, и топовый Progetto 65 — отличные танки для настрела с дистанции. Да, перезарядка в их барабане достаточно долгая. Но если грамотно играть от последнего снаряда и бездумно не стрелять по целям, то можно выносить много урона. На них не стоит лезть на рожон (из-за отсутствия брони в том числе, хотя к десятке это относится в меньшей мере) — их место на второй линии.

И девятка, и десятка обладают отличными углами склонения орудия, хорошей точностью, временем сведения, подвижностью и бронепробитием. То есть по сути всем, что нужно для настрела.

Vz. 55

Чешский тяж 10-го уровня — идеальная машина для среднего игрока. И главное его преимущество – в барабане на 2 снаряда, каждый из которых наносит по 490 единиц урона. Перезарядка внутри барабана составляет 2 секунды. При реализации двух снарядов вы сможете нанести противнику почти 1000 урона. И это при сравнительно быстрой (19 секунд) перезарядке внутри самого барабана.

К недостаткам чеха можно отнести не самое впечатляющее бронепробитие (306 мм) голдовым снарядом, слабый запас прочности (2 100 ХП) и отсутствие брони в бортах. Чтобы реализовать весь его потенциал, нужно успевать отстреливать засветившихся со средней дистанции. Качайте чеха, пока есть возможность, ибо велика вероятность, что в первой половине 2022 года его понерфят.

Super Conqueror

Британский танк славится лучшим орудием среди всех тяжёлых танков. Его суперточная пушка с невероятной скорострельностью (чуть меньше 7 секунд) способна запугать любого. А его броне могут позавидовать даже самые крепкие танки. Вы можете смело танковать от башни или выставлять ромб.

Впрочем, любят этот танк не только за это. Благодаря комфортным углам вертикальной наводки вы сможете занимать самые выгодные позиции и играть от рельефа. При всех его вышеперечисленных плюсах на уязвимые места в виде командирской башенки, нижнего бронелиста и слабой манёвренности (хотя при такой-то броне она вполне сносная) уже не обращаешь внимания.

Kranvagn

Шведа прямо сейчас называют чуть ли не самым сильным прокачиваемым тяжем в игре. И, в отличие от того же чеха, вероятность его нерфа ниже. Из очевидных плюсов — барабан на три снаряда, каждый из которых наносит по 440 единиц урона. Перезарядка барабана примерно такая же, как и у Vz. 55.

Ещё к плюсам стоит причислить прекрасные углы вертикальной наводки. Не забываем и про его бронированную башню. А вот из минусов стоит отметить плохую стабилизацию и долгое сведение.

Объект 268/4

А где же противотанковые установки, спросите вы? Так вот же. Объект 268/4 (он же «ОМОН») — один из лучших представителей этого класса. И когда эта ПТ только появилась в рандоме, то вызывала страх. Да, так и было — легче было убежать, спрятаться или забиться в угол, чем воевать с ней лоб в лоб.

После нерфа её приспустили с небес на Землю, но окончательно «убивать» не стали. Объект 268/4 остаётся опасным противником и гордо носит звание штурмовой установки, способной как сдерживать фланг, так и продавливать его. У неё отличная манёвренность, комфортное бронепробитие, угрожающее орудие с уроном в 650 единиц и отличная броня. Естественно, не без уязвимых мест. И одно из таких мест — дальномер, про который знают все. Главное на ней – не стоять в кустах и не стрелять фугасами.

T110E4 (альтернатива: Strv 103B)

На это место можно было бы поставить быструю, точную, незаметную и скорострельную шведскую ПТ Strv 103B, если бы не осадный режим, который может подойти не всем. Не подумайте ничего плохого, она очень хороша, но на определённых картах. А вот T110E4 — более универсальная машина.

У неё есть всё для фана — броня, урон и неплохая подвижность. А ещё вращающаяся на 90 градусов башня. Пробить T110E4 можно только в лючок на башне либо голдой в щёчку рядом с маской орудия. И кусается T110E4 больно. Пушка с разовым уроном в 750 единиц и пробитием в 290 мм способна осадить самого смелого танкиста. Из минусов — долгое сведение, посредственная точность и низкая скорострельность. В принципе, это тот же тяжёлый танк, но только с орудием от ПТ.