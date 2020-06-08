«Сезон в РПЛ я бы закончил досрочно. Как медик понимаю: риск заражения всё ещё велик»

Пандемия коронавируса изменила мир. Люди вынуждены сидеть дома, а новости об огромном количестве заражённых наводят страх. Но среди нас есть люди, которые вынуждены смотреть этому страху в лицо. Их по праву называют героями, ведь уже несколько месяцев они работают с заражёнными, порой рискуя жизнями.



Аким Афанасьев болеет за ЦСКА с 2005 года. В том году красно-синие выиграли первый в российской истории еврокубок, а кумиром будущего медика стал Вагнер Лав. Футболка бразильца у Акима появилась почти сразу. С тех пор он и стал преданным болельщиком ЦСКА.



Теперь Аким работает медбратом подмосковного диагностического центра. Там люди проходят компьютерную томографию (КТ). Это самый эффективный способ узнать, заразились ли вы коронавирусом. Аким рассказывает, каково работать в это жуткое время.

– Я работаю рентгенолаборантом в отделении компьютерной томографии. Наш диагностический центр находится в Балашихе. Моя работа заключается в проведении исследований КТ и МРТ, включая психологическую подготовку пациентов. Дело в том, что при МРТ аппарат издаёт довольно громкие звуки, а пациент в это время находится в ограниченном пространстве. Поэтому приходится подготовить пациента морально и объяснить, что будет происходить в следующие несколько минут.



Пару месяцев назад мы с коллегами обсуждали, насколько велика вероятность коронавируса в России. Надеялись, что воздушные контакты с Китаем прекратятся и нас эта зараза обойдёт стороной. Не обошла. В отделении диагностики сразу сказали, что отделение компьютерной томографии одним из первых примет удар на себя. Так и получилось.



Вскоре количество выявляемых вирусных пневмоний стало резко возрастать: из двадцати пришедших болезнь выявляли у шестнадцати! Но мы были к этому готовы. Сразу для себя взяли в правило воспринимать любого пришедшего пациента как вероятный источник заражения. Такой подход не даёт расслабиться и потерять бдительность по сей день.

Не стал бы называть нас героями. К таким ситуациям нас готовили и учили долгое время

Не открою секрет, если скажу, что заразиться могут не только пожилые. К нам с пневмонией приходят и молодые люди от 30 лет. Но старшее поколение действительно находится в зоне риска. Моей бабушке 73 года, и как только коронавирус дошёл до России, мы изолировали её в отдельной квартире. Всё необходимое привозит семья. Общаемся по телефону, по видеосвязи. Очень скучаем по живому общению, но позитивный настрой не теряем. Понимаем, что это лишь временные трудности.



Стараюсь не читать и не смотреть материалы на тему коронавируса. Это не отвлекает — просто мне это не нужно. Всю информацию я уже получил: перечитал кучу методического материала и прослушал много лекций на портале медицинского образования.



Сейчас уже рабочий день проходит в привычном режиме. Разве что количество выявляемых случаев заражения разнится. Например, в понедельник может быть 5 случаев, а на следующий день 15. Стабильности нет никакой.



С начала пандемии выработался определённый алгоритм приёма пациентов. У нас есть разделение на красную и зелёную зону: первый рентгенолаборант встречает и укладывает пациента на диагностический стол. Второй, находясь за стеклом в пультовой, проводит исследование, не контактируя с пациентом. В следующую смену мы меняемся зонами.

Первое время было тяжеловато с обеспечением средств защиты, но руководством учреждения были приняты активные меры в предоставлении всего необходимого. Все понимали: если мы выйдем из строя, то проводить важную диагностику будет некому. Сейчас со средствами защиты никаких проблем нет.



Находиться в защитном комбинезоне с респиратором около 10 часов сложно. По приходе домой сразу же закидываю одежду в стиральную машину, а куртку вывешиваю на балкон. Затем восстанавливаюсь после трудового дня, пытаюсь переключиться. Конечно, скучаю по футболу. Даже захожу поиграть в FIFA, чтобы хоть как-то утолить тоску. Поздно вечером, когда на улице почти никого нет, могу выйти и подышать воздухом. Во время прогулки вспоминаю положительную динамику в лечении инфекций у пациентов — это вдохновляет продолжать трудиться изо дня в день.



Вирус вносит свои коррективы в жизнь, но у меня никакого страха нет. На данный момент вижу ситуацию следующим образом: мы все рано или поздно переболеем. С семьёй сейчас вижусь значительно реже. Живу отдельно, а родителей видел полтора месяца назад. Мне приходится контактировать с инфицированными, поэтому временно исключили общение вживую. Я рос в семье медиков, поэтому семья относится с пониманием и полностью поддерживает меня в это нелёгкое время.

Захожу поиграть в FIFA, чтобы хоть как-то утолить тоску по футболу.

Я бы не стал называть нас героями. К таким ситуациям нас готовили и учили долгое время. Каждый из нас понимал, что в один момент придётся столкнуться с тяготами и печальными чувствами. Мы лишь добросовестно выполняем свою работу. Главное — не растеряться в экстремальной ситуации и вовремя среагировать, тем самым сохранив жизни людей.



По жизни выстраиваю планы так, чтобы оставалось время как на работу, так и на жизнь. Жизнь вернётся в нормальное русло вне всяких сомнений. Скоро снова смогу встретиться с друзьями, поехать в путешествие и сходить на футбол. Нужно лишь потерпеть. А потом будем вспоминать это тяжёлое время, которое перенесли с достоинством.



Хоть и соскучился по игре любимой команды, сезон в РПЛ я бы закончил досрочно. Как за столь короткий срок можно доиграть оставшиеся туры? Да и как медик понимаю: риск заражения всё ещё велик. Вероятно, после возобновления чемпионата даже с 10% болельщиков на трибунах стоит ожидать некоторое увеличение инфицированных. Чемпионат стоило завершить.

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