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Расписание спортивных матчей 10 мая 2024 года — live-трансляции, текстовые трансляции, результаты, кто сыграет

Топ-матчи пятницы: старт ЧМ по хоккею, ЦСКА — «Зенит» в баскетболе, НХЛ, НБА и РПЛ
Михаил Георгиев
Расписание спортивных матчей 10 мая
Аудио-версия:
Комментарии
За чем следить 10 мая: первый суперматч Швеция — США на ЧМ-2024, «Крылья» — «Ахмат» и Панарин с Шестёркиным против Кузнецова.

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Время в материале указано по Москве.

🏒 2:00: «Каролина Харрикейнз» — «Нью-Йорк Рейнджерс», плей-офф НХЛ, 1/4 финала, третий матч

НХЛ - плей-офф . 1/2 финала - Восток. 3-й матч
10 мая 2024, пятница. 02:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Не начался
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: продлят ли «Рейнджерс» феноменальную серию?

Команда Питера Лавиолетта ведёт 2-0 после домашней части серии второго раунда плей-офф НХЛ с «Каролиной Харрикейнз». Команда Рода Бриндамора вернулась в Роли фактически без права на ошибку. Следующее поражение поставит «ураганов» на грань завершения сезона, а самого Бриндамора может подтолкнуть к краю отставки из американского клуба. Текущая победная серия «Рейнджерс» в плей-офф составляет шесть матчей. Поможет ли домашний лёд игрокам «Кейнс» найти рецепт игры против «синерубашечников»?

Лавиолетт и Бриндамор поставили всё на кон в этом плей-офф:
Тренер Панарина уничтожит карьеру своего ученика? Такой интриги Америка не видела 77 лет
Тренер Панарина уничтожит карьеру своего ученика? Такой интриги Америка не видела 77 лет

🏀 2:00: «Бостон Селтикс» — «Кливленд Кавальерс», плей-офф НБА, 1/4 финала, второй матч

НБА - плей-офф . 1/4 финала. 2-й матч
10 мая 2024, пятница. 02:00 МСК
Бостон Селтикс
Бостон
Не начался
Кливленд Кавальерс
Кливленд
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: фаворит Востока вновь покуражится над соперником?

Прошлый матч закончился для «Кливленд Кавальерс» полным провалом. Клуб во главе с Донованом Митчеллом проиграл со счётом 95:120. В составе «Бостон Селтикс» каждый внёс весомый вклад в общий успех. Джейлен Браун набрал 32 очка, Деррик Уайт – 25, Джейсон Тейтум – 18. Пока особо не видно, за счёт чего «Кливленд» навяжет борьбу сопернику. «Кельты» свежее в связи с тем, что провели намного меньше матчей в первом раунде плей-офф НБА, а «кавалеристам» потребовались все семь игр. «Орландо» знатно потрепал нервы «Кливленду». Что-то изменится или же лёгкие 2-0 для «Бостона»?

Разбор серии «Кливленда» с «Орландо»:
Никто не говорит о серии между «Кливлендом» и «Орландо» — там действительно было скучно?
Никто не говорит о серии между «Кливлендом» и «Орландо» — там действительно было скучно?

🏒 4:30: «Даллас Старз» — «Колорадо Эвеланш», плей-офф НХЛ, 1/4 финала, второй матч

НХЛ - плей-офф . 1/2 финала - Запад. 2-й матч
10 мая 2024, пятница. 04:30 МСК
Даллас Старз
Даллас
Не начался
Колорадо Эвеланш
Денвер
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: вернёт ли Валерий Ничушкин лидерство в гонке снайперов НХЛ?

В составе «нефтяников» двумя заброшенными шайбами в первом матче с «Ванкувером» отметился канадский нападающий Зак Хайман. В активе форварда «Ойлерз» стало девять голов в шести матчах нынешнего плей-офф, благодаря чему он снова возглавил гонку снайперов. Нападающий «Колорадо» Валерий Ничушкин отстаёт от Хаймана на один гол, забрасывая шайбы в каждом в каждом из матчей в нынешнем плей-офф. Продлит ли россиянин роскошный отрезок, который позволит ему вернуть себе лидерство в зачёте снайперов?

Главный конкурент форварда «Колорадо» творит историю в плей-офф НХЛ:
Хайман повторил рекорд Мессье за «Эдмонтон» по голам в первых 6 матчах одного плей-офф

🏀 4:30: «Оклахома-Сити Тандер» — «Даллас Маверикс», плей-офф НБА, 1/4 финала, второй матч

НБА - плей-офф . 1/4 финала. 2-й матч
10 мая 2024, пятница. 04:30 МСК
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Не начался
Даллас Маверикс
Даллас
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: «молнии» растерзали соперника в защите в прошлом матче, удастся ли закрепить успех?

«Оклахома-Сити Тандер» – самая молодая команда в истории НБА, которой удалось пробиться во второй раунд плей-офф. Клуб во главе с Шеем Гилджес-Александером успешно стартовал в серии с «Даллас Маверикс», обыграв соперника со счётом 117:95. К слову, коллектив великолепно показал себя в концовке, не позволив лидерам техасцев – Луке Дончичу и Кайри Ирвингу – атаковать в привычном стиле. В итоге звёздный дуэт «Далласа» набрал на двоих лишь 39 очков. Сумеют ли «молнии» выдержать натиск подопечных Джейсона Кидда во втором матче кряду?

Интересное исследование:
Что влияет на результаты матчей в НБА? Вы бы никогда не догадались
Что влияет на результаты матчей в НБА? Вы бы никогда не догадались

🏀 14:00: ЦСКА — «Зенит», плей-офф ЕЛ, 1/2 финала, третий матч

Единая лига ВТБ . 1/2 финала
10 мая 2024, пятница. 14:00 МСК
ЦСКА
Москва
Не начался
Зенит
Санкт-Петербург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: серия плей-офф переехала в Москву, кто выбьется в лидеры?

Первый матч полуфинала плей-офф Единой лиги ВТБ остался за ЦСКА, а вот во втором «Зенит» без Кайла Курича и Джоша Карлтона сумел навязать нешуточную борьбу и в итоге победить. Счёт в серии 1-1, противостояние переезжает на домашний паркет московской команды. Пока своё слово в плей-офф не сказал Каспер Уэйр, который, видимо, ещё до конца не оправился от травмы. Андреас Пистиолис потерпел первое поражение у руля армейцев, теперь же греческому тренеру есть над чем поломать голову: нужно придумать план, как обыграть «Зенит» при поддержке родных болельщиков.

Топовый второй матч серии:
«Зенит» проснулся, а ЦСКА забуксовал. Карасёв и Фрейзер растерзали москвичей
«Зенит» проснулся, а ЦСКА забуксовал. Карасёв и Фрейзер растерзали москвичей

⚽️ 16:00: «Крылья Советов» — «Ахмат», РПЛ, 28-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

МИР Российская Премьер-лига . 28-й тур
10 мая 2024, пятница. 16:00 МСК
Крылья Советов
Самара
Не начался
Ахмат
Грозный
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: продлит ли «Ахмат» победную серию?

«Ахмат» заметно преобразился после назначения Магомеда Адиева на пост главного тренера. Конечно, сначала грозненский клуб дважды проиграл, но потом одержал четыре победы подряд. Досталось и ЦСКА с «Краснодаром» — «Ахмат» обыграл этих соперников на выезде. В итоге «Ахмат» не только покинул зону вылета, но и поднялся на 10-е место. «Крылья Советов», в свою очередь, находятся на шестой строчке в таблице. Команда Игоря Осинькина уже обезопасила себя от вылета, так бы почему бы теперь не замахнуться на топ-5? Тем более что самарский клуб отстаёт от «Спартака» всего на три очка.

Футболисты «Ахмата» — в символической сборной тура РПЛ:
Сборная 27-го тура РПЛ. Герои «Динамо» и покорители «Зенита» с «Краснодаром»
Сборная 27-го тура РПЛ. Герои «Динамо» и покорители «Зенита» с «Краснодаром»

🏒 17:20: Словакия — Германия, ЧМ-2024, группа B

ЧМ-2024 . Группа B
10 мая 2024, пятница. 17:20 МСК
Словакия
Не начался
Германия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: кто победит в первом матче ЧМ-2024?

В этом году мировое первенство получится богатым на присутствие игроков НХЛ. Словаки привезли на чемпионат мира очень сильный состав, в который вошли такие игроки, как Мартин Фехервари и Томаш Татар, но их команда могла быть намного сильнее, если бы не политический отказ от хоккеистов из КХЛ. Начнут ли словаки выступление в Чехии с победы над крепкой Германией?

Почему сборная Словакии отказалась от своих звёзд из КХЛ?
«Это опасная политика». В Словакии на высшем уровне выступили против бана России
«Это опасная политика». В Словакии на высшем уровне выступили против бана России

🏒 17:20: Швейцария — Норвегия, ЧМ-2024, группа A

ЧМ-2024 . Группа A
10 мая 2024, пятница. 17:20 МСК
Швейцария
Не начался
Норвегия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: как проявит себя 40-летний ветеран на ЧМ-2024?

Ветерана сборной Швейцарии Андреса Амбюля нельзя отнести к разряду полноценных мировых звёзд, но явлением в хоккее он точно является. Многоопытный форвард примет участие уже в 19-м мировом первенстве в карьере. 40-летний нападающий с большим отрывом является рекордсменом по количеству данных турниров среди всех хоккеистов. Начиная с 2004 года воспитанник хоккейного клуба «Давос» пропустил всего один чемпионат мира — в 2018-м. Примечательно, что за прошедшие 18 первенств он ни разу не становился чемпионом мира. Наилучший результат, которого он добился в составе национальной команды Швейцарии — серебро на ЧМ-2013. Смогут ли Роман Йози, Нико Хишир и Ко наиграть в Чехии на первое золото для своей легенды?

Кто такой Андрес Амбюль — живая легенда мирового хоккея:
Главный ветеран ЧМ — 39-летний уникум. Он уже установил два мировых рекорда и убрал Канаду
Главный ветеран ЧМ — 39-летний уникум. Он уже установил два мировых рекорда и убрал Канаду

🏒 21:20: Швеция — США, ЧМ-2024, группа B

💬 Матч с текстовой трансляцией

ЧМ-2024 . Группа B
10 мая 2024, пятница. 21:20 МСК
Швеция
Не начался
США
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: кто победит в первом суперматче ЧМ-2024?

Доподлинно неизвестно, что так сильно повлияло на изменение психологии шведских хоккеистов – создание нового турнира с участием игроков НХЛ, в заявку на который ещё нужно попасть, всплеск ностальгических чувств по вкусу игры за национальную команду или ещё какое-то неизвестное обстоятельство, но факт остаётся фактом – после грандиозного провала на прошлогоднем чемпионате мира сейчас «Тре Крунур» удалось собрать звёздную сборную — линия обороны так просто абсолютный топ и предел мечтаний. Классный состав подобрался и у сборной США, куда вошли несколько претендентов на попадание на будущий Турнир четырёх наций с участием главных звёзд НХЛ. Подарят ли шведы и американцы праздник хоккея в первом топ-матче на ЧМ-2024?

Поимённый список главных звёзд ЧМ-2024. За кем нужно смотреть на турнире без России?
Самый дорогой вратарь Канады и самый дорогой защитник НХЛ. Кто из звёзд сыграет на ЧМ-2024
Самый дорогой вратарь Канады и самый дорогой защитник НХЛ. Кто из звёзд сыграет на ЧМ-2024

🏒 21:20: Чехия — Финляндия, ЧМ-2024, группа A

ЧМ-2024 . Группа A
10 мая 2024, пятница. 21:20 МСК
Чехия
Не начался
Финляндия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: справится ли Юкка Ялонен без звёзд?

Финская сборная в последние годы редко привозила на ЧМ большое количество игроков НХЛ. Тренерский штаб Юкки Ялонена привык обходиться хоккеистами из Европы, и демонстрируемые результаты сборной Суоми не позволяли усомниться в правильности выбранной стратегии. В этом году ситуация в теории могла измениться, с учётом необходимости навести мосты с игроками перед будущей альтернативой Кубка мира, но лучшие финны прошли дальше в плей-офф НХЛ. Микко Рантанен, Арттури Лехконен, Миро Хейсканен, Роопе Хинц, Себастьян Ахо, Теуво Терявяйнен и даже Каапо Какко продолжают свой поход за Кубком Стэнли – 2024. Сумеет ли Ялонен в очередной раз справиться с игроками с европейского континента?

Кто сыграет в группе А на ЧМ по хоккею? Полное представление участников:
40-летний рекордсмен и молодые суперзвёзды НХЛ. Кто сыграет в группе А на ЧМ по хоккею
40-летний рекордсмен и молодые суперзвёзды НХЛ. Кто сыграет в группе А на ЧМ по хоккею

⚽️ 22:00: «Алавес» — «Жирона», Примера, 35-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Испания - Примера . 35-й тур
10 мая 2024, пятница. 22:00 МСК
Алавес
Витория
Не начался
Жирона
Жирона
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: кто продлит победную серию?

«Жирона» уже завоевала путёвку в Лигу чемпионов. Если же она одолеет «Алавес», то практически гарантирует себе место в топ-3 Примеры. Плюс оторвётся от «Барселоны», которая пока отстаёт на одно очко. Для «Алавеса» предстоящий матч, по сути, не имеет турнирного значения. Команда уже оторвалась от зоны вылета, так что точно не покинет элитный дивизион. Да и до зоны еврокубков дотянуться практически нереально. Любопытно, что обе команды подходят к игре с серией из трёх побед.

Почему «Жирону» могут исключить из числа участников Лиги чемпионов?
УЕФА может лишить «Жирону» права выступить в Лиге чемпионов следующего сезона — ESPN

⚽️ 22:00: «Ницца» — «Гавр», Лига 1, 33-й тур

Франция - Лига 1 . 33-й тур
10 мая 2024, пятница. 22:00 МСК
Ницца
Ницца
Не начался
Гавр
Гавр
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: команда Кузяева приблизится к сохранению места в Лиге 1?

В прошлом туре «Гавр» одержал важнейшую победу в матче со «Страсбургом» (3:1). Сейчас команда Далера Кузяева располагается на четвёртой с конца строчке в таблице Лиги 1. Её отрыв от зоны прямого вылета составляет шесть очков, от зоны стыковых матчей — три. Впрочем, впереди достаточно сложный матч, ведь «Ницца» рубится за место в еврокубках. Сейчас она занимает пятое место, но предсказать что-то тяжело. Ситуация настолько запутанная, что «Ницца» может попасть как в Лигу чемпионов, так и в Лигу Европы с Лигой конференций. Всё решится в заключительных турах чемпионата Франции.

Как наши легионеры провели прошедший уикенд:
Кузяев выиграл ключевой матч, Миранчук всё ближе к ЛЧ! Уикенд россиян за границей
Кузяев выиграл ключевой матч, Миранчук всё ближе к ЛЧ! Уикенд россиян за границей
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