«Если стадионы откроют, лично я не побоюсь прийти на футбол»

Последние месяцы мы справедливо называем врачей героями. Но часто упускаем из виду, что в войне с вирусом важная роль отведена и ряду других профессий. И пусть их польза не так очевидна, от этого она не становится менее ощутимой.



Болельщица «Зенита» Василиса Молева работает в фонде «Ночлежка», который помогает бездомным. В обычное время она координирует в нём работу волонтёров, а также помогает в проведении ярмарок и фестивалей.



Но в последние месяцы жизнь фонда круто изменилась, как и каждого из нас. А вместе с тем изменилась и жизнь Василисы.

– Эпидемия сильно повлияла на работу нашего фонда. Например, обычно я работала с волонтёрами, которых сейчас мы привлекаем только в крайних случаях, а часть проектов «Ночлежки» перешла на удалённый режим работы. Как раньше, работают лишь «Ночной автобус» и «Ночной приют».

Пусть нам пришлось усилить меры безопасности, зато продолжаем кормить людей и обеспечивать им ночлег. Тем более в последнее время значительно увеличилось количество людей, которым нужна помощь. Многие лишились заработка и уже не могут позволить себе снимать жильё.



Родные понимают, что моя работа важна. Лишь просят беречь себя. Скайп мы используем давно, так как старшее поколение живёт далеко. Они у меня современные и любят осваивать новые технологии, так что проблем не возникло.



Я живу одна, поэтому не рискую принести вирус близким. Дети ещё в самом начале режима самоизоляции уехали в деревню — там безопаснее. Они уже достаточно взрослые, прекрасно понимают: сейчас важно быть осторожными и соблюдать все ограничительные меры. По гостям не хожу, с друзьями общаюсь по телефону. Некоторые из них переболели коронавирусом. По их рассказам, очень неприятная болячка. Но я очень рада, что у них обошлось без осложнений.



Дома стараюсь не читать новости. Всё, что мне нужно знать, рассказывают коллеги. Зато наконец-то появилось время читать книги — до многих раньше не доходили руки. С огромным удовольствием перечитываю русскую классику. Особенно хорош Гончаров. Его «Фрегат Паллада» — идеальная книга. Помимо чтения стараюсь поддерживать форму: йога, бег, велосипед. Каюсь, во время карантина несколько раз выходила бегать по ночам.

Главный вывод из происходящего: в мире всё довольно шатко.

Как и во всём мире, у нас нашлись области, в которых никто не был готов к пандемии. Но есть и такие, где все сработали на отлично. Сейчас важно понять, что делать с последствиями. Прежде всего нужно подумать о тех, кто потерял работу. Есть трудности у малого бизнеса, особенно в сфере общепита. Многие мои друзья работают в кафе и барах — сейчас им приходится несладко.



Лично для меня главный вывод из этой ситуации в том, что в мире всё довольно шатко. Хотя сейчас стало понятнее, что и в каких направлениях нужно делать дальше. Все мы должны осознать, что только общими усилиями можно преодолевать подобные кризисы.



Когда всё закончится, мечтаю поехать в путешествие. Очень угнетают закрытые границы. Первым делом поеду в Ригу — это мой любимый город в любое время года. Ну и само собой, пойду на футбол, в музей, на концерты.

Почему «Зенит»? Один город — одна команда (улыбается). Мой первый матч был ещё на «Петровском». «Зенит» против «Спартака» в 2001 году. Впечатления от победы были настолько яркими, что даже вопросов не было, почему «Зенит». И хотя потом у команды были разные сезоны, та любовь — это навсегда.



Раньше не пропускала ни один домашний матч. И в Москву на выезды, само собой, тоже ездила. Когда тренером был Петржела, мы любили ходить даже на матчи дубля — тоже очень тёплые впечатления. Сейчас на стадион выбираюсь реже — раза два-три за сезон, а остальные игры смотрю по телевизору. Матчи «Зенита» — это всегда праздник, поэтому без футбола мне грустно.



Пока непонятно, можно ли снимать ограничения: вдруг случится взлёт количества заражённых? Но если стадионы откроют, лично я не побоюсь прийти на футбол. А если нет, буду собираться компанией, которой мы обычно ходим на стадион и смотреть матчи по ТВ.

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