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Расписание спортивных матчей 7 мая 2024 года — live-трансляции, текстовые трансляции, результаты, кто сыграет

Топ-матчи вторника: «ПСЖ» — «Боруссия», «Зенит» — ЦСКА в Единой лиге, НБА и НХЛ
Михаил Георгиев
Расписание спортивных матчей 7 мая
Аудио-версия:
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Спорт 7 мая: вместе посмотрим одно из крутейших противостояний в российском баскетболе и узнаем первого финалиста футбольной Лиги чемпионов!

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Время в материале указано по Москве.

🏀 2:30: «Нью-Йорк Никс» — «Индиана Пэйсерс», плей-офф НБА, 1/4 финала, первый матч

НБА - плей-офф . 1/4 финала. 1-й матч
07 мая 2024, вторник. 02:30 МСК
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Не начался
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: Брансон продолжит выступать на космическом уровне?

«Нью-Йорк Никс» и «Индиане Пэйсерс» потребовалось по шесть матчей, чтобы выйти во второй раунд плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации. «Никс» переиграли «Филадельфию» во главе с Эмбиидом, а «иноходцы» расправились с «Милуоки», где ни разу на паркете не появился Яннис Адетокунбо и не во всех матчах участвовал Дэмьен Лиллард. Но это не умаляет заслуг «Нью-Йорка» и «Индианы». Команды по праву заслужили своё место во втором раунде, а лидер «Никс» Джейлен Брансон и вовсе провел выдающуюся серию, побив уйму рекордов. Кто выбьется в лидеры в новом противостоянии?

В Нью-Йорке новый герой:
Деклассировал MVP и провёл историческую серию в плей-офф. В НБА зажглась новая суперзвезда
Деклассировал MVP и провёл историческую серию в плей-офф. В НБА зажглась новая суперзвезда

🏒 3:00: «Флорида Пантерз» — «Бостон Брюинз», плей-офф НХЛ, 1/4 финала, первый матч

НХЛ - плей-офф . 1/2 финала - Восток. 1-й матч
07 мая 2024, вторник. 03:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Не начался
Бостон Брюинз
Бостон
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: «Бостон» опять споткнётся на невероятном Бобровском?

«Бостон» сам себе придумал проблемы в первом раунде, но в овертайме седьмого матча Давид Пастрняк всё-таки отправил команду во второй раунд. «Флорида» же уже давно отдыхает после серии с «Тампой», залечивая болячки и планомерно проходя восстановление. В прошлом году, когда команды встречались на самой первой стадии, «пантеры» совершили впечатляющий камбэк и вышли в финал. Что же окажется ключевым в первом матче: игровой тонус или свежесть?

Как «Бостон» пришёл к встрече с «Флоридой»?
«Торонто» точно проклят. Канадцы опять проиграли «Бостону» седьмой матч серии плей-офф НХЛ
«Торонто» точно проклят. Канадцы опять проиграли «Бостону» седьмой матч серии плей-офф НХЛ

🏀 5:00: «Денвер Наггетс» — «Миннесота Тимбервулвз», плей-офф НБА, 1/4 финала, второй матч

НБА - плей-офф . 1/4 финала. 2-й матч
07 мая 2024, вторник. 05:00 МСК
Денвер Наггетс
Денвер
Не начался
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: чемпион НБА реабилитируется за поражение на домашней арене?

Первый матч серии плей-офф НБА между «Денвер Наггетс» и «Миннесотой Тимбервулвз» получился на загляденье. В нём была борьба от начала и до конца, великолепные индивидуальные перформансы от лидеров команд – Николы Йокича и Энтони Эдвардса, море ярких действий от баскетболистов. Но самое главное – «волки» одержали верх в непростом выездном матче. У действующих чемпионов НБА было время, чтобы разобрать ошибки. Кто же в итоге заберёт второй матч?

Грандиозная ночь Энтони Эдвардса:
Эдвардс гонится за величием! Обновил личный рекорд и нанёс «Денверу» первое поражение
Эдвардс гонится за величием! Обновил личный рекорд и нанёс «Денверу» первое поражение

🏀 19:15: «Зенит» — ЦСКА, плей-офф ЕЛ, 1/2 финала, второй матч

Единая лига ВТБ . 1/2 финала
07 мая 2024, вторник. 19:15 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Не начался
ЦСКА
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: подопечные Паскуаля сделают выводы из ошибок?

Московский ЦСКА довольно неожиданно для многих забрал первый матч на выезде. Команда под руководством Андреаса Пистиолиса была лучше по многим аспектам и в итоге заслуженно победила. Хавьеру Паскуалю предстоит поломать голову над тем, как же вскрыть оборону армейцев и при этом не пропустить прорву очков в своё кольцо. В первом матче не удалось, поэтому нужно исправляться здесь и сейчас. Нельзя ехать на выезд в Москву со счётом 0-2 – это сравни перманентному поражению в серии. Ждём интереснейшего противостояния в плей-офф Единой лиги ВТБ.

Итоги первого матча серии:
Грандиозное сражение на Неве. ЦСКА разгромил «Зенит» и повёл в серии
Грандиозное сражение на Неве. ЦСКА разгромил «Зенит» и повёл в серии

⚽️ 22:00: «ПСЖ» — «Боруссия» Дортмунд, Лига чемпионов, 1/2 финала, второй матч

💬 Матч с текстовой трансляцией

Лига чемпионов . 1/2 финала. 2-й матч
07 мая 2024, вторник. 22:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Не начался
Боруссия Д
Дортмунд, Германия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: Мбаппе вновь останется без победы в ЛЧ?

Сенсационное поражение французов в первой встрече ставит их статус фаворитов пары под большой вопрос. А немцы окончательно стали главным андердогом плей-офф и теперь находятся в шаге от финала. Килиан Мбаппе, наверное, сейчас грустит, ведь он снова может остаться без победы в Лиге чемпионов. «Боруссия» же сейчас на подъёме – может, будет сенсация ради Марко Ройса?

Зажжёт в ответке?
«Четыре года назад всё это было немыслимо». Неожиданный герой Дортмунда в Лиге чемпионов
«Четыре года назад всё это было немыслимо». Неожиданный герой Дортмунда в Лиге чемпионов
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