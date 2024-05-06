Топ-матчи вторника: «ПСЖ» — «Боруссия», «Зенит» — ЦСКА в Единой лиге, НБА и НХЛ

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Посмотреть все события 7 мая в Матч-центре

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Время в материале указано по Москве.

🏀 2:30: «Нью-Йорк Никс» — «Индиана Пэйсерс», плей-офф НБА, 1/4 финала, первый матч

Интрига: Брансон продолжит выступать на космическом уровне?

«Нью-Йорк Никс» и «Индиане Пэйсерс» потребовалось по шесть матчей, чтобы выйти во второй раунд плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации. «Никс» переиграли «Филадельфию» во главе с Эмбиидом, а «иноходцы» расправились с «Милуоки», где ни разу на паркете не появился Яннис Адетокунбо и не во всех матчах участвовал Дэмьен Лиллард. Но это не умаляет заслуг «Нью-Йорка» и «Индианы». Команды по праву заслужили своё место во втором раунде, а лидер «Никс» Джейлен Брансон и вовсе провел выдающуюся серию, побив уйму рекордов. Кто выбьется в лидеры в новом противостоянии?

🏒 3:00: «Флорида Пантерз» — «Бостон Брюинз», плей-офф НХЛ, 1/4 финала, первый матч

Интрига: «Бостон» опять споткнётся на невероятном Бобровском?

«Бостон» сам себе придумал проблемы в первом раунде, но в овертайме седьмого матча Давид Пастрняк всё-таки отправил команду во второй раунд. «Флорида» же уже давно отдыхает после серии с «Тампой», залечивая болячки и планомерно проходя восстановление. В прошлом году, когда команды встречались на самой первой стадии, «пантеры» совершили впечатляющий камбэк и вышли в финал. Что же окажется ключевым в первом матче: игровой тонус или свежесть?

🏀 5:00: «Денвер Наггетс» — «Миннесота Тимбервулвз», плей-офф НБА, 1/4 финала, второй матч

Интрига: чемпион НБА реабилитируется за поражение на домашней арене?

Первый матч серии плей-офф НБА между «Денвер Наггетс» и «Миннесотой Тимбервулвз» получился на загляденье. В нём была борьба от начала и до конца, великолепные индивидуальные перформансы от лидеров команд – Николы Йокича и Энтони Эдвардса, море ярких действий от баскетболистов. Но самое главное – «волки» одержали верх в непростом выездном матче. У действующих чемпионов НБА было время, чтобы разобрать ошибки. Кто же в итоге заберёт второй матч?

🏀 19:15: «Зенит» — ЦСКА, плей-офф ЕЛ, 1/2 финала, второй матч

Интрига: подопечные Паскуаля сделают выводы из ошибок?

Московский ЦСКА довольно неожиданно для многих забрал первый матч на выезде. Команда под руководством Андреаса Пистиолиса была лучше по многим аспектам и в итоге заслуженно победила. Хавьеру Паскуалю предстоит поломать голову над тем, как же вскрыть оборону армейцев и при этом не пропустить прорву очков в своё кольцо. В первом матче не удалось, поэтому нужно исправляться здесь и сейчас. Нельзя ехать на выезд в Москву со счётом 0-2 – это сравни перманентному поражению в серии. Ждём интереснейшего противостояния в плей-офф Единой лиги ВТБ.

⚽️ 22:00: «ПСЖ» — «Боруссия» Дортмунд, Лига чемпионов, 1/2 финала, второй матч

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: Мбаппе вновь останется без победы в ЛЧ?

Сенсационное поражение французов в первой встрече ставит их статус фаворитов пары под большой вопрос. А немцы окончательно стали главным андердогом плей-офф и теперь находятся в шаге от финала. Килиан Мбаппе, наверное, сейчас грустит, ведь он снова может остаться без победы в Лиге чемпионов. «Боруссия» же сейчас на подъёме – может, будет сенсация ради Марко Ройса?