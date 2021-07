Назад в прошлое. Какими были самые легендарные турниры за всю историю Евро

Нынешний чемпионат Европы — не самый обычный турнир в истории футбола. В связи с 60-летием Евро соревнования решили впервые провести не в одной или двух граничащих друг с другом странах, а в более чем десяти городах по всей Европе.

Но чемпионат – это не просто футбол, это история громких побед и поражений, удивительных событий и ярких эмоций. И в этот год юбилей отмечает ещё один бренд — JBL, который гораздо больше связан с Евро, чем мы могли себе представить. Каким был бы любой матч без звука? Без объявления команд и без традиционного гимна? Как вообще любой стадион можно представить без мощной аудиосистемы? В столь знаковое время для обоих брендов, Евро-2020 и бренда JBL, предлагаем окунуться в прошлое и вспомнить лучшие моменты из истории этих легенд.

Евро-1960: первая и последняя победа сборной СССР

Первый чемпионат Европы прошёл в 1960 году и стал особенным для нашей страны. Тогда турнир не был похож на нынешний: от участия отказались целых 13 стран (среди них Англия, Италия и ФРГ), а оставшиеся 17 команд стартовали сразу в плей-офф, причём одно из мест в 1/8 финала разыграли между собой Чехословакия и Ирландия.

В четвертьфинале сборной СССР должна была противостоять Испания, однако их команда отказалась ехать на выезд по политическим причинам и таким образом выбыла из розыгрыша. Финал четырёх проходил во Франции. В полуфинале СССР разделался с Чехословакией, а в финале в дополнительное время одолел Югославию благодаря легендарному голу не менее легендарного Виктора Понедельника.

Для сборной СССР это чемпионство стало единственным за время выступлений на Евро. В будущем советская команда трижды добиралась до финала, но всякий раз останавливалась в шаге от золота.

Евро-1968: уникальный вылет сборной СССР из-за монетки

Спустя восемь лет состоялся ещё один исторический розыгрыш чемпионата Европы. Тот Евро стал революционным, поскольку на нём команды разбили по группам. Судьба трофея вновь была решена в финале четырёх, который на этот раз прошёл в Италии.

Но самое памятное событие того розыгрыша произошло в полуфинале, где сборная СССР встретилась с хозяевами соревнований. В игре команды не смогли выявить победителя (0:0), поэтому судье пришлось бросать монетку… Что? Да. Сейчас это кажется безумием, но в те времена серию пенальти ещё не придумали. Советская сборная вылетела с Евро из-за неудачного жребия, а итальянцы в итоге завоевали трофей, переиграв многострадальную Югославию. Отличная история для рубрики «А что, если бы…»

В то же время в мире музыки происходила настоящая революция под знаменем рока. Спустя год после турнира в США сцену наконец решили вынести за пределы концертных площадок, и на масштабный фестиваль Вудсток вместо 150 тысяч человек пришло полмиллиона. Музыкантов на сцену подвозили вертолётами, а JBL впервые показали, что звук, предназначенный изначально для кино, может собрать аудиторию в несколько стадионов на одном поле – и обеспечить мощным и качественным звуком.

Евро-1992: чемпион, который не должен был участвовать в турнире

Поистине уникальный розыгрыш. Сейчас сложно представить, чтобы сборная узнала об участии в соревнованиях за несколько дней до их старта, но в 1992-м произошло именно это. Дания не отобралась на Евро, но с турнира сняли Югославию, потому что страна распалась. Датским футболистам оборвали отпуск, буквально выдернули их с пляжа и привезли на чемпионат. Все понимали обстоятельства и не ожидали от команды особых успехов, а она взяла и выиграла кубок. Эпичности этому триумфу добавляет тот факт, что на Евро не приехала главная звезда датчан — Микаэль Лаудруп, который рассорился с тренером.

В финале Дания победила Германию со счётом 2:0. Кстати, тогда вратари могли брать мяч в руки после передач от своих партнёров. В Интернете можно найти нарезку на несколько минут, где Петер Шмейхель вместе с защитниками с удовольствием тянут время в решающем матче.

Евро-1992 был особенным и в музыкальном плане: этот турнир стал первым, у которого появился свой гимн — песня More Than a Game в исполнении Туве Ярнека и Петера Йобека. Ни один важный матч теперь не начинается без гимна, так мощный звук и футбол начали идти вместе, и этот симбиоз мы видим по сей день.

Евро-1996: первый трофей, разыгранный с помощью «золотого гола»

А помните, было такое правило «золотого гола»? Это когда команда выигрывает, если забивает в дополнительное время. Сейчас его можно опробовать разве что в футбольном симуляторе, но в середине 90-х это была новая фишка. Евро-1996 года стал первым, где правило вступило в силу — и, более того, решило судьбу трофея. До финала тогда добрались сборные Германии и Чехии. Основное время завершилось ничьей (1:1), а в начале дополнительного нападающий немцев Оливер Бирхофф забил и принёс титул своей команде.

К слову, правило «золотого гола» прожило относительно недолго. Изначально задумывалось, что оно добавит остроты в дополнительное время и уменьшит количество серий пенальти, но на деле все получилось наоборот: в основном команды боялись пропустить и играли максимально осторожно. В 2004 году все смирились, что правило не работает, и вскоре его отменили.

Кстати, в 1996 году JBL ворвался в английский футбол, став партнёром Премьер-лиги. На островах бренд задержался надолго и по сей день работает с «Манчестер Юнайтед», «Арсеналом», «Челси» и другими клубами. Всего же в мире прямо сейчас более половины всех стадионов оснащено акустическими системами бренда.

Евро-2004: сенсационная победа аутсайдера

Сейчас, когда речь заходит о чудесах в футболе, принято вспоминать чемпионство «Лестера» в сезоне-2015/2016. Команда, чудом не вылетевшая из АПЛ годом ранее, завоевала титул вопреки всему. Но за 12 лет до этого кое-кто уже провернул похожий трюк.

Сборная Греции на Евро-2004 была аутсайдером. В её составе не было ярких звёзд, зато был немецкий тренер Отто Рехагель. Он превратил команду в оборонительную машину, которая мало пропускала и умела в нужный момент «наказать» соперника. Греки начали Евро с победы над хозяевами турнира португальцами, вышли в плей-офф, где не пропустили ни разу, а в финале в своём стиле выиграли с минимальным счётом и довели до слёз юного Криштиану Роналду. Любопытно, что единственное поражение Греции пришлось на матч с Россией, которая, впрочем, из группы не вышла.

Гимном Евро-2004 стала песня Forca от Нелли Фуртадо. Трек получился запоминающимся, а певица признавалась, что на написание её вдохновляла страсть португальцев к футболу.

Евро-2008: лучший турнир в истории сборной России

Про этот розыгрыш вы, скорее всего, прекрасно всё помните. Славные времена российского футбола: «Зенит» — обладатель Кубка УЕФА, сборная едет на чемпионат Европы с Аршавиным, Павлюченко, Акинфеевым, Жирковым и другими звёздами, а руководит этой бандой Гус Хиддинк.

На турнир Россия пробилась благодаря хорватам, которые не пустили туда англичан. Своим шансом сборная воспользовалась сполна и превзошла все ожидания. Команда Хиддинка выбралась из группы, в которой были будущие чемпионы испанцы, на тот момент действующие обладатели трофея греки и неуступчивые шведы со звёздным Ибрагимовичем. А дальше был великий матч с Нидерландами, который, кажется, будет приятно вспоминать и через 100 лет. Наши сенсационно победили одного из фаворитов Евро со счётом 3:1 и стали бронзовыми призёрами. Ну разве не прекрасно?

Тот розыгрыш также запомнился музыкальным сопровождением. Помимо яркой мелодии, игравшей на стадионах и с телеэкранов, у турнира был гимн — зажигательная песня Энрике Иглесиаса Can You Hear Me. Испанец исполнил её на церемонии закрытия перед финалом и принёс удачу своим соотечественникам, которые одолели Германию благодаря голу Фернандо Торреса. Звук всё больше проникает в большой спорт, набирая масштабы, а бренд JBL озвучил летнюю Олимпиаду в Пекине.

Евро-2016: новый формат и победитель, который им воспользовался

Давайте вспомним и последний на данный момент розыгрыш чемпионата Европы, который прошёл во Франции пять лет назад. Тогда турнир приобрёл нынешний вид: вместо 16 команд сыграли 24. Что это дало? На Евро смогли сыграть сборные, которым раньше не удавалось туда попасть. Как минимум две из них сотворили сенсацию: Исландия вышла из группы и выбила Англию в 1/8 финала, а Уэльс добрался аж до полуфинала.

Новый формат также стал судьбоносным для Португалии, которая заняла третье место в группе, но пробилась в плей-офф и в итоге завоевала трофей. А Роналду спустя 12 лет всё же взял своё.

Тот турнир подхватил традицию своих предшественников и получил яркий гимн. Песня This One’s For You от популярного французского диджея Дэвида Гетта и юной шведской певицы Зары Ларссон стала настоящим хитом и надолго задержалась в плейлистах.

Что ж, такая вот славная история у одного из крупнейших турниров современности.

А по мере того, как развивался Евро и мировой футбол в целом, происходила эволюция бренда JBL, который рука об руку идёт со спортом уже не первое десятилетие. Марка, поставившая рекорд в 100 млн проданных портативных акустических систем по всему миру, в этом году празднует 75-летний юбилей. Вряд ли её основатель Джеймс Буллоу Лэнсинг (так, к слову, и произошло название — сложилось из трёх первых букв имени) мог себе представить, что дело, созданное им в далёком 1946 году, станет настолько успешным.

Сегодня мы не представляем себе футбол без гимнов и громкой музыки. А ведь покорение спорта начиналось с малого…

Качественный теперь доступен каждому. Технологии позволяют транслировать атмосферу матчей с лучших площадок по всему миру прямо к вам домой. Будь это мощные линейные массивы на стадионе, домашний кинозвук, или удобный наушники — подключайтесь к трансляциям вместе с устройствами JBL и наслаждайтесь матчами Евро-2020 вместе с нами.