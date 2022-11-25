7 самых уверенных в себе футболистов на ЧМ-2022. У Месси и Роналду брутальная компания

Чемпионат мира — большой футбольный праздник для всех, но в первую очередь для болельщиков. Для игроков же это серьёзное испытание. Далеко не каждый способен справиться с давлением и ответственностью во время выступления на главном турнире в жизни. Как правило, первые же матчи показательны: одни не справляются с нервами, а другие обладают полной уверенностью в себе. Именно такую уверенность обеспечивает сеть шинных и сервисных центров «Колесо.ру» автомобилистам.

В специальном проекте «Чемпионата» и «Колесо.ру» составляем список из семи наиболее уверенных в себе футболистов, которые приехали на ЧМ-2022.

Вирджил ван Дейк (Нидерланды)

Прозвище ван Дейка — Голландская стена — о многом говорит. Стоило Вирджилу выйти на пик формы, как началось возрождение Нидерландов: после болезненной смены поколений и двух пропущенных больших турниров команда добралась до финала Лиги наций и дважды подряд прошла отбор (на Евро и ЧМ). И ведь дело не только в сборной: «Ливерпуль» с приходом ван Дейка в 2018-м наконец принялся брать трофеи, как в лучшие времена. В итоге Вирджил — чемпион Англии, победитель Лиги чемпионов и обладатель других титулов.

Ван Дейк — из тех защитников, которых называют ведущими. Инициатива и лидерство всегда за ним: Вирджил подсказывает партнёрам по обороне, где нужно располагаться, снимает весь верх и подчищает внизу. А главное, делает это с таким спокойствием и уверенностью, что эти качества передаются команде. Без топ-перформанса ван Дейка сборной Нидерландов на чемпионате мира вряд ли что-то светит.

Лионель Месси (Аргентина)

Вы же понимали, что этот список не обойдётся без Месси? Полноправный наследник Диего Марадоны, который по итогам этого чемпионата мира вполне может окончательно обойти предшественника. Семь «Золотых мячей» (разумеется, это рекорд), 10 чемпионств на клубном уровне, четыре трофея Лиги чемпионов и куча других титулов. В прошлом году Месси добавил в коллекцию долгожданную золотую медаль со сборной, став чемпионом Америки. Так что в Катаре на Лео, вероятно, будет меньше давления, чем на предыдущих чемпионатах мира. Или нет?

Хотя стоит ли говорить о давлении в контексте Месси? Это футболист, который выдаёт космический уровень на главных турнирах планеты, идёт в обводку на нескольких соперников и тащит в нужный момент. Победы давно у Лео в крови.

Гарри Кейн (Англия)

Если вас попросят назвать лучших нападающих Европы за последние десять лет, фамилия Кейна наверняка прозвучит одной из первых. Гарри тащит в «Тоттенхэме» и делает то же самое в сборной, где на нём держится атакующая игра. Кейну не хватает только трофеев (спасибо клубной карьере), а вот с Англией он словно поступательно движется к успеху. Полуфинал ЧМ-2018, финал Евро-2020. Может, пора наконец взять титул?

Фишка Кейна — опускаться в глубину поля и разыгрывать мяч. И это при том, что он постоянно забивает сам. То есть Гарри буквально везде! Как и остальным футболистам из этого списка, Кейну плевать, кто перед ним — он просто даёт результат. А если в пользу англичан назначат пенальти, будьте уверены, Гарри мощно пробьёт под штангу и не оставит вратарю шансов.

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Пьер-Эмиль Хёйбьерг (Дания)

Не ожидали? А зря! Хёйбьерг — возможно, самый хладнокровный футболист из списка. Этот парень выходит на поле с каменным лицом, практически не улыбается и просто делает свою работу. Сильные соперники для полузащитника не проблема, а стимул — в этом сезоне датчанин тащит «Тоттенхэм» в АПЛ и даже забил «Челси». На чемпионате мира Хёйбьерг напомнит, что именно он лидер сборной, а не кто-либо ещё.

Так вышло, что в нашем списке уже два футболиста «Тоттенхэма», но, в отличие от Кейна, у Хёйбьерга всё не так плохо с трофеями, ведь в начале карьеры он выступал за «Баварию». Датчанин по два раза становился чемпионом Германии и брал Кубок, а также оформлял хет-трик из титулов на международном уровне: Лига чемпионов, Суперкубок УЕФА, клубный чемпионат мира. Так что определённый опыт побед есть.

Федерико Вальверде (Уругвай)

Второй неожиданный футболист в этом списке. Вальверде пока не оценивают по достоинству, потому что он играет в полузащите, а не в атаке. Но факт в том, что Феде проводит лучший сезон в карьере и приехал на чемпионат мира разносить соперников. Это мощный игрок, который без вопросов попрёт против всех, если команде это потребуется.

Вальверде в последние месяцы просто летает по полю и явно не сомневается в себе. Вдобавок к 24 годам Феде уже собрал неплохую коллекцию трофеев. В составе «Реала» он дважды чемпион Испании, победитель Лиги чемпионов и клубного чемпионата мира, а также обладатель Суперкубка УЕФА и двух Суперкубков Испании.

Сесар Аспиликуэта (Испания)

Сила Аспиликуэты — в универсальности. Он способен сыграть как в центре обороны, так и на фланге. Это уже о многом говорит, а дополнительным доказательством особенности капитана «Челси» являются слова Жозе Моуринью. В 2014-м португалец заявил, что команда из 11 Аспиликуэт выиграла бы Лигу чемпионов: «Футбол — это история не только про талант, но и про характер и индивидуальность. У Аспиликуэты есть все черты победителя».

За десять лет в составе «Челси» Аспиликуэта выиграл все доступные трофеи, в том числе два титула чемпиона Англии и Лигу чемпионов. А вот со сборной успеха пока не добивался. Учитывая возраст Сесара (33 года), чемпионат мира в Катаре может стать последним шансом. Здесь явно нужен сильный характер, и у Аспиликуэты он на месте. Этот защитник вгрызается в каждый мяч и умудряется бороться на втором этаже, несмотря на скромные габариты (его рост — 178 см).

Криштиану Роналду (Португалия)

Роналду — это Роналду. Криштиану буквально построил на уверенности в своих силах всю карьеру. И вряд ли кто-то посмеет сказать, что у него что-то не получилось: пять «Золотых мячей», столько же побед в Лиге чемпионов, золото Евро со сборной Португалии и ещё куча командных и индивидуальных наград.

Криштиану можно смело назвать идеальным спортсменом. Он и раньше, и сейчас считает себя лучшим в мире и продолжает переть вперёд. А чемпионат мира в Катаре вдобавок станет для него последним в карьере. Так что ждём максимально мотивированного Роналду и, конечно же, ярких эмоций от мундиаля!

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