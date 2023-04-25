«Целый день в офисе, тренировка, а потом спать 5–6 часов». Футбол живёт не только в РПЛ

Футбол — самый популярный вид спорта, но практически всё внимание болельщиков приковано к профессиональным лигам. А тем временем жизнь кипит в региональных соревнованиях — без лишнего официоза игроки выходят на поле и кайфуют от любимой игры.

В специальном проекте «Чемпионата» и бренда смартфонов и умной электроники realme рассказываем о жизни в Любительской футбольной лиге на примере Никиты Рулевского — игрока команды «Трансконтейнер», успешно выступающей на турнирах в Москве.

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Как устроена ЛФЛ и что в ней нужно для побед

Главное отличие ЛФЛ от профессиональных лиг — формат. Если в большом футболе у каждой команды на поле выходит 11 игроков, то здесь — восемь. Соответственно, и поле меньше — матчи проходят на половине оригинального прямоугольника.

Формат ЛФЛ активно развивается, и свои лиги есть практически во всех городах. Это десятки и сотни команд, которые распределяются по турнирам — в Москве на каждый округ приходится по несколько штук. Лиги, хоть и называются любительскими, на деле представляют собой вполне профессиональные соревнования. Большая часть участников — бывшие футболисты, которые завершили карьеру или по-прежнему находятся на контрактах и приезжают поддерживать форму.

Никита Рулевский игрок Любительской футбольной лиги В ЛФЛ меньше движения, чем в большом футболе. Здесь решают опыт, работа с мячом, мышление и его скорость. Молодые тут — в основном те, кто ещё не закончил карьеру. Они играют и пытаются где-то ещё показать себя. Кто-то приезжает за премиальные — история развитая, и в каждой команде есть те, кому платят.

В 25 лет Никита и сам прекрасно знает, что такое профессиональный футбол. Он играл в академии московского «Динамо», провёл год в Германии, где в системе «Теннис Боруссия Берлин» стал чемпионом столицы, а потом выступал за молодёжку «Краснодара».

«В «Краснодаре» я уже был на контракте, — рассказывает Никита. — Где-то в 20 лет договор закончился, и дальше я решил не продолжать. Вторую лигу я для себя не вижу перспективной, а зацепиться выше не получалось. Поэтому посчитал, что нужно получать образование, работать и играть в ЛФЛ, потому что без футбола я свою жизнь не представляю. Если два-три дня не тренируюсь и не играю, у меня ужасное настроение и отвратительное самочувствие».

Никита уже давно в ЛФЛ, но с нынешней командой его пути пересеклись не сразу. Он выступал за другие клубы, а потом попал на работу в «Трансконтейнер». Получив образование по специальности «таможенное дело», Никита устроился в компанию технологом транспортных решений и моментально попал в команду.

«Наша команда существует уже 15 лет и напрямую связана с организацией, где мы работаем, — поясняет Никита. — Состав за это время сильно поменялся, но остались свои традиции и культура. Мы играем и побеждаем за счёт личных отношений. Мы проводим много времени вместе, пока наши соперники в основном видят друг друга раз в неделю и приезжают играть за деньги. Так что в этом наше главное преимущество — мы общаемся и на работе, и в остальное время, дружим семьями. От этого и бывают хорошие результаты».

Жизнь в плотном графике: нужно совмещать футбол с работой

График у команды Никиты сейчас особенно насыщенный: тренировка во вторник, бонус в виде матча в Железнодорожной лиге и традиционная игра в ЛФЛ в выходные. И всё это параллельно с работой!

«У нас всё очень строго в этом плане, — добавляет Никита. — Не может быть такого, чтобы кто-то сказал, что не может приехать на матч. У нас есть дисциплина, и команда занимает важное место в жизни каждого. Даже если футболист не может выйти на поле, он приезжает и поддерживает партнёров».

При таком активном графике важно быть всегда на связи, и в этом плане не подведет realme C55. Мощный процессор Helio G88, оперативная память до 16 Гб и ёмкий аккумулятор на 5000 мАч обеспечивают устройству плавную и долгую работу, даже когда на быструю зарядку нет времени. Хотя зарядное устройство к нему и вправду мощное — 33 Вт, в отличие от классических 20, поэтому справится с задачей даже за время тренировки.

Никита Рулевский игрок Любительской футбольной лиги Связь действительно очень важна. Бывает так, что у нас в коллективе нужно кого-то подстраховать — забрать мяч, фишки, манишки. Если кто-то опаздывает, необходимо всех предупредить и понять, как действовать. Мы 24 часа в сутки находимся на связи.

Плотное расписание не даёт заскучать, но и порождает проблемы. По словам Никиты, главное препятствие для его команды — травмы.

«Пока в других клубах играют профессионалы, мы пять дней в неделю работаем в офисе и не можем постоянно поддерживать физическую форму на сто процентов. На фоне усталости бывают травмы. Организм не всегда готов выдержать полный сезон, когда ты просыпаешься в шесть утра, целый день в офисе, потом едешь на тренировку, возвращаешься домой и спишь пять-шесть часов. Этого недостаточно для полного восстановления — а на следующий день ещё и матч или тренировка».

У ЛФЛ есть пересечения с медиафутболом

Фан-база команды, за которую выступает Никита, — коллеги и семьи. На заполняемость трибун это практически не влияет — близкие приезжают только в хорошую погоду. Но выручают трансляции: каждую игру можно посмотреть в прямом эфире, а на больших матчах есть шанс даже послушать известных комментаторов. Это заметное, но не единственное пересечение с Медиалигой. Игроков из медиафутбола иногда тоже зовут в ЛФЛ, и они тянут за собой аудиторию.

В России даже существует сборная по футболу 8х8. Эта команда выигрывала чемпионаты Европы и мира.

«Уровень футбола в ЛФЛ примерно такой же, как в Медиалиге — просто формат другой, — поясняет Никита. — Бывает, что в 11х11 игрок лучший, а 8х8 ему даётся тяжело — на сокращённом поле нужно быстрее принимать решения, и не всем удаётся успешно перейти в другой формат. Также есть ребята, которые всю жизнь играли в мини-футбол. Там 5х5, им наш формат тоже близок».

Большую часть времени команда Никиты не выезжает за пределы Москвы, но раз в год она отправляется в Турцию на турнир «Спортивная волна». И добивается успеха! В прошлом году команда заняла второе место, а до этого долгое время была бессменным чемпионом. Для Никиты поездки в Турцию — самое яркое время в году.

«Мы всегда ждём этого момента, потому что это и турнир, и отдых, — объясняет Никита. — И вдобавок очень сильное сплочение коллектива — мы просто потрясающе проводим там время. Есть даже история! Мы вылетали в Турцию, заранее приехали в аэропорт, прошли все необходимые пункты и сели поесть. Когда началась посадка, мы закрыли счёт и пошли к очереди, но двое ребят захотели ещё что-то посмотреть в дьюти-фри. Проходит время, мы уже в автобусе, считаем людей и понимаем, что двоих не хватает. Мы им звоним и узнаём, что они опоздали и их уже не пускают! В итоге мы улетели без них, и ребятам пришлось покупать билеты на следующий рейс».

У Никиты также есть блогерский опыт: «Я снимал ролики с футбольными челленджами для соцсетей. На картинку люди сейчас обращают внимания, и хочется выкладывать всё в хорошем качестве». Смартфон realme C55 для таких задач тоже подходит — благодаря AI камере на 64 Мп, лучшей в своем сегменте: решает и установленный модуль OV64B, и размер сенсора, и множество встроенных режимов: от портретного до ночного. Со встроенной памятью объёмом 256 ГБ места хватит на множество снимков и видеороликов (и не только!) — к слову, в этой ценовой категории такой объём появился впервые.

Футбол во дворе. Помогает игрокам любого уровня и иногда дарит мечту

В футбольной иерархии существует и ступень, доступная каждому. Настоящий любительский футбол живёт совсем рядом с нами, прямо во дворе. Доступность спорта номер один для желающих стараются прокачивать на уровне городов, и сейчас для игры есть все условия.

Никита, хоть и пробыл долгое время в профессиональном спорте, полностью признаёт крутость уличного футбола: «Это отдельная, ни с чем не сравнимая вещь. Судей нет, вокруг друзья, игры двор на двор до последних сил. Это очень круто и помогает даже ребятам, которые занимаются в спортшколах, ведь во дворе можно оттачивать дополнительные навыки. Я считаю, что играть на улице необходимо любому футболисту — даже тому, кто связывает свою жизнь с профессиональным футболом».

Уличный футбол — это не только про пользу и приятное занятие, но ещё и про воспоминания из детства. Никита признаётся, что буквально жил на футбольных площадках: «В моей юности мы играли каждый день. Собиралось по пять-семь команд, рубились до двух голов или 5–10 минут и менялись. Помню, как приезжал с тренировки и всегда шёл дальше играть, пока не стемнеет. Во время летних каникул меня вообще дома не было — максимум забегал попить. А так, если не было тренировки, то я с утра до вечера был во дворе с мячом».

И даже в уличном футболе порой сбываются мечты. Среди любителей погонять мяч есть бриллианты, способные добраться до профессионального уровня.

Никита Рулевский игрок Любительской футбольной лиги Во дворе тоже бывают талантливые ребята. Знаю примеры, когда уличные футболисты только к 14 годам попадали в спортшколы и добивались определённых успехов на профессиональном уровне — играли в Первой и Второй лигах.

Если раньше Никита не мог представить свой день без игры во дворе, то сейчас неотъемлемая часть его жизни — ЛФЛ. И речь не только об удовольствии от игры — эффект гораздо шире: «ЛФЛ помогает отвлечься от всего. Ты приезжаешь на тренировку или игру, встречаешься с командой. Всегда у кого-нибудь есть смешные истории. У старших ребят таких целая копилка, они постоянно делятся. Просто отвлекаешься, отключаешься и наслаждаешься футболом и нахождением в коллективе».

История Никиты говорит: чтобы быть чемпионом, необязательно разрывать в одной из крупнейших лиг мира. Достаточно наслаждаться тем, что ты делаешь, и быть лучшим в своей среде.

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