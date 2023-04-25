«Целый день в офисе, тренировка, а потом спать 5–6 часов». Футбол живёт не только в РПЛ

Футбол — самый популярный вид спорта, но практически всё внимание болельщиков приковано к профессиональным лигам. А тем временем жизнь кипит в региональных соревнованиях — без лишнего официоза игроки выходят на поле и кайфуют от любимой игры.
В специальном проекте «Чемпионата» и бренда смартфонов и умной электроники realme рассказываем о жизни в Любительской футбольной лиге на примере Никиты Рулевского — игрока команды «Трансконтейнер», успешно выступающей на турнирах в Москве.
Как устроена ЛФЛ и что в ней нужно для побед
Главное отличие ЛФЛ от профессиональных лиг — формат. Если в большом футболе у каждой команды на поле выходит 11 игроков, то здесь — восемь. Соответственно, и поле меньше — матчи проходят на половине оригинального прямоугольника.
Формат ЛФЛ активно развивается, и свои лиги есть практически во всех городах. Это десятки и сотни команд, которые распределяются по турнирам — в Москве на каждый округ приходится по несколько штук. Лиги, хоть и называются любительскими, на деле представляют собой вполне профессиональные соревнования. Большая часть участников — бывшие футболисты, которые завершили карьеру или по-прежнему находятся на контрактах и приезжают поддерживать форму.
В ЛФЛ меньше движения, чем в большом футболе. Здесь решают опыт, работа с мячом, мышление и его скорость. Молодые тут — в основном те, кто ещё не закончил карьеру. Они играют и пытаются где-то ещё показать себя. Кто-то приезжает за премиальные — история развитая, и в каждой команде есть те, кому платят.
В 25 лет Никита и сам прекрасно знает, что такое профессиональный футбол. Он играл в академии московского «Динамо», провёл год в Германии, где в системе «Теннис Боруссия Берлин» стал чемпионом столицы, а потом выступал за молодёжку «Краснодара».
«В «Краснодаре» я уже был на контракте, — рассказывает Никита. — Где-то в 20 лет договор закончился, и дальше я решил не продолжать. Вторую лигу я для себя не вижу перспективной, а зацепиться выше не получалось. Поэтому посчитал, что нужно получать образование, работать и играть в ЛФЛ, потому что без футбола я свою жизнь не представляю. Если два-три дня не тренируюсь и не играю, у меня ужасное настроение и отвратительное самочувствие».
Никита уже давно в ЛФЛ, но с нынешней командой его пути пересеклись не сразу. Он выступал за другие клубы, а потом попал на работу в «Трансконтейнер». Получив образование по специальности «таможенное дело», Никита устроился в компанию технологом транспортных решений и моментально попал в команду.
«Наша команда существует уже 15 лет и напрямую связана с организацией, где мы работаем, — поясняет Никита. — Состав за это время сильно поменялся, но остались свои традиции и культура. Мы играем и побеждаем за счёт личных отношений. Мы проводим много времени вместе, пока наши соперники в основном видят друг друга раз в неделю и приезжают играть за деньги. Так что в этом наше главное преимущество — мы общаемся и на работе, и в остальное время, дружим семьями. От этого и бывают хорошие результаты».
Жизнь в плотном графике: нужно совмещать футбол с работой
График у команды Никиты сейчас особенно насыщенный: тренировка во вторник, бонус в виде матча в Железнодорожной лиге и традиционная игра в ЛФЛ в выходные. И всё это параллельно с работой!
«У нас всё очень строго в этом плане, — добавляет Никита. — Не может быть такого, чтобы кто-то сказал, что не может приехать на матч. У нас есть дисциплина, и команда занимает важное место в жизни каждого. Даже если футболист не может выйти на поле, он приезжает и поддерживает партнёров».
При таком активном графике важно быть всегда на связи, и в этом плане не подведет realme C55. Мощный процессор Helio G88, оперативная память до 16 Гб и ёмкий аккумулятор на 5000 мАч обеспечивают устройству плавную и долгую работу, даже когда на быструю зарядку нет времени. Хотя зарядное устройство к нему и вправду мощное — 33 Вт, в отличие от классических 20, поэтому справится с задачей даже за время тренировки.
Связь действительно очень важна. Бывает так, что у нас в коллективе нужно кого-то подстраховать — забрать мяч, фишки, манишки. Если кто-то опаздывает, необходимо всех предупредить и понять, как действовать. Мы 24 часа в сутки находимся на связи.
Плотное расписание не даёт заскучать, но и порождает проблемы. По словам Никиты, главное препятствие для его команды — травмы.
«Пока в других клубах играют профессионалы, мы пять дней в неделю работаем в офисе и не можем постоянно поддерживать физическую форму на сто процентов. На фоне усталости бывают травмы. Организм не всегда готов выдержать полный сезон, когда ты просыпаешься в шесть утра, целый день в офисе, потом едешь на тренировку, возвращаешься домой и спишь пять-шесть часов. Этого недостаточно для полного восстановления — а на следующий день ещё и матч или тренировка».
У ЛФЛ есть пересечения с медиафутболом
Фан-база команды, за которую выступает Никита, — коллеги и семьи. На заполняемость трибун это практически не влияет — близкие приезжают только в хорошую погоду. Но выручают трансляции: каждую игру можно посмотреть в прямом эфире, а на больших матчах есть шанс даже послушать известных комментаторов. Это заметное, но не единственное пересечение с Медиалигой. Игроков из медиафутбола иногда тоже зовут в ЛФЛ, и они тянут за собой аудиторию.
«Уровень футбола в ЛФЛ примерно такой же, как в Медиалиге — просто формат другой, — поясняет Никита. — Бывает, что в 11х11 игрок лучший, а 8х8 ему даётся тяжело — на сокращённом поле нужно быстрее принимать решения, и не всем удаётся успешно перейти в другой формат. Также есть ребята, которые всю жизнь играли в мини-футбол. Там 5х5, им наш формат тоже близок».
Большую часть времени команда Никиты не выезжает за пределы Москвы, но раз в год она отправляется в Турцию на турнир «Спортивная волна». И добивается успеха! В прошлом году команда заняла второе место, а до этого долгое время была бессменным чемпионом. Для Никиты поездки в Турцию — самое яркое время в году.
«Мы всегда ждём этого момента, потому что это и турнир, и отдых, — объясняет Никита. — И вдобавок очень сильное сплочение коллектива — мы просто потрясающе проводим там время. Есть даже история! Мы вылетали в Турцию, заранее приехали в аэропорт, прошли все необходимые пункты и сели поесть. Когда началась посадка, мы закрыли счёт и пошли к очереди, но двое ребят захотели ещё что-то посмотреть в дьюти-фри. Проходит время, мы уже в автобусе, считаем людей и понимаем, что двоих не хватает. Мы им звоним и узнаём, что они опоздали и их уже не пускают! В итоге мы улетели без них, и ребятам пришлось покупать билеты на следующий рейс».
У Никиты также есть блогерский опыт: «Я снимал ролики с футбольными челленджами для соцсетей. На картинку люди сейчас обращают внимания, и хочется выкладывать всё в хорошем качестве». Смартфон realme C55 для таких задач тоже подходит — благодаря AI камере на 64 Мп, лучшей в своем сегменте: решает и установленный модуль OV64B, и размер сенсора, и множество встроенных режимов: от портретного до ночного. Со встроенной памятью объёмом 256 ГБ места хватит на множество снимков и видеороликов (и не только!) — к слову, в этой ценовой категории такой объём появился впервые.
Футбол во дворе. Помогает игрокам любого уровня и иногда дарит мечту
В футбольной иерархии существует и ступень, доступная каждому. Настоящий любительский футбол живёт совсем рядом с нами, прямо во дворе. Доступность спорта номер один для желающих стараются прокачивать на уровне городов, и сейчас для игры есть все условия.
Никита, хоть и пробыл долгое время в профессиональном спорте, полностью признаёт крутость уличного футбола: «Это отдельная, ни с чем не сравнимая вещь. Судей нет, вокруг друзья, игры двор на двор до последних сил. Это очень круто и помогает даже ребятам, которые занимаются в спортшколах, ведь во дворе можно оттачивать дополнительные навыки. Я считаю, что играть на улице необходимо любому футболисту — даже тому, кто связывает свою жизнь с профессиональным футболом».
Уличный футбол — это не только про пользу и приятное занятие, но ещё и про воспоминания из детства. Никита признаётся, что буквально жил на футбольных площадках: «В моей юности мы играли каждый день. Собиралось по пять-семь команд, рубились до двух голов или 5–10 минут и менялись. Помню, как приезжал с тренировки и всегда шёл дальше играть, пока не стемнеет. Во время летних каникул меня вообще дома не было — максимум забегал попить. А так, если не было тренировки, то я с утра до вечера был во дворе с мячом».
И даже в уличном футболе порой сбываются мечты. Среди любителей погонять мяч есть бриллианты, способные добраться до профессионального уровня.
Во дворе тоже бывают талантливые ребята. Знаю примеры, когда уличные футболисты только к 14 годам попадали в спортшколы и добивались определённых успехов на профессиональном уровне — играли в Первой и Второй лигах.
Если раньше Никита не мог представить свой день без игры во дворе, то сейчас неотъемлемая часть его жизни — ЛФЛ. И речь не только об удовольствии от игры — эффект гораздо шире: «ЛФЛ помогает отвлечься от всего. Ты приезжаешь на тренировку или игру, встречаешься с командой. Всегда у кого-нибудь есть смешные истории. У старших ребят таких целая копилка, они постоянно делятся. Просто отвлекаешься, отключаешься и наслаждаешься футболом и нахождением в коллективе».
История Никиты говорит: чтобы быть чемпионом, необязательно разрывать в одной из крупнейших лиг мира. Достаточно наслаждаться тем, что ты делаешь, и быть лучшим в своей среде.
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