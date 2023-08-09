Как хорошо вы разбираетесь в спорте? Проверьте свои знания в большом тесте!

Футбол, баскетбол, смешанные единоборства. Или, может быть, хоккей, фигурное катание, биатлон? В любом из видов спорта есть свои звëзды, любопытные правила и уникальные рекорды. В прошлом сезоне были разыграны десятки трофеев, новые лица стали локальными и мировыми знаменитостями.

Перед стартом нового спортивного сезона «Чемпионат» вместе с онлайн-кинотеатром Okko подготовил тест на знание разных видов спорта. Для новичков и любителей есть лёгкая версия, не требующая глубокого погружения. Для тех, кто любит трудности – 15 хардкорных вопросов. По итогам теста вас ждет специальное предложение на подписку Okko, по которой можно смотреть весь спорт и кино.

Лёгкий тест состоит из трёх раундов: в первом поговорим об итогах прошлого спортивного сезона, во втором ­­– пять вопросов на знание особенностей разных видов спорта, которые показывает Okko; в третьем – ещё пять фотовопросов про звёздных спортсменов.

Во втором тесте тоже три раунда с такими же категориями, только уровень сложности вопросов гораздо выше. Полный хардкор!

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