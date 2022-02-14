Одна против всех. Выступление Камилы Валиевой — блокбастер, и вы обязаны его увидеть

Четыре месяца назад Камила Валиева начала читать роман Стивена Кинга «Зелёная миля». Об этом она рассказала в интервью Первому каналу. Да, многие открывают для себя Кинга в юношестве, но именно «Зелёная миля» — необычный выбор для 15-летнего человека. История о тюремном блоке «Е», в котором содержатся осуждённые на казнь. И где «Зелёная миля» – это коридор, который ты проходишь в последний момент жизни. В конце пути электрический стул.

Надеюсь, вы тоже читали «Зелёную милю» или смотрели одноимённый фильм Фрэнка Дарабонта. И знаете, что в блок «Е» попадает громила Джон Коффи, получивший высшую меру за страшное убийство и изнасилование двух девочек. При этом мы узнаём, что следствие халатно отнеслось к работе. Во время задержания Коффи найдены следы и другого человека, но слишком уж складно выстроилась картина для обвинения. Вот преступление — вот виновник. Не буду спойлерить финал, надеюсь, и Камила Валиева дочитала до конца.

«Зелёная миля» подсвечивает много сложных вопросов. Что такое самопожертвование? Твои сверхспособности — это дар или проклятие? И допустимо ли вообще решать судьбу другого человека? Обойдёмся без заурядных параллелей, но одна цитата в фильме очень кстати: «​​Не замечаешь, как прошлое на тебя наваливается, хочешь ты этого или нет».

Полистайте фотографии Валиевой за последнее время: вся тяжесть прошлого и настоящего рухнула на неё, заставив резко повзрослеть.

Здесь давайте возьмём паузу и проговорим важные моменты.

Допинг — это плохо.

«Дело Валиевой» — очень мутное, с оговорками и множеством но. Именно поэтому со спортсменки сняли временное отстранение. Если уж апеллировать к законам, надо уважать и те, что есть сейчас.

Прямо сейчас, 14 февраля, вина Камилы Валиевой не доказана. Её допинг-пробы на Олимпиаде чистые.

Камила Валиева, безусловно, должна сражаться на равных, раз приехала на Олимпийские игры. Так вроде бы и происходит: её оценивают в общем списке, а не накидывают полбалла, потому что «ну она же ещё маленькая, посмотрите на эти щёчки». Лёд у Валиевой такой же, как у всех остальных, времени — аналогично.

Однако говорить, что в спорте нет места возрасту — лукавство. В футболе, хоккее, теннисе, [впишите спорт] мы всегда учитываем возраст. И любому юному таланту мы будем прощать ошибки и поражения. Потому что это этапы взросления. Спотыкаться на этих этапах — право, которое должно быть у каждого человека. А уж профессиональный спорт — это фабрика по перемалыванию судеб. И оттого сильно тревожно за Валиеву.

Сейчас Камила Валиева — это главный блокбастер планеты. Нет более крутого героя, который формируется на наших глазах. И нет в сфере развлечений более интересного сюжета.

Сразу хочу успокоить особо рьяных «поклонников ФК», но да, я как зритель любой спорт воспринимаю как развлечение, а не войну. Это не умаляет ни заслуг спортсменов, ни работы всех тех, кто создаёт это развлечение. Если ты готов тратить на него часы своей жизни, значит, эти люди очень круто поработали.

Возраст Камилы Валиевой важен, потому что в свои 15 лет она не имела опыта психологической борьбы с таким прессом. Серьёзно, это драматический сериал, который пишется на наших глазах. И всё настолько непредсказуемо, что в каждом новом эпизоде нить сюжета может увильнуть в сторону «Во все тяжкие», затем вернуться к линии «Супергёрл — она круче всех, ведь умеет летать» и вырулить к «Ходу королевы».

Трудности — это обязательно для сюжета. Чтобы пройти «арку», персонажу нужны препятствия. А чем круче герой, тем выше горы, которые приходится преодолевать.



Эта Олимпиада должна была стать грандиозным триумфом «золотой девочки». Камилу Валиеву и на Западе многие считают гениальной и одной из лучших фигуристок в истории. Соперниц просто нет. Так что появились беды покруче.

«Допинг», конечно, то ещё клеймо. Это слово будет сверкать в заголовках британской или американской прессы очень часто. Так было, например, с норвежской лыжницей Терезе Йохауг, которая получила дисквалификацию за анаболический стероид клостебол. Она объяснила его использованием помады для залечивания солнечных ожогов. Помогло так себе: бан на 18 месяцев. Йохауг использовала их, чтобы пройти свою «арку героя». Вернулась и вынесла всех, а на этой Олимпиаде взяла золото. Но постоянно от кого-нибудь слышно про тот положительный тест.



У Камилы Валиевой, конечно, ситуация чуть иная. Дозировка, сам препарат, не влияющий на спортивные показатели — её трудно демонизировать. Хотя МОК пытается. По всем канонам трёхактной структуры перед кульминацией Камила Валиева окружена. Решение не проводить церемонию награждения, если фигуристка возьмёт медаль, вроде бы и логичное, но бьёт именно по психологическому состоянию.

Впрочем, и тут полезный опыт. Валиева рассказывала, что интересуется психологией и даже думала пойти учиться по этой специальности. На вопрос «что тебя может развеселить даже в безвыходной ситуации?» она ответила: «Понимание того, что эта безвыходная ситуация скоро закончится». Выход будет — на лёд.



Второй акт завершается завтра, 15 февраля. Камила Валиева — против всех. Или в первую очередь против самой себя. Это нужно видеть, даже если вы никогда не смотрели фигурное катание.