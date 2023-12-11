Кто лучший кикбоксёр в истории России? Рейтинг читателей «Чемпионата»

Россия имеет право гордиться своим кикбоксингом: далеко не каждая страна может похвастаться таким количеством чемпионов в самых разнообразных дисциплинах и организациях. В 1990 году наши кикбоксёры дебютировали на чемпионате Европы и сразу завоевали первое командное место в дисциплине фулл-контакт, что стало заделом для будущих достижений. Победы на континентальных и мировых первенствах, чемпионские пояса в самых престижных организациях — спортсмены из России закрепились в качестве одной из доминирующих сил в кикбоксинге и не собираются сдавать позиции. У Федерации кикбоксинга России большие планы на будущее.

Бату Хасиков глава Республики Калмыкия, председатель Высшего наблюдательного совета Федерации кикбоксинга России «У каждой звезды кикбоксинга присутствует свой оригинальный стиль. Это могут быть коронные удары, особенная харизма или нестандартная техника. Но есть и то, что объединяет абсолютно всех кикбоксёров: сила характера и отличная физическая форма. Я никогда не считал себя самым талантливым или невероятно перспективным бойцом, ведь уровень таланта — далеко не самое важное. Ключевое значение имеют крепость духа, дисциплина и готовность много трудиться. Такой стратегии я стараюсь придерживаться и после окончания спортивной карьеры. Если у вас есть эти качества, вы обязательно добьётесь успеха, будь то спортивная или любая другая сфера».

Лев Мазараки член Высшего наблюдательного совета Федерации кикбоксинга России «В богатой истории российского кикбоксинга было немало громких имён. Но, что ещё более важно — прямо сейчас на наших глазах растут новые легенды. Уверен, что с каждым годом в России будет появляться всё больше звёзд кикбоксинга, учитывая его растущую популярность среди молодёжи. Ведь кикбоксинг — это один из самых доступных видов единоборств, который эффективно укрепляет не только тело, но и характер. Детский кикбоксинг, студенческий, любительский и профессиональный — каждое направление в нашей стране продолжает поступательное развитие, что не может не радовать».

Представляем вашему вниманию рейтинг лучших кикбоксёров в истории нашей страны. Конечно, сюда попали далеко не все наши великие спортсмены: собрать всех топовых кикбоксёров в одном материале попросту невозможно. Если вы не нашли в рейтинге вашего любимого бойца, можете написать его имя в комментариях.

Рейтинг полностью зависит от голосов читателей «Чемпионата» и формируется в онлайн-режиме.

Если вы хотите поднять какой-то вариант в списке, нажимайте на стрелку вверх «↑».

Если считаете, что вариант должен быть ниже, нажимайте стрелочку вниз «↓».

Поехали!

Рейтинг лучших кикбоксёров России Фото: Федерация кикбоксинга России 1 место Вадим Украинцев Вадим Украинцев — один из первых советских спортсменов, которые начали заниматься кикбоксингом на самой заре его появления в СССР. Вадим построил отличную карьеру и в любителях, и в профессионалах. Для начала Украинцев выиграл все возможные соревнования дома: он трёхкратный чемпион СССР по кикбоксингу, а также выигрывал массу любительских турниров в СНГ, России и Азии. В 1993 году Украинцев стал чемпионом мира в любителях и сосредоточился на профессиональной карьере, где тоже стал двукратным чемпионом мира. Также в послужном списке Вадима два поединка с признанной звездой кикбоксинга Ричардом Хиллом. Завершив карьеру, Украинцев сосредоточился на развитии данного вида спорта и получил звание заслуженного тренера, а также долгое время был первым вице-президентом Федерации кикбоксинга России, а с 2018 по 2021 год возглавлял организацию. Фото: Федерация кикбоксинга России 2 место Сергей Богдан Сергей Богдан начинал в рукопашных боях, но однажды тренер решил выставить его на соревнования по кикбоксингу, где 13-летний спортсмен сразу стал чемпионом области. Тогда же было решено, что Сергей буквально создан для данной дисциплины. Уже в 2000 году Богдан стал бронзовым призёром на первенстве мира WAKO, а в следующие два года завоёвывал золотые медали на аналогичных турнирах. С 2003 по 2010 год Богдан активно выступал на чемпионатах мира и Европы, стабильно добывая призовые места. Пять раз Богдан становился чемпионом мира в любителях, по два раза побеждал на чемпионате Европы и Кубке мира. Всё это на фоне того, что с 2005 по 2010 год он постоянно становился чемпионом России. В 2008 году завоевал титул чемпиона мира среди профессионалов ISKA, победив американского бойца нокаутом в первом раунде. В 2011 году завоевал титул чемпиона мира среди профессионалов WAKO, победив не знающего поражения англичанина Мерлона Ханта. Фото: Федерация кикбоксинга России 3 место Владислав Туйнов Туйнов считается одним из самых перспективных кикбоксёров России. К 25 годам в его активе под три сотни боёв в кикбоксинге, где он одержал 249 побед, 102 – нокаутом. Туйнов стал чемпионом России среди профессионалов в 2014 году, а через несколько месяцев выиграл первенство страны по версии WFMC в другой весовой категории. В 2016 году Туйнов стал чемпионом Европы по двум версиям: WKU и W5. Спустя год к этим регалиям добавилась победа на межконтинентальном турнире. Вообще, 2017 год для Владислава стал едва ли не самым успешным за карьеру. Он защитил титул чемпиона Европы (W5), попутно выиграл первенство континента по версии MTA, а украсил всё это титулом чемпиона мира А1. Позднее Туйнов попробовал свои силы в Glory, где в 2019-м потерпел своё последнее поражение на данный момент. С тех пор Владислав не проигрывает, а юный возраст позволяет ему рассчитывать на множество будущих побед. Фото: Федерация кикбоксинга России 4 место Денис Лукашов Денис запомнился многим болельщикам своими эффектными выходами на поединки в шапке-ушанке. Лукашов тренировался у знаменитого Вадима Украинцева, но к успеху пришёл далеко не сразу. Более того, в 19-летнем возрасте будущая звезда кикбоксинга планировал завязать со спортом. Именно Украинцев настоял на том, чтобы Денис поступил в университет физической культуры и продолжил заниматься кикбоксингом. Там Лукашов выступал и в профессионалах, и в любителях, преуспевая в обоих направлениях. В 2008 году он стал чемпионом мира в профи по версии WAKO-Pro, а в следующие три года завоевал три титула по версиям WKA, ISKA и W5. В любителях Денис четырежды становился чемпионом России и дважды побеждал на чемпионатах мира WAKO. В частности, в 2005 году завоевал победу на мировом первенстве в США. Кроме того, он становился победителем первых Всемирных игр боевых искусств в 2010 году. В том же году Лукашов выиграл чемпионат Европы в Азербайджане. Фото: Федерация кикбоксинга России 5 место Алексей Папин Папин начал заниматься кикбоксингом в 1994 году. Алексей выступал в разных дисциплинах, приезжая на соревнования по лоу-кику, фулл-контакту и К1. В 2008 году Папин стал чемпионом Европы (лоу-кик), а через год завоевал бронзу в К1. Позже Алексей дважды выиграл континентальное первенство и чемпионат мира в дисциплине лоу-кик. В 2011 году Папин переключился на профессиональный кикбоксинг и за два года выиграл три титула на мировых первенствах по трём версиям ISKA, W5, WAKO-Pro. Таким образом, Алексей стал абсолютным чемпионом мира. В последнем случае Папин брал реванш у Ненада Пагониса, которому уступил титул тремя месяцами ранее. Позже спортсмен перебрался в профессиональный бокс, где тоже стал звездой. Фото: Федерация кикбоксинга России 6 место Сергей Липинец Липинец — ещё один боец, который принял решение совмещать бокс и кикбоксинг. Кикбоксёром Сергей решил стать в 11 лет, записавшись в секцию, чтобы, как он сам признавался, просто уметь постоять за себя. Однако Липинец сумел добиться громких успехов и в любителях, и в профессионалах, выиграв практически всё в кикбоксинге. Во многом ему помогал невероятно сильный удар, которым он обладал от природы. Сергей становился чемпионом России, Европы и мира по любителям, а также чемпионом мира среди профессионалов WAKO PRO. Вскоре Липинец получил звание заслуженного мастера спорта в кикбоксинге и ушёл покорять бокс. Фото: Федерация кикбоксинга России 7 место Светлана Кулакова Кулакова пришла в кикбоксинг в подростковом возрасте. Тогда же Светлана начала карьеру и в боксе. В кикбоксинге спортсменка становилась чемпионкой России, Европы и мира. В 2004 году Кулакова завоевала первую золотую медаль на континентальном первенстве, а спустя два года выиграла чемпионат Европы сразу в двух дисциплинах — лоу-кик и фулл-контакт. После небольшой паузы, связанной с дебютом в профессиональном боксе, Светлана в 2009 году выиграла две бронзы на чемпионатах мира среди любителей, а год спустя завоевала золото на мировом первенстве среди профессионалов (WAKO-Pro). В 2011 году Кулакова всё же выиграла чемпионат мира и среди любителей, а через год стала четырёхкратной чемпионкой Европы. Фото: Федерация кикбоксинга России 8 место Владимир Минеев Минеев — одна из главных звёзд современного российского кикбоксинга. С ранних лет Владимир выступал успешно, а первого глобального успеха он добился в 2008 году, став чемпионом России. Тогда же Волжанин отправился на чемпионат Европы, где тоже выиграл золото. Параллельно Минеев начал выступать на соревнованиях по профессиональному кикбоксингу. В 2009 году он стал чемпионом мира в профессионалах и в тот же год взял серебро любительского мирового первенства. Владимир продолжал выступать на два фронта, причём в профессионалах выглядел даже сильнее. Впрочем, это не помешало ему в 2011 году снова стать серебряным призёром на чемпионате мира среди любителей, а годом позже выиграть чемпионат Европы. В профессионалах Минеев также выиграл континентальное первенство, а с 2012 по 2014 год он становился чемпионом мира сразу по трём версиям: WKA, WAKO-Pro и WKN. По сей день Минеев продолжает выступать в боях по правилам кикбоксинга. Фото: Федерация кикбоксинга России 9 место Алмаз Гисмеев Алмаз Гисмеев был одним из первых звёздных кикбоксёров страны — и едва ли не самым успешным. На протяжении 10 лет он выступал на различных соревнованиях и практически неизменно в них побеждал. Гисмеев — десятикратный чемпион России и девятикратный чемпион мира по кикбоксингу. Причём четыре раза Алмаз выигрывал мировое первенство в любителях и пять раз — в профессионалах. Также в активе титулованного спортсмена две победы на чемпионатах Европы (1996 и 1998 годов). По завершении карьеры Гисмеев стал тренером. Под его руководством выросли несколько чемпионов мира и России, в том числе его дочь Элина. Также Алмаз успел поработать главным тренером сборной России по кикбоксингу. Фото: Федерация кикбоксинга России 10 место Даци Дациев Даци Дациев в своё время выступал в самых разных боевых видах спорта, но самых больших успехов добился в кикбоксинге. В 2009 году Даци попал в сборную России и шесть раз побеждал на чемпионате страны в дисциплине К1. В 2010 и в 2011 годах Дациев завоёвывал Кубок мира. Параллельно спортсмен выступал на соревнованиях сотрудников МВД, где также добивался больших успехов. В 2014 и в 2016 годах Даци становился чемпионом Европы по кикбоксингу, к чему прибавил золотую медаль чемпионата мира. Тогда же Дациев получил звание заслуженного мастера спорта России. Фото: Федерация кикбоксинга России 11 место Зураб Фароян Фароян начинал заниматься спортом в секции бокса, но спустя несколько лет перебрался в кикбоксинг. В конце 90-х Зураб стабильно побеждал на юношеских соревнованиях, включая Всемирные игры по кикбоксингу. С 2001 по 2012 год Фароян завоевал 10 золотых медалей чемпионата России, став одним из самых титулованных кикбоксёров страны. Разумеется, успехи у Зураба были и на международном уровне. В 2004 году он впервые стал чемпионом Европы, а год спустя – капитаном сборной России по кикбоксингу и с тех пор не пропускал мировые и европейские первенства. В 2005 году Фароян стал чемпионом мира, а спустя два года добавил в копилку ещё две золотые медали мировых первенств. Чемпионат Европы боец выигрывал шесть раз, последний — в 2012 году. Кроме того, в 2011 году Зураб выиграл и Кубок мира по кикбоксингу. Сейчас он занимается тренерской деятельностью. Фото: Федерация кикбоксинга России 12 место Олеся Гладкова Олеся начала заниматься боевыми искусствами в 12 лет, когда начинался расцвет кикбоксинга в России. Причём Гладкова была одинаково успешна и в кикбоксинге, и в боксе. Тем не менее больше регалий яркая девушка собрала именно в кикбоксинге, где регулярно выигрывала чемпионаты России, а также девять раз становилась чемпионкой мира. Выступала Олеся преимущественно в дисциплине фулл-контакт. В 2003 году Гладкова получила звание заслуженного мастера спорта. Позднее спортсменка добилась аналогичного звания и в боксе, где также стабильно побеждала на международных соревнованиях.

*Реклама. 16+



Рекламодатель: ООО «ГРУППА КОМПАНИЙ СТИЛОБАТ»

Erid: 2Ranykzbtoi