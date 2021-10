Обзор Nintendo Switch OLED. Как новый iPhone на фоне китайского бюджетника

Nintendo Switch OLED приехала к нам в редакцию примерно неделю назад. За это время мы успели провести за ней много времени, а теперь хотим поделиться своими впечатлениями от новой модели гибридной консоли.

Это как новый iPhone

С первого касания Switch OLED вызывает ассоциацию с премиальным продуктом. Корпус сразу же ощущается дорогим и монолитным, а у экрана появился приятный холодок благодаря подобию стекла. Подобного не скажешь про обычную Switch, где дисплей сделан из пластика, который ещё и легко прогибается под небольшим давлением.

И чем дальше, тем больше новый корпус OLED-модели приятно удивляет. Инженеры Nintendo точечно избавились практически от многих проблем обычной консоли, включая джойконы — они теперь закрепляются более уверенно и, как и в случае с экраном, больше не продавливаются при лёгком нажатии.

Однако на этом Nintendo не закончила: подставка теперь стала функциональной — она настраивается под разные углы и идёт по всей ширине устройства, в отличие от странного решения «узкой ножки» оригинальной модели. В итоге теперь консоль действительно можно удобно поставить и не бояться, что что-нибудь сломается или оторвётся.

Косметические изменения коснулись кнопки включения и регулировки громкости, а динамики теперь расположены чуть ниже. Глобально, впрочем, это ни на что не влияет. Также теперь у консоли не 32 ГБ хранилища, а вдвое больше — 64 ГБ.

Экран — главная звезда модели

Но, конечно, главной особенностью OLED-модели, как несложно догадаться, стал OLED-дисплей. Ключевая особенность такого экрана — «честный чёрный». То есть тёмные участки, которые на IPS-матрице обычной Switch всё равно будто бы подсвечены, на OLED действительные чёрные.

Подобное возможно благодаря тому, что у OLED-дисплеев индивидуально подсвечивается каждый отдельный пиксель, тогда как у IPS светится вся панель позади. Именно поэтому в тёмных участках так темно, ведь экран попросту не загорается.

Благодаря этому удаётся не только получить более корректную передачу цветов, но и повысить контрастность — на фоне более тёмных сцен светлые участки выделяются намного лучше, что особенно заметно по сценам с разным освещением. Где в одном краю светло, а в другом — темно.

Причём достоинства контрастной OLED-матрицы, как выяснилось уже во время личного знакомства, отлично подходят для просто красочных игр вроде GRIS и Sonic Mania. Там тёмных сцен вроде бы и нет, но за счёт красочного визуального исполнения обе игры на OLED буквально оживают.

И заметить разницу между OLED и IPS легко даже в главном меню. При прямом сравнении создаётся ощущение, что на обычной Switch цвета заглушает какая-то пелена — и это только в главном меню. В самих играх разница и вовсе становится пугающей.

Без шуток, при первом запуске появляется ощущение ремастера — что многие игры специально обновили под особенности нового экрана консоли, настолько большая разница в восприятии. Однако отметим, что для тестов использовали в первую очередь красочные игры — хотелось увидеть ту самую разницу. Что ж, получилось.

За прошедшую неделю, помимо Sonic Mania и GRIS, мы успели сравнить Hades, Dying Light, Hollow Knight, DOOM 3, Ori and the Will of the Wisps и Metroid Dread. На фоне обычной Switch почти каждая из них выглядела на OLED-модели практически новым продуктом.

Кстати, именно у OLED-модели в настройках есть опция для регулирования насыщенности картинки — по стандарту установлена высокая контрастность, но при желании можно выставить стандартную. Лично мне, впрочем, насыщенные цвета нравятся куда больше.

Увеличение экрана с 6,3 до 7 дюймов тоже радует. Хотя качество оригинальной картинки и не меняется, но большая диагональ при незначительном увеличении габаритов попросту приятнее глазу и больше погружает в процесс. Да и минимальные рамки вокруг дисплея лишь усиливают эффект.

К сожалению, показать на фотографиях или видео реальную разницу между OLED и IPS проблематично.

Но хочется большего

Однако, к сожалению, не всё так хорошо. Как устройство OLED-модель получилась достойной: к сборке, материалам и ощущениям нет никаких вопросов, однако старая начинка от оригинальной Switch очень огорчает.

Момент разочарования наступил неожиданно, когда я в очередной раз просто разблокировал консоль и ненароком услышал «взлёт» вентилятора — прямо как у обычной модели. Получилось так, что в совершенно новый корпус с исправлением множества просчётов оригинала почему-то засунули то же самое железо.

И тут не знаешь, смеяться или плакать. С одной стороны, даже с такими нововведениями консоль приятно радует и дарит новые эмоции в уже знакомых играх. С другой стороны, полное ощущение, что корпус готовили для чего-то большего — для той самой Nintendo Switch Pro с новым железом.

После первой эйфории возвращаешься в реальность. Многие игры, в том числе и эксклюзивные, работают с трудом, и всплывают старые проблемы, которые OLED-модель даже не пытается решить.

Возможно, изначально корпус новой консоли хотели использовать для мистического Pro-устройства, однако дефицит полупроводников поставил перед выбором — или делать OLED-модель на старом железе, или откладывать запуск устройства с новым дисплеем и железом. Выбрали, видимо, первый вариант. Но это лишь предположения.

Что в итоге?

Nintendo Switch OLED понадобится именно энтузиастам, у которых найдутся свободные 30 тысяч рублей. После такой покупки вставлять устройство в док-станцию и подключать его к телевизору точно не захочется — слишком уж приятно играть на таком сочном экране.

Однако владельцам обычной Switch, наверное, лучше подождать и не спешить обновляться — первое время новые эмоции нахлынут, но из-за старого железа чувства быстро притупятся.