Обзор «Стражей Галактики». Лучшая игра Marvel и главный конкурент «Человека-паука»

Square Enix провалилась. Нет, со «Стражами Галактики» всё хорошо. Более того, отлично. Однако издатель за полгода с анонса так и не смог объяснить обычному обывателю, почему эта игра достойна внимания. А она достойна.

«Стражи Галактики» – тот редкий случай, когда для понимания надо действительно поиграть, а объяснить игру на словах куда проще, чем просто увидев её в действии.

Мы — семья

Формально «Стражи Галактики» — сюжетный экшен от третьего лица, ближайший ориентир которого — игры Naughty Dog или Sony Santa Monica, то есть Uncharted или God of War. Причём итоговое качество тоже соответствует как по сценарию, так и по визуальному исполнению.

Однако геймплей получился несколько второстепенным на фоне главного — приключения, истории и персонажей. За игрой чувствуется неведомая «душа», которую так часто ищут в играх. Даже немного удивительно видеть это у создателей Deus Ex: Human Revolution.

Герои без умолку разговаривают обо всём на свете. Зачастую приходится останавливаться, лишь бы дослушать очередные диалоги сопартийцев. Команде Eidos Montreal удалось создать настоящих персонажей, слушать которых хочется буквально бесконечно.

Причём чем дальше, тем интереснее. Сначала Стражи предстают эдакими персонажами фильмов Джеймса Ганна, однако постепенно эта ширма пропадает — предыстории Питера, Гаморы, Ракеты, Грута и Дракса во многом отличаются от киновселенной Marvel. И разработчики используют это на полную.

В начале приключения вы вроде бы и знаете этих персонажей благодаря фильмам, поэтому сразу встречаете их чуть ли не как родных, однако постепенно узнаёте историю каждого — таким нехитрым образом разработчикам удаётся заставать врасплох и выбивать на сильные эмоции.

Ракета очень заботится о Груте — и мы узнаем почему

Причём интересно, как эффективно Eidos Montreal использует шум и тишину. Большую часть времени отряд постоянно переговаривается, по делу и без, и тем ценнее моменты абсолютной тишины, когда нет даже фоновой музыки. В такие моменты буквально ком в горле стоит.

Спойлерить не будем, но отношениям персонажей уделено очень много внимания и следить за их развитием – одно удовольствие. Подобное редкость, особенно в такой длинной игре.

Кстати, диалоги подстраиваются под контекст. К примеру, в начале игры Ракета видит тупик и говорит, что лучше пойти в обход. Игрок может проигнорировать слова друга и дойти до тупика. Когда Ракета увидит это, то усмехнётся над лидером отряда и скажет, что он был прав. Подобных ситуаций по игре — море.

Дракс здесь больше всего напоминает постаревшего Кратоса из God of War (2018). Он только сначала кажется похожим на киношного себя, однако постепенно осознаёшь, что это два абсолютно разных героя.

Разумеется, у каждого героя свои скелеты в шкафу, а нам в роли Питера предстоит постепенно разобраться с ними. В игре Стражи Галактики только начинают свою деятельность «добрых наёмников» и пытаются выбиться в люди, поэтому идут на самые отчаянные задания для заработка репутации.

За время прохождения вы не раз удивитесь дипломатическим умениям Дракса

В целом сюжет хочется только хвалить. Как и в фильмах Ганна, за юмором и местами клоунадой скрывается большая трагедия — она затрагивает всех и каждого. Она понятна и нам, и персонажам, и даже злодеям. Тут почти нет абсолютного зла — только разная перспектива и другой взгляд на ситуацию.

Ближе к финалу у Eidos Montreal остаются сюрпризы, которые удивляют — особенно учитывая, что это вообще-то игра. Игра по комиксам. Один из сюжетных ходов застал меня буквально врасплох, поскольку обычно подобного избегают, но тут решили пойти ва-банк. Огромное уважение команде за это.

Помните самую драматичную сцену «Человека-паука» от Insomniac? Мне кажется, «Стражи Галактики» от Eidos Montreal превзошли её. Она, возможно, не такая сопливая, но в плане драматургии и идеи она попросту убивает изнутри. И она касается каждого из нас. Это сильно.

Иногда Питер говорит несуразную чушь, но в важные моменты выдаёт по-настоящему цепляющие фразы. Тут он демонстрирует, что такая маленькая вещь, как свеча, может творить большие дела.

Путь вора

На фоне этого сложно говорить об игровом процессе. И не потому, что он плохой или неоригинальный. Структурно перед нами Uncharted 4: A Thief's End — абсолютно линейная игра с очень редкими эпизодами, где нам хотя бы чуть-чуть дают прогуляться по местности.

Но даже в такой трубе периодически можно найти скрытые ходы, где запрятаны ресурсы, костюмы, приятные эпизоды с платформингом и… ещё больше диалогов. Обычно команда остаётся позади, но иногда с Питером кто-то может пойти — и там завяжется личный диалог.

Буквально только что Ракета шутил во все поля, а оставшись наедине, начал намекать на свои страхи и переживания.

Иногда возникают простые головоломки — что сломать, что перерезать, что принести, где пронырнуть и где построить мост. Первое время игроку придётся самому направлять отряд, что кому надо делать (а иногда герои могут даже отказаться), но ближе к финалу многое члены отряда будут делать это самостоятельно.

Питер и сам отмечает подобное событие словами «Ценю инициативу».

В остальное время предстоит сражаться. Тут ближайшая аналогия, наверное, Mass Effect. За Питера можно стрелять и неэффективно драться врукопашную, а напарниками можно отдавать команды — постепенно через простенькую прокачку дадут расширить спектр умений героев (у каждого по четыре активных).

В первой половине боевая система может показаться слишком уж простой, и на самом деле так оно и есть, но Eidos Montreal во второй половине достаточно умело смешивает разные типы врагов. К каждому даже на среднем уровне сложности лучше найти свой подход, иначе придётся просто долго ковырять каждого.

Бои выглядят как-то так. Со стороны всё очень сумбурно, но в процессе пытаешься обдумать как можно больше действий разом для эффективной атаки.

Полное понимание боевой системы необязательно — оно требуется для эффективного прохождения боёв. Ближе к финалу замечал, что вроде бы сложные бои при обдуманном использовании всех возможностей проходятся буквально за 20 секунд. При этом они же могут затянуться и на 20 минут.

И эти цифры я взял не из головы.

Однако даже при всём этом геймплею ещё не хватает какой-то дополнительной особенности — слишком уж тут чёткое разделение на мирное прохождение уровней и сражения. Впрочем, не буду нагнетать, Eidos Montreal уже хочется выдать все похвалы за создание блокбастера без открытого мира. Оказывается, так можно.

И, чтобы вы понимали, на прохождение уйдёт не пять и не восемь часов. Это действительно длинная игра — если буквально бежать, наверное, уйдёт около 15 часов. У большинства, наверное, прохождение займёт около 20 часов. И да, ещё раз, это абсолютно линейная игра.

Осознали масштабы? И ведь зачастую разработчики отправляют команды на живописные миры, где виртуальные фотографы могут спокойно провести ещё десятки часов — и да, фоторежим на месте.

А ещё у игрока периодически будет возможность выбирать строчки диалогов — поддержать чью-то точку зрения, высказаться, выбрать путь, отказаться, взять на себя вину или наказать кого-то. Подобные решения не меняют развитие сюжета, но имеют своё влияние — иногда и на геймплей.

Стражи навсегда?

«Стражи Галактики», по крайней мере, для меня, абсолютно точно лучшая игра за последние 10 месяцев. Видя расписание на оставшиеся до конца года дни, вероятно, творение Eidos Montreal будет личной игрой года. Идеи сюжета и герои оказались настолько близки сердцу, что теперь хочется только продолжения.

С этим, к сожалению, могут возникнуть проблемы. Square Enix будто бы намеренно не рекламирует игру. Поверьте, все трейлеры и реклама не могут передать даже малую часть того, что из себя представляет творение команды Deus Ex. Неужели издатель саботирует свой продукт?

Сложно сказать, поведение Square Enix попросту невозможно предугадать. Но хочется, чтобы «Стражи Галактики» не оказались забыты на фоне провальных «Мстителей», ведь у Eidos Montreal получилась огромная, насыщенная и душевная игра. Мимо такого попросту нельзя проходить.

«Стражи Галактики» — одна из лучших игр по мотивам комиксов, которая обязана встать в один ряд с играми про Бэтмена от Rocksteady и Человеком-пауком от Insomniac. Так держать, Marvel!