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Расписание спортивных матчей 15 мая 2024 года — live трансляции, текстовые трансляции, результаты, кто сыграет

Топ-матчи среды: «Зенит» — ЦСКА, «Аталанта» Миранчука в финале Кубка Италии, НБА и хоккей
Михаил Георгиев
Расписание спортивных матчей 15 мая
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Комментарии
Спорт 15 мая: кто выйдет в Суперфинал Кубка России, закроют ли Бобровский и «Флорида» серию в НХЛ и лишится ли «МЮ» шансов на Лигу Европы?!

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Время в материале указано по Москве.

🏒 2:00: «Флорида Пантерз» — «Бостон Брюинз», плей-офф НХЛ, 1/4 финала, пятый матч

НХЛ - плей-офф . 1/2 финала - Восток. 5-й матч
15 мая 2024, среда. 02:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Не начался
Бостон Брюинз
Бостон
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: сможет ли «Флорида» закрыть серию?

«Бостон» потерял своего капитана Брэда Маршана, который получил травму после силового приёма. Перед четвёртым матчем «мишки» обещали мстить и охотиться за лидерами соперника, но не преуспели ни в этом, ни в результате. «Пантеры» отыгрались с 0:2 и этой ночью могут оформить выход в финал Востока. Проигрывать они явно не хотят – ещё свежи воспоминания прошлого года, когда они сами взяли серию с «Бостоном», проигрывая 1-3.

Сэм Беннетт не только выключил из игры Маршана, но и забивает важные голы:
«Люди могут говорить что хотят». Беннетт ответил на критику за силовой приём на Маршане

🏀 3:00: «Нью-Йорк Никс» — «Индиана Пэйсерс», плей-офф НБА, 1/4 финала, пятый матч

НБА - плей-офф . 1/4 финала. 5-й матч
15 мая 2024, среда. 03:00 МСК
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Не начался
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: травмы сильно ударили по «Никс», Брансон справится?

После двух побед кряду «Нью-Йорк Никс» во втором раунде плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации казалось, что «Индиана Пэйсерс» уже не выкарабкается. Однако подопечным Рика Карлайла повезло с тем, что О Джи Ануноби получил травму и не играл в двух последних матчах. Без одного из своих лидеров «Никс» потерпели два поражения, а теперь счёт в серии равный – 2-2. «Иноходцы» вообще не почувствовали соперника в четвёртой встрече, выиграв со счётом 121:89. Ранее Джейлен Брансон практически в одиночку вытащил серию с «Филадельфией», включится ли разыгрывающий на этот раз?

Яркая концовка одного из матчей серии:
Из-за таких концовок нужно смотреть плей-офф НБА! Защитник с 5 очками стал главным героем
Видео
Из-за таких концовок нужно смотреть плей-офф НБА! Защитник с 5 очками стал главным героем

🏒 4:30: «Эдмонтон Ойлерз» — «Ванкувер Кэнакс», плей-офф НХЛ, 1/4 финала, четвёртый матч

НХЛ - плей-офф . 1/2 финала - Запад. 4-й матч
15 мая 2024, среда. 04:30 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Не начался
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: поставит ли «Ванкувер» Макдэвида на грань вылета?

Мало кто ожидал, что «Ванкувер», потерявший двух основных вратарей ещё в первом раунде и не обладающий таким же мощным атакующим потенциалом, как «Эдмонтон», будет вести в серии и получит шанс поставить одного из фаворитов Кубка Стэнли на грань вылета. Но латвийский новичок Артур Шилов творит историю в воротах, а в атаке «косатки» пока переигрывают соперников. Найдётся ли ответ у Макдэвида?

Российский защитник — ещё один герой «Ванкувера» в этом плей-офф. Задоров играет невероятно:
Задоров разбушевался! Выкинул соперника за борт, а затем грязно ударил Макдэвида
Задоров разбушевался! Выкинул соперника за борт, а затем грязно ударил Макдэвида

🏀 5:30: «Денвер Наггетс» — «Миннесота Тимбервулвз», плей-офф НБА, 1/4 финала, пятый матч

НБА - плей-офф . 1/4 финала. 5-й матч
15 мая 2024, среда. 05:30 МСК
Денвер Наггетс
Денвер
Не начался
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: кто победит — гениальный Йокич или же наследник Майкла Джордана?

Атакующего защитника «Миннесоты Тимбервулвз» Энтони Эдвардса всё чаще сравнивают с легендарным Майклом Джорданом. Пока 22-летний игрок оправдывает ожидания – показывает невероятный уровень игры в плей-офф НБА. «Волки» катком прошлись по «Финиксу» в первом раунде и выиграли два матча на выезде у действующего чемпиона «Денвер Наггетс». Правда, затем проиграли два на выезде, но это не отменяет того факта, что Эдвардс играет великолепно. Наконец-то «самородки» во главе с Николой Йокичем проснулись и подарили нам интригу в этой серии. Кто же вырвется в лидеры противостояния?

Геройства Эдвардса в четвёртом матче оказались безуспешны:
Энтони Эдвардс — «наследник» Майкла Джордана. Но сегодня он оказался беспомощен
Энтони Эдвардс — «наследник» Майкла Джордана. Но сегодня он оказался беспомощен

🏒 17:20: Германия — Латвия, ЧМ-2024, группа В

💬 Матч с текстовой трансляцией

ЧМ-2024 . Группа B
15 мая 2024, среда. 17:20 МСК
Германия
Не начался
Латвия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: возглавит ли Латвия группу В?

Сборная Латвии практически идеально начала турнир и ещё не потерпела ни одного поражения, хоть и теряла очки за счёт овертаймов. Накануне была добыта и первая победа в основное время, благодаря которой команда Витолиньша вышла на второе место в группе. Если латвийцы наберут три очка в матче с Германией, то вырвутся в промежуточные лидеры группы, опередив Швецию.

А если дело дойдёт до овертайма, Латвии там нет равных:
18-летний Бедард разрывает турнир, Даугавиньш – король овертаймов. Итоги третьего дня ЧМ
18-летний Бедард разрывает турнир, Даугавиньш – король овертаймов. Итоги третьего дня ЧМ

🏒 17:20: Чехия — Дания, ЧМ-2024, группа A

ЧМ-2024 . Группа A
15 мая 2024, среда. 17:20 МСК
Чехия
Не начался
Дания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: сможет ли Дания устроить сенсацию?

Два дня назад чехи неожиданно проиграли Швейцарии и жаждут реабилитироваться перед болельщиками. Соперник для этого кажется более чем подходящим — сборная Дании, однако не всё так просто. Последние четыре матча этих команд в рамках ЧМ закончились по буллитам, и дважды победы оставались за датчанами. Смогут ли они в этом году преподнести хозяевам турнира неприятный сюрприз?

Как освещают турнир европейские СМИ:
«Стыдно, что у нас было не так». Что говорят в Европе о ЧМ по хоккею в Чехии
«Стыдно, что у нас было не так». Что говорят в Европе о ЧМ по хоккею в Чехии

⚽️ 20:45: «Зенит» — ЦСКА, Кубок России, финал (Путь РПЛ), второй матч

💬 Матч с текстовой трансляцией

Fonbet Кубок России . Финал (Путь РПЛ)
15 мая 2024, среда. 20:45 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Не начался
ЦСКА
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: кто выйдет в Суперфинал Кубка России?

«Зенит» проводит не лучший сезон за последние шесть лет. Но до сих пор претендует как на золото РПЛ, так и на Кубок. У ЦСКА же нет шансов на медали в чемпионате. А вот забрать Кубок России второй сезон подряд — возможность порадовать болельщиков. В первом финале Пути РПЛ команды сыграли вничью в Москве — 1:1. Теперь судьба суперфиналиста решится в Санкт-Петербурге. На выходных ЦСКА обыграл «Зенит» в РПЛ на «Газпром-Арене». Получится у армейцев преподнести ещё одну сенсацию?

Как прошёл первый матч команд:
Позднее спасение «Зенита» в Кубке! Безликой атаке помог вратарь ЦСКА
Позднее спасение «Зенита» в Кубке! Безликой атаке помог вратарь ЦСКА

⚽️ 21:45: «Брайтон энд Хоув» — «Челси», АПЛ, 34-й тур

Англия - Премьер-лига . 34-й тур
15 мая 2024, среда. 21:45 МСК
Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув
Не начался
Челси
Лондон
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: «Челси» останется в борьбе за место в Лиге Европы?

«Челси» под конец сезона набрал крутой ход. Лондонцы включились в борьбу за место в Лиге Европы. Нужно побеждать в двух оставшихся играх и ждать осечки от «Ньюкасла». Но впереди у «Челси» тяжёлый выезд к «Брайтону». Хотя «чайки» в нынешнем сезоне проваливаются и идут лишь на 10-м месте, они остаются серьёзным соперником. Получится ли у «Челси» добыть победу?

«Челси» останется без топового воспитанника из-за фэйр-плей?
Лидер «Челси» оказался в запутанной ситуации. Его подставил финансовый фэйр-плей
Лидер «Челси» оказался в запутанной ситуации. Его подставил финансовый фэйр-плей

🏆 ⚽️ 22:00: «Аталанта» — «Ювентус», Кубок Италии, финал

💬 Матч с текстовой трансляцией

Кубок Италии . Финал
15 мая 2024, среда. 22:00 МСК
Аталанта
Бергамо
Не начался
Ювентус
Турин
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: Миранчук выиграет Кубок Италии вместе с «Аталантой»?

Матч за трофей для российского футболиста! «Аталанта», за которую выступает Алексей Миранчук, в финале Кубка Италии встретится с «Ювентусом». Бергамаски не выигрывали трофей с 1963 года. Есть шанс переписать историю, прихлопнув самый титулованный клуб Италии. Интересно, что у «Аталанты» ещё будет шанс взять Лигу Европы. А вот для «Юве» Кубок — единственная возможность завершить год с трофеями.

Кубок Италии — последний шанс для Аллегри взять трофей с «Юве»:
Аллегри покинет пост главного тренера «Ювентуса» в конце сезона — Tuttosport

⚽️ 22:00: «Манчестер Юнайтед» — «Ньюкасл Юнайтед», АПЛ, 34-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Англия - Премьер-лига . 34-й тур
15 мая 2024, среда. 22:00 МСК
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Не начался
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: «МЮ» лишится шансов на Лигу Европы?

Быть болельщиком «Манчестер Юнайтед» в нынешнем сезоне — боль. Да, ещё есть финал Кубка Англии, но в Лиге чемпионов и АПЛ команда провалилась. Хотя всё ещё есть шансы отобраться в Лигу Европы. Но для этого как минимум нужна победа над «Ньюкаслом» в предстоящей игре. «Сороки» набрали неплохую форму и сами планируют финишировать в топ-6. Так что «МЮ» придётся постараться, чтобы обыграть соперника. Небольшое преимущество даст «Олд Траффорд», но хватит ли этого?

Разбираемся в проблемах «МЮ» и тен Хага:
«Манчестер Юнайтед» захлёбывается. В чём на самом деле виноват тен Хаг?
«Манчестер Юнайтед» захлёбывается. В чём на самом деле виноват тен Хаг?
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