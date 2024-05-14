Топ-матчи среды: «Зенит» — ЦСКА, «Аталанта» Миранчука в финале Кубка Италии, НБА и хоккей

Спорт 15 мая: кто выйдет в Суперфинал Кубка России, закроют ли Бобровский и «Флорида» серию в НХЛ и лишится ли «МЮ» шансов на Лигу Европы?!

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Время в материале указано по Москве.

🏒 2:00: «Флорида Пантерз» — «Бостон Брюинз», плей-офф НХЛ, 1/4 финала, пятый матч

Интрига: сможет ли «Флорида» закрыть серию?

«Бостон» потерял своего капитана Брэда Маршана, который получил травму после силового приёма. Перед четвёртым матчем «мишки» обещали мстить и охотиться за лидерами соперника, но не преуспели ни в этом, ни в результате. «Пантеры» отыгрались с 0:2 и этой ночью могут оформить выход в финал Востока. Проигрывать они явно не хотят – ещё свежи воспоминания прошлого года, когда они сами взяли серию с «Бостоном», проигрывая 1-3.

Сэм Беннетт не только выключил из игры Маршана, но и забивает важные голы: «Люди могут говорить что хотят». Беннетт ответил на критику за силовой приём на Маршане

🏀 3:00: «Нью-Йорк Никс» — «Индиана Пэйсерс», плей-офф НБА, 1/4 финала, пятый матч

Интрига: травмы сильно ударили по «Никс», Брансон справится?

После двух побед кряду «Нью-Йорк Никс» во втором раунде плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации казалось, что «Индиана Пэйсерс» уже не выкарабкается. Однако подопечным Рика Карлайла повезло с тем, что О Джи Ануноби получил травму и не играл в двух последних матчах. Без одного из своих лидеров «Никс» потерпели два поражения, а теперь счёт в серии равный – 2-2. «Иноходцы» вообще не почувствовали соперника в четвёртой встрече, выиграв со счётом 121:89. Ранее Джейлен Брансон практически в одиночку вытащил серию с «Филадельфией», включится ли разыгрывающий на этот раз?

🏒 4:30: «Эдмонтон Ойлерз» — «Ванкувер Кэнакс», плей-офф НХЛ, 1/4 финала, четвёртый матч

Интрига: поставит ли «Ванкувер» Макдэвида на грань вылета?

Мало кто ожидал, что «Ванкувер», потерявший двух основных вратарей ещё в первом раунде и не обладающий таким же мощным атакующим потенциалом, как «Эдмонтон», будет вести в серии и получит шанс поставить одного из фаворитов Кубка Стэнли на грань вылета. Но латвийский новичок Артур Шилов творит историю в воротах, а в атаке «косатки» пока переигрывают соперников. Найдётся ли ответ у Макдэвида?

🏀 5:30: «Денвер Наггетс» — «Миннесота Тимбервулвз», плей-офф НБА, 1/4 финала, пятый матч

Интрига: кто победит — гениальный Йокич или же наследник Майкла Джордана?

Атакующего защитника «Миннесоты Тимбервулвз» Энтони Эдвардса всё чаще сравнивают с легендарным Майклом Джорданом. Пока 22-летний игрок оправдывает ожидания – показывает невероятный уровень игры в плей-офф НБА. «Волки» катком прошлись по «Финиксу» в первом раунде и выиграли два матча на выезде у действующего чемпиона «Денвер Наггетс». Правда, затем проиграли два на выезде, но это не отменяет того факта, что Эдвардс играет великолепно. Наконец-то «самородки» во главе с Николой Йокичем проснулись и подарили нам интригу в этой серии. Кто же вырвется в лидеры противостояния?

🏒 17:20: Германия — Латвия, ЧМ-2024, группа В

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: возглавит ли Латвия группу В?

Сборная Латвии практически идеально начала турнир и ещё не потерпела ни одного поражения, хоть и теряла очки за счёт овертаймов. Накануне была добыта и первая победа в основное время, благодаря которой команда Витолиньша вышла на второе место в группе. Если латвийцы наберут три очка в матче с Германией, то вырвутся в промежуточные лидеры группы, опередив Швецию.

🏒 17:20: Чехия — Дания, ЧМ-2024, группа A

Интрига: сможет ли Дания устроить сенсацию?

Два дня назад чехи неожиданно проиграли Швейцарии и жаждут реабилитироваться перед болельщиками. Соперник для этого кажется более чем подходящим — сборная Дании, однако не всё так просто. Последние четыре матча этих команд в рамках ЧМ закончились по буллитам, и дважды победы оставались за датчанами. Смогут ли они в этом году преподнести хозяевам турнира неприятный сюрприз?

⚽️ 20:45: «Зенит» — ЦСКА, Кубок России, финал (Путь РПЛ), второй матч

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: кто выйдет в Суперфинал Кубка России?

«Зенит» проводит не лучший сезон за последние шесть лет. Но до сих пор претендует как на золото РПЛ, так и на Кубок. У ЦСКА же нет шансов на медали в чемпионате. А вот забрать Кубок России второй сезон подряд — возможность порадовать болельщиков. В первом финале Пути РПЛ команды сыграли вничью в Москве — 1:1. Теперь судьба суперфиналиста решится в Санкт-Петербурге. На выходных ЦСКА обыграл «Зенит» в РПЛ на «Газпром-Арене». Получится у армейцев преподнести ещё одну сенсацию?

⚽️ 21:45: «Брайтон энд Хоув» — «Челси», АПЛ, 34-й тур

Интрига: «Челси» останется в борьбе за место в Лиге Европы?

«Челси» под конец сезона набрал крутой ход. Лондонцы включились в борьбу за место в Лиге Европы. Нужно побеждать в двух оставшихся играх и ждать осечки от «Ньюкасла». Но впереди у «Челси» тяжёлый выезд к «Брайтону». Хотя «чайки» в нынешнем сезоне проваливаются и идут лишь на 10-м месте, они остаются серьёзным соперником. Получится ли у «Челси» добыть победу?

🏆 ⚽️ 22:00: «Аталанта» — «Ювентус», Кубок Италии, финал

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Кубок Италии . Финал Кубок Италии . Финал 15 мая 2024, среда. 22:00 МСК Аталанта Бергамо Не начался Ювентус Турин Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: Миранчук выиграет Кубок Италии вместе с «Аталантой»?

Матч за трофей для российского футболиста! «Аталанта», за которую выступает Алексей Миранчук, в финале Кубка Италии встретится с «Ювентусом». Бергамаски не выигрывали трофей с 1963 года. Есть шанс переписать историю, прихлопнув самый титулованный клуб Италии. Интересно, что у «Аталанты» ещё будет шанс взять Лигу Европы. А вот для «Юве» Кубок — единственная возможность завершить год с трофеями.

Кубок Италии — последний шанс для Аллегри взять трофей с «Юве»: Аллегри покинет пост главного тренера «Ювентуса» в конце сезона — Tuttosport

⚽️ 22:00: «Манчестер Юнайтед» — «Ньюкасл Юнайтед», АПЛ, 34-й тур

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Интрига: «МЮ» лишится шансов на Лигу Европы?

Быть болельщиком «Манчестер Юнайтед» в нынешнем сезоне — боль. Да, ещё есть финал Кубка Англии, но в Лиге чемпионов и АПЛ команда провалилась. Хотя всё ещё есть шансы отобраться в Лигу Европы. Но для этого как минимум нужна победа над «Ньюкаслом» в предстоящей игре. «Сороки» набрали неплохую форму и сами планируют финишировать в топ-6. Так что «МЮ» придётся постараться, чтобы обыграть соперника. Небольшое преимущество даст «Олд Траффорд», но хватит ли этого?