Обзор кампании Call of Duty: Vanguard. Куда торопились?

Сюжетная кампания Call of Duty: Vanguard поражает графикой, постановкой и звуком, но полностью проигрывает во всём остальном. Нет, она хорошая, а фанаты даже назовут её отличной, но есть одно «но» — мы живём в мире, где есть Black Ops Cold War, Titanfall 2 и другие не менее классные шутеры. Они уже давно не берут стрельбой, а захватывают внимание идеями и смещениями жанров.

В прошлогодней Call of Duty была крутая сюжетка. Классические перестрелки и погони в ней перемежались уж совсем необычными эпизодами и механиками вроде необходимости принимать решения и исследовать вражескую базу под прикрытием, как в какой-нибудь Hitman. Видно, что студия Raven заморочилась и постаралась превзойти суперуспешную Modern Warfare (2019).

И вот вышла Vanguard. Идея и концепция весьма интересные: несколько необычных персонажей разных национальностей объединяются в один отряд и отправляются на сверхважное задание прямо под конец войны. Но дальше интригующей концепции, увы, не дошло.

Обзор мультиплееера Call of Duty: Vanguard выйдет позже отдельным текстом. Поскольку мы получили копию только после релиза, времени основательно пощупать его не хватило.

Вся история Vanguard подаётся через флешбэки ключевых членов отряда. События стартуют в 1945 году, когда до окончания войны и победы Советов остаётся всего ничего. Всего персонажей четверо: советская снайперша Полина Петрова, лётчик-ас Уэйд Джексон, командир Артур Кингсли и подрывник Лукас Риггс.

Герои отправляются за ценными данными в Берлин, однако терпят неудачу и попадают в плен к руководителю гестапо Янику Рихтеру. Он пытается выяснить, что незваные гости забыли на вражеской территории, а также терпит нагоняи и угрозы от старшего по званию Генриха Фрейзингера. Он, как позже выяснится, задумал сбежать и основать Четвёртый Рейх.

Через допросы Рихтера нам рассказывают предысторию каждого бойца — это и есть основные сюжетные миссии. У героев свои необычные способности, из-за чего геймплейно эпизоды за каждого различаются, но только в небольших деталях. Полина в основном орудует снайперской винтовкой и полагается на стелс, а в заданиях за Риггса предстоит очень много взрывать. К сожалению, Sledgehammer просто не дожала и будто бы придумывала кампанию второпях.

Повествование очень рваное. Ни один флешбэк не объясняет, как в итоге герои объединились в отряд и вместе отправились на самоубийственное задание. Как вообще получилось так, что Полина оказалась среди этих ряженых, хотя воевала в заснеженном Сталинграде? Игра просто говорит «Нам приказали», и всё. Похожие проблемы есть и в геймплее, и с ними всё куда серьёзнее.

Взять, например, Полину. Первая миссия с ней показывает Сталинград за считаные часы до начала атаки фашистов — и это классно. Мы узнаём, что девушка метко стреляет и больше всего на свете любит своих отца и брата, а также ловко скачет по крышам и умеет быстро преодолевать узкие пространства. Чем берёт сюжетная кампания снайперши? По идее, она создавалась с упором на стелс и работу со снайперской винтовкой, но не получилось ни того, ни другого.

Стандартная для Полины ситуация: девушка оказывается одна в большом здании, которое под завязку набито фашистами. Нескольких можно зарезать тихо, если двигаться аккуратно. Но часовые регулярно двигаются и любят замечать снайпершу, даже когда та находится за вполне надёжным укрытием. В этот момент поднимается стрельба и включается классическая Call of Duty.

Что мешало Sledgehammer добавить хотя бы банальный индикатор обнаружения, чтобы игрок смог лучше вжиться в роль?

Другой пример — эпизоды командира отряда Артура Кингсли. Он умеет отдавать приказы подчинённым по типу «Стреляйте вот в это укрепление». И, чёрт возьми, только подумайте, какие сцены и ситуации можно разыгрывать с этой способностью! Заставить напарников удерживать позицию или забрасывать укрепления гранатами, а самому зайти с тыла? Нет, тут нет даже такого. Лидерские качества бойца используются всего несколько раз и фактически никогда не дают возможность провести бой не так, как задумали сценаристы.

От подобных моментов страдает практически каждый герой шутера. Нет, есть и удачные миссии. Помните миссию на самолёте в Battlefield 3? Тут есть подобное за Уэйда Джексона. Задание сопровождается классным замесом прямо над Тихим океаном, где вокруг летают вражеские истребители, а снизу из всех орудий бьют линкоры и авианосцы. Увы, но больше за него полетать не дадут.

Заканчивается игра довольно продолжительной миссией, где предстоит сыграть за всех членов отряда. Переключаться между ними не дадут — виртуальный режиссёр сам сменит героя в нужный момент, но здесь всё проработано качественно. Я бы даже сказал, эталонно для всех шутеров с разными героями. Складывается ощущение, будто сначала Sledgehammer создала концовку, а затем принялась за флешбэки, но выдохлась и сделала тяп-ляп, лишь бы было.

Плюс меня очень смутило большое количество CGI-роликов. Vanguard часто забирает у игрока управление и буквально закидывает видео. Они качественные и красивые, вопросов нет. Но когда они занимают почти столько же времени, сколько геймплей, возникают вопросы. Игра Sledgehammer порой делает то, чего не позволяет себе ни одна Call of Duty — заставляет играющего смотреть, а не играть.

А вот за что хочется похвалить разработчиков, так это за графику и общее техническое исполнение. Игра выглядит замечательно. За те шесть часов, что ушло на сюжетку, накопитель PS5 пополнился примерно тремя сотнями скриншотов. В нужные моменты игра умело нагоняет лоск, что лучше всего видно во время экшен-эпизодов: экран заливает миллиардом эффектов и частиц, анимации плавные и чёткие, а детализация многих объектов уже на грани фотореализма.

Музыка тоже удалась. Почти весь саундтрек записан с использованием оркестра, что добавляет сюжету шарма, а экшен-сценам — динамики и реализма. В лучшие моменты Vanguard становится похожей на военную драму «1917».

Это лучший комплимент, который можно дать военному шутеру.

Самое любопытное, что в Sledgehammer серьёзно намерены продолжить историю Vanguard, на что указывает концовка сюжета. Герои обнаруживают документацию о самых разных проектах Рейха, один из которых подразумевает возрождение мёртвых (намёк на события из зомби-режима?), а второй описывает создание сверхскоростных самолётов. И если уж получится так, что Activision даст разработчикам зелёный свет, то я буду искренне рад.

История Vanguard ощущается незаконченной, недоделанной, будто бы созданной второпях из-за желания успеть по срокам.

Мы уже расписывали это в отдельном тексте. Из-за жажды выпускать новую Call of Duty каждый год все команды издателя медленно сваливаются в самокопирование и создают игры под большим стрессом.

Одно дело, когда за разработку берётся опытная Infinity Ward, и совсем другое, когда её отдают Sledgehammer. После Call of Duty: WWII команду сильно встряхнули, оттуда ушли основатель и многие ведущие разработчики. Запланированная изначально Call of Duty с Raven настолько не понравилась Activision, что Sledgehammer сняли с проекта, отдав бразды правления Treyarch — так вышла Black Ops Cold War.