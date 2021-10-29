5 главных проблем Call of Duty

Даже у такой мощной серии есть недостатки, которые кочуют из игры в игру.

29 октября Call of Duty исполнилось 18 лет, в честь чего мы решили вспомнить огромный путь серии. Рядом с видными достоинствами у франшизы есть множество проблем, некоторые из которых не исправляются уже годы. Мы насчитали аж пять таких.

Причём забавно наблюдать за эволюцией бренда: некогда одиночный боевик про Вторую мировую войну спустя почти 20 лет стал чуть ли не полностью мультиплеерным. При этом он успел затронуть практически все основные периоды — и прошлое, и настоящее, и будущее. Иногда всё это даже в рамках одного выпуска.

Перед выходом Call of Duty: Vanguard, которая вновь вернёт серию в окопы Второй мировой, мы решили вспомнить о главных проблемах современных выпусков франшизы.

Игры стали всё больше похожи друг на друга

Это, наверное, самая свежая и актуальная проблема. С выпуском мегауспешного перезапуска Modern Warfare и последующим запуском условно-бесплатной королевской битвы Warzone в Activision будто бы испугались хоть что-то менять.

И издателя даже можно понять, ведь теперь все актуальные части работают в экосистеме Warzone. Она стала эдаким связующим звеном всех подсерий бренда. И создатели той же Modern Warfare, судя по дорелизным интервью, явно не планировали запускать общую вселенную Call of Duty.

До выхода Modern Warfare в Infinity Ward не раз отмечали, что делают ставку на реалистичность. Поэтому не будет и кислотных обликов героев и оружия, и зомби-режима. Однако после успеха Warzone все новые Call of Duty внезапно стали частью общей вселенной — в итоге и зомби, и аниме-скины оказались частью канона.

Поэтому даже немного неловко ругать Call of Duty: Vanguard за схожесть с Modern Warfare. Ведь так оно, учитывая всю эту общую вселенную, наверное, и должно работать. В Activision хотят, чтобы игроки Warzone при покупке новинки чувствовали «себя как дома», а не заново привыкали по новой.

И не стоит забывать: активные игроки Call of Duty наверняка будут активно играть и в Vanguard, и в Warzone. Поэтому желательно сделать игры максимально схожими по темпу, ощущению от стрельбы и тому подобному.

Причины сделать Call of Duty похожими понятны и очевидны, однако от этого легче не становится. Раньше выпуски Treyarch, Infinity Ward и Sledgehammer, кто бы что ни говорил, заметно отличались друг от друга.

Теперь же при игре в Vanguard от Sledgehammer возникает ощущение, что вышло дополнение про Вторую мировую для Modern Warfare от Infinity Ward. Может, действительно стоило выпустить это как DLC?

А ещё теперь над каждой Call of Duty работают почти все студии Activision — вот Treyarch для Call of Duty: Vanguard делает зомби-режим. А Infinity Ward и десятки других команд так или иначе помогают по тем или другим аспектам новинки. Не сомневаемся, что Treyarch и Sledgehammer уже помогают Infinity Ward с грядущей Modern Warfare 2.

Серия давно села на конвейер

Call of Duty почти с самого зарождения встала на путь конвейера — и нет, это не плохо. Как мы отмечали выше, у каждой студии так или иначе был свой узнаваемый почерк и ряд особенностей. К примеру, Treyarch придумала систему экипировки Pick Ten System — и её в основном использовала именно она. Подобных особенностей у каждой подсерии было достаточно.

Однако с годами разработка игр не только дорожала, но и становилась куда сложнее. Именно поэтому лет 10 назад цикл производства Call of Duty увеличили: вместо двух студий — три, вместо двух лет на каждую часть — три года.

Сначала это работало, однако разработка продолжала становиться всё сложнее, а амбиции — больше. При этом цикл сохранялся. Каждую новую Call of Duty как по расписанию надо было выдавать раз в три года. Темп не выдержала Treyarch — причём два раза подряд.

Первой жертвой стала Call of Duty: Black Ops 3. Амбициозную кампанию с закрученным сюжетом попросту не успевали сделать к релизу, поэтому итоговый результат выглядит как каша из случайных уровней. При этом нетривиальная история осталась, однако для её понимания требовалось пройти игру по несколько раз. Хватило немногих.

Результат — поезд сделал бум. Кошмарный дубляж Black Ops 3 прекрасно описывает ситуацию с сюжетной кампанией

Похожее случилось с Call of Duty: Black Ops 4, только там амбиции Treyarch прыгнули ещё выше. Команда хотела сделать кампанию с путешествиями во времени в формате «2 на 2». Игроки бы объединились в отряды и выбирали цели — например, уничтожить конвой. В этом им мог помешать отряд из двух других игроков.

Однако внутренние тесты показали, что у подобного режима много проблем, а времени на их исправление и изменение попросту не было. Времени не было даже на создание традиционной кампании на базе этих наработок. В итоге сингл отменили полностью, а немногочисленные материалы ушли в королевскую битву «Затмение».

К чести Treyarch, королевская битва получилась достойная — но её зачем-то оставили в составе платной Black Ops 4, решив делать отдельную королевскую битву Warzone. Забавный факт: изначально Treyarch хотела назвать свой батл-рояль именно Warzone, а не Blackout. Activision почему-то не разрешила.

При чём тут конвейер? Да при том, что будь это не Call of Duty, то релиз могли отложить и дать разработчикам больше времени на реализацию нетривиальной идеи. В итоге креативность для серии, скорее, возбраняется — слишком велик шанс, что что-то новое попросту не будет работать.

Что забавно, с Call of Duty : Black Ops Cold War произошла другая история: Activision была настолько недовольна наработками Sledgehammer и Raven для Call of Duty 2021, что за полтора года до релиза отдала проект Treyarch. В итоге Raven делала сюжетную кампанию, а Treyarch — мультиплеер и зомби.

Каждая Call of Duty живёт всего один год

Новая Call of Duty получает новый контент лишь в течение одного года. Даже мегауспешная Modern Warfare спустя этот срок практически умерла — на это, кстати, жаловались многие поклонники. Они хотели получать больше новых карт, режимов и общей поддержки даже после выхода Black Ops Cold War, в которую не желали переходить.

Частично эту проблему решает Call of Duty: Warzone, однако наполнение королевской битвы постепенно меняется, а новый контент появляется лишь временно. Уже с 3 декабря, например, добавят новую карту — и после этого сыграть в Верданске уже не получится.

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Три Call of Duty (Прайс из Modern Warfare, Вудс из Cold War и Кингсли из Vanguard) на одном скриншоте Warzone

Каждый год Activision пытается насильно пересадить игроков на новую Call of Duty, где надо заново прокачиваться и заново привыкать. Лично я, например, провёл больше 200 часов в Modern Warfare, но меня не хватило даже на 15 часов Black Ops Cold War.

Наоборот, я бы хотел ещё больше времени провести в Modern Warfare — и ведь какой потенциал был создать ультимативную Call of Duty со множеством ремейков полюбившихся карт. Тех же Skidrow, Highrise, Scrapyard.

Но нет, вот новая часть, плати и прокачивайся заново.

Подобный подход во времена, когда почти все сетевые шутеры стали абсолютно бесплатными, выглядит совсем уж устаревшим. Причём пугает не столько надобность ежегодно покупать новинки, сколько заново качаться.

Сюжетные кампании погрязли в самоповторах

Если задуматься, все проблемы серии тесно взаимосвязаны. Call of Duty уже так долго существует, что в сюжетных кампаниях сложно придумать что-то новое — только если серьёзно не менять концепцию, что попросту невозможно в текущем производственном цикле.

В итоге ежегодно нас уже кормят примерно одинаковой жвачкой — абсолютно линейным тиром, где геймплея ненамного больше, чем в недавней игре про Свинку Пеппу. Мы, конечно, сильно преувеличиваем, но в этом есть доля правды.

Должное стоит отдать Raven, которая в Black Ops Cold War придумала интересную механику разгадывания шифров в убежище. Не сказать, что это в значительной мере поменяло общее ощущение от очередной Call of Duty, но рутину разбавило удачно.

Шифр давал мозгами пошевелиться

Но подобных удачных примеров можно посчитать по пальцам одной руки:

Black Ops Cold War — помимо шифров, добавили базовый стелс в небольших уровнях-песочницах;

— помимо шифров, добавили базовый стелс в небольших уровнях-песочницах; Infinite Warfare — дополнительные сюжетные задания, космические бои;

— дополнительные сюжетные задания, космические бои; Black Ops 2 — нелинейное повествование с неочевидными выборами и влиянием на сюжет.

И, пожалуй, это всё. Остальные игры серии работают на тех же «рельсах». И Vanguard, судя по доступным материалам, даже не планирует что-то менять. Было бы куда меньше вопросов, будь у игр захватывающий сюжет — но что-то и с этим получается очень редко.

Ролик с демонстрацией исходов Black Ops 2 в зависимости от решений игрока

Авторы Call of Duty часто обманывают нас

Мы уже частично затрагивали эту тему, но разработчики Call of Duty часто врут. Даже если несознательно или неспециально. До выхода Modern Warfare в Infinity Ward обещали придерживаться реалистичного видения войны — никаких кислотных скинов, никаких зомби.

Как мы знаем, всевозможные нереалистичные скины появлялись вскоре после выхода, а Infinity Ward так и не комментировала ситуацию. Зомби конкретно в Modern Warfare так и не появились, но они стали частью общей вселенной — вселенной, куда фактически и запустила Modern Warfare.

И подобное происходило далеко не раз — да и, будем честны, это касается не только Call of Duty. Однако из-за ежегодного выпуска это больше всего выделяется именно у шутера Activision.

Сейчас Vanguard выглядит как достаточно серьёзный и визуально достоверный шутер, но уже через несколько месяцев после релиза наверняка появятся первые аниме-скины оперативников и оружия, а со стороны все сражения будут выглядеть несерьёзно.

Шапки с кошачьими ушками, розовые щиты с аниме-спреем и тому подобное. Реалистичный шутер, да.

Подобное не так бы выбивалось, если бы во время рекламы той же Modern Warfare и Vanguard так много не говорили про реалистичность. Но рынок диктует свои правила, и подобные вызывающие облики продаются куда лучше, чем реалистичные скины.

И тут происходит диссонанс: до релиза нам вроде бы продают визуально реалистичный шутер, но в течение года появляются всевозможные свистоперделки прямиком со смартфонов.

Call of Duty: Vanguard ровно через неделю, 5 ноября. Будем надеяться, что многие описанные выше проблемы окажутся неактуальными для новинки — кто знает, и не подобные чудеса случались.