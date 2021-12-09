За что мы возненавидели Cyberpunk 2077? Баги — не самое страшное

Когда кто-то начинает заводить разговор про то, как не надо делать игры, то в качестве аргумента приводят Cyberpunk 2077. Эта нереально раскрученная RPG встретила фанатов не с огнями, обещанными авторами, а с огромным количеством багов и недоработок.

И вполне естественно, что люди сначала повелись на масштабную рекламную кампанию. На выходе ждали новое слово в жанре, а получили, мягко говоря, не то, что хотели.

В защиту разработчиков можно сказать, что их торопили инвесторы, которые нарисовали в своих головах нереалистичные графики. И что руководители студии и менеджеры проекта переоценили свои возможности. Но кого это волнует? Для обычных игроков не существует ничего, кроме конечного продукта. А что стало причиной неудачи — это уже дело десятое.

Спустя 12 месяцев, после выпуска нескольких крупных патчей, в Cyberpunk 2077 стало возможно играть без лагов. Ну или почти. Игра работает так, как должна была на релизе — без неожиданных выпадений на рабочий стол, без раздражающих микрофризов и без жёсткого падения FPS в центре города.

В предыдущей статье мы рассказали, за что так полюбили эту игру, а теперь настала очередь пройтись по неприятным моментам. За что мы возненавидели её?

За пустой открытый мир

Главная ошибка некоторых игроков: они сравнивали Cyberpunk 2077 с GTA. Только Rockstar создавала свой мир десятилетиями, начиная с самых первых частей и заканчивая GTA 5, не говоря уже про Red Dead Redemption 2, где поведение NPC и других обитателей доведено практически до идеала. У команды было много времени, чтобы научиться наполнять свои игры жизнью. Столь маниакальное внимание к деталям и отличает её от других.

Правильнее будет сравнить Cyberpunk 2077 с предыдущей игрой компании — The Witcher 3. Был ли мир «Ведьмака» живым? На первый взгляд казалось, что да. Жители города были заняты своими делами, ходили на базар, рыбачили, торговали, играли на музыкальных инструментах, а с наступлением темноты возвращались домой. Но они изо дня в день ходили по старым тропинкам и совершали одно и то же действие. Весь мир крутился вокруг ведьмака, а за его пределами служил лишь декорацией. Все живые существа, населяющие его, были просто памятниками. Интересная сюжетная линия и потрясающие по наполнению квесты делали этот мир живым, но вот нестандартных ситуаций сильно недоставало.

Зато в этом мире можно было сыграть в Гвинт, подраться на кулаках, напиться в таверне, поучаствовать в гонках на лошадях, пострелять в зайцев из лука, нарваться на стаю волков и потренироваться на мечах. Чем можно заняться в Cyberpunk 2077, кроме как посмотреть на танцующих в клубе заскриптованных девиц и зачистить очередную точку с бандитами? Залитому неоновым светом городу недостаёт интерактива. Найт-Сити безумно красив, но любоваться на небоскрёбы и светящиеся огни надоедает уже в первые часы игры. А больше в нём заняться нечем, кроме как кататься на машине.

За сломанный искусственный интеллект

По улицам ходят однообразные NPC в одинаковой одежде по заранее заскриптованным дорожкам. Бывало, что на одном перекрёстке встречались несколько таких близнецов. И с ними никак не заговорить, не спросить как дела, не поговорить о погоде, так как знают они всего лишь по одной фразе.

Все они одинаково реагируют на внешние раздражители — либо убегают, либо садятся посреди дороги. Стоит вам припарковаться посреди улицы и выйти прогуляться, то, когда вы вернётесь, обнаружите, что сзади вас образовалась большая пробка. Казалось бы, в чём проблема просто взять и объехать ваше транспортное средство? А если вы что-то украдёте у них из-под носа, то они это просто проигнорируют. Не вызовут полицию, не попробуют набить лицо с требованием положить это обратно.

Вражеский искусственный интеллект ещё обладает каким-то рассудком, хоть и действует во многом статично. А вот полицейские — раковая опухоль этой игры, с которой почему-то никто ничего не делает.



Мало того, что представители правопорядка выглядят как озверевшие псы, так их действия не поддаются никаким логическим закономерностям. Иногда они нападают на вас, если вы слишком близко к ним подойдёте. В других случаях они не реагируют на убийство невинных людей. Отъехав на 100 метров от места преступления, полиция от вас отстанет. А это я ещё умолчал про их скорость появления. Чтобы приехать на вызов, требуется время. А здесь люди в погонах появляются за считаные секунды прямо за спиной. Нереальная реакция!

За отсутствующие функции, которые обещали до релиза

Да, в Cyberpunk 2077 можно настроить гениталии, но какой в этом смысл? Вряд ли кто-то из игроков расстроился бы, если бы вместо гениталий прикрутили нормальный редактор персонажа.

Разработчики убрали многие функции, которые обещали до релиза. В дорелизной версии можно было бегать по стенам, взламывать противников удалённо при помощи моноструны, перемещаться по Найт-Сити на метро. Нам обещали кастомизацию транспорта и продвинутый редактор персонажа.

Ни того, ни другого нет. Мы не можем изменить дизайн своей квартиры, не можем поставить тачку в гараж и повесить на неё спойлер, воспользоваться системой общественного транспорта, использовать роботов и дронов во время боя. Этот список можно продолжать вечно.

За однообразные побочные задания

Почти все побочные квесты в игре — шаблонные. Существует несколько типов таких заданий, но все они так или иначе сводятся к одному: вам звонит местный авторитет, объясняет заказ, а затем отправляет сообщение с деталями работы.

Почти во всех побочных квестах вам нужно либо проникнуть в какое-либо здание, чтобы убить местного главаря, либо выкрасть какой-то предмет. Как только всё будет сделано, вам перезвонят, поблагодарят за выполненный заказ и заплатят. В The Witcher 3 побочные квесты сопровождались интересной завязкой и неожиданными ситуациями, а здесь раскрытие истории идёт через текстовые фрагменты и подсказки, которые многие не захотят прочитывать.

За малую вариативность отыгрыша

Вспомните, как разработчики активно пиарили разные жизненные пути. Мы должны были выбрать, с чего началась наша история. Предлагали три линии: «Корпорат», «Дитя улиц» и «Кочевник». Нам рассказывали, что игра будет развиваться по-разному в зависимости от вашего выбора.

Каждый жизненный путь действительно предлагает свой пролог, но нам рассказывали о разных исходах пролога, что один персонаж может выжить, а другой – погибнуть. Обещали, что выбор жизненного пути будет иметь большое значение на протяжении всей истории. Но после завершения пролога разница между различными жизненными путями будет малозаметна и сведётся к парочке фраз во время диалога. И даже эти фразочки носят чисто косметический характер. Они не влияют на выполнение задачи или отношение других NPC к вам.

За неработающую систему крафта

Для создания эпического снаряжения нужны легендарные материалы. Да, вы можете модернизировать любое оружие и броню, которые вам нравятся, чтобы поддерживать их на конкурентоспособном уровне с добытыми пушками. Но обновление оружия стоит дороже, чем его создание. То есть, чтобы создать легендарный пистолет, нужно потратить меньше денег и материалов, чем его обновить.

Это делать бессмысленно, потому что в игре выпадает невероятное количество пушек. И даже обычное белое оружие способно без проблем ваншотить врагов. Тогда какой смысл тратить столько материалов, если каждая вторая пушка доставляет врагам проблемы? Мы могли бы получить уникальное именное оружие со своими способностями. Более того, разработчики могли бы сделать так, чтобы только при помощи крафта можно было сделать такие пушки. Но вместо этого мы получили бесконечное число проходных стволов, место которым на свалке.

А за что вы возненавидели самый хайповый игровой релиз 2020 года (если не всей индустрии в целом)?