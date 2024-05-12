Топ-матчи понедельника: много хоккея, битвы Медведева и Рублёва плюс «Барса» — «Сосьедад»

Начинаем неделю с яркого спорта: плей-офф в НБА и НХЛ, «Локо» — УНИКС, групповой этап на хоккейном ЧМ, а ещё «Астон Вилла» — «Ливерпуль»!

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Посмотреть все события 13 мая в Матч-центре

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Время в материале указано по Москве.

🏒 1:30: «Бостон Брюинз» — «Флорида Пантерз», плей-офф НХЛ, 1/4 финала, четвёртый матч

Интрига: спасёт ли оборона «Бостона» команду?

Глубина состава «Бостона» и так весь год вызывала вопросы, но регулярный сезон и первый раунд «мишки» вытянули на сильной обороне. Во втором раунде им противостоит «Флорида», у которой даже в третьем звене могут выходить звёзды НХЛ, и первый домашний матч «Бостон» провалил. Сейчас «Брюинз» остались ещё и без своего капитана Брэда Маршана. Сможет ли Давид Пастрняк тащить свой клуб в одиночку?

🏀 3:00: «Миннесота Тимбервулвз» — «Денвер Наггетс», плей-офф НБА, 1/4 финала, четвёртый матч

Интрига: чемпион пришёл в себя. Заберут ли Йокич и компания ещё один матч на выезде?

В этой серии происходит что-то невероятное – каждая из команд побеждает лишь на выезде. Сперва «Миннесота Тимбервулвз» дважды обыграла «Денвер Наггетс» на его территории, теперь уже действующий чемпион НБА нанёс ответный удар, забрав третий матч. Удастся ли новоиспечённому MVP лиги Николе Йокичу и его верным помощникам сравнять счёт в серии? В четвёртой игре может решиться судьба противостояния – либо «Миннесота» рванёт вперёд со счётом 3-1, либо «Денвер» окончательно вернётся в серию, сравняв результат.

🏒 4:30: «Эдмонтон Ойлерз» — «Ванкувер Кэнакс», плей-офф НХЛ, 1/4 финала, третий матч

Интрига: ждать ли ещё одного гола от Задорова?

«Ванкувер» умеет затягивать в оборонительное болото — в третьем периоде первого матча серии «Эдмонтон» даже не нанёс ни одного броска за первые 15 минут. После того как «нефтяники» упустили 4:1 в первом матче, они исправились во втором и вернули себе преимущество домашней площадки. Как и в прошлые годы, судьба «Эдмонтона» будет зависеть от Макдэвида и Драйзайтля — а нам интересно, сможет ли Никита Задоров в очередной раз показать свой мощнейший бросок

Задоров прошёлся по городу соперников: Задоров — про Эдмонтон: кроме хоккея в городе и смотреть-то особо нечего

🎾 14:00*: Александр Мюллер (Франция, Q) — Андрей Рублёв (Россия, 4), Рим, третий круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: продлит ли Рублёв победную серию?

Андрей Рублёв после титула в Мадриде выиграл стартовый матч на таком же «Мастерсе» в Риме. Теперь россиянин сразится с квалифаером из Франции Александром Мюллером. Теннисисты ранее друг с другом не встречались. Победитель поединка далее пересечётся по сетке с кем-то из пары Стефано Наполитано — Николас Харри.

🏒 17:20: Норвегия — Финляндия, ЧМ-2024, группа A

Интрига: чего ждать от Торесена?

У Норвегии сейчас идёт процесс смены поколений — люди, которые 10 лет прокатались на ЧМ без особого успеха, уступают дорогу молодым. Правда, у молодых есть самые достойные менторы — Матс Цуккарелло и Патрик Торесен. Торесен и в 40 лет выглядит большим мастером — и есть ощущение, что он уехал из КХЛ слишком рано. Хватит ли суперветерана на игру против финнов, которые зарядились разгромом британцев?

🏒 17:20: США — Словакия, ЧМ-2024, группа B

Интрига: как покажут себя суперзвёзды США?

Словацкая сборная при Крэйге Рэмзи давно превратилась в довольно североамериканскую по стилю, играя вертикально и с агрессивным прессингом. Американцы после провального дебютного матча смогли забросить шесть шайб крайне неудобным для любого соперника немцам, причём отличились почти все заметные звёзды США. Словаки будут играть фактически при родных трибунах, ведь местным фанатам ехать до Остравы совсем недалеко. Сможет ли канадский тренер обыграть США?

🏀 19:30: «Локомотив-Кубань» — УНИКС, плей-офф ЕЛ, 1/2 финала, четвёртый матч

Интрига: краснодарцы сделали свой ход, ответит ли чемпион?

Никто не собирается опускать руки на полпути в плей-офф Единой лиги ВТБ. Серия между действующим чемпионом УНИКСом и «Локомотивом-Кубань» – этому очередное доказательство. Команды показывают запредельный уровень борьбы на каждом участке площадки, но при этом не перегибают палку. «Локо» забрал третью игру. С большим трудом, но сделал это. Следующий матч также пройдёт в Краснодаре, где трибуны неистово поддерживают своих. Сумеет ли УНИКС сравнять счёт в полуфинальной серии?

🎾 20:00*: Хамад Меджедович (Сербия, Q) — Даниил Медведев (Россия, 2), Рим, третий круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: как сыграет россиянин с перспективным сербом?

Действующий чемпион Рима Даниил Медведев успешно начал защиту титула и пробился в третий круг. Его следующим соперником будет перспективный серб Хамад Меджедович. Теннисисты ранее друг с другом не играли. Победитель сразится в четвёртом круге с кем-то из пары Томми Пол — Доминик Кёпфер.

🏒 21:20: Швейцария — Чехия, ЧМ-2024, группа A

Интрига: забьёт ли наш старый знакомый Червенка?

Чехи начали домашний ЧМ с двух побед — они играли лучше финнов в игре открытия, но великолепный Харри Сятери затащил свою команду в овертайм, а потом чехи отыгрались с 1:3 против норвежцев. Швейцарцы преподнесли большую сенсацию на последней Олимпиаде, выбив чехов ещё на стадии квалификационного раунда, а на это первенство мира привезли и Йози, и Хишира. Этот матч решит судьбу если не первого, то второго места пражской группы.

🏒 21:20: Германия — Швеция, ЧМ-2024, группа B

Интрига: чего ждать от 18 шведских энхаэловцев?

«Горькая правда. Теперь групповой раунд будет сплошной зевотой», — с сожалением констатирует Aftonbladet. Шведы считают, что победа в первом матче с США обеспечила им первое место в группе, ведь соперники в остравской восьмёрке слабее, чем в пражской. Немцы вряд ли согласятся с этим утверждением, а после 1:6 вице-чемпионам мира надо будет доказывать, что они могут на что-то претендовать и на этом турнире.

⚽️ 22:00: «Астон Вилла» — «Ливерпуль», АПЛ, 37-й тур

Интрига: «Астон Вилла» гарантирует себе место в Лиге чемпионов?

«Ливерпуль» уже потерял шансы на чемпионство. Единственная задача на концовку сезона — красиво проводить Юргена Клоппа. В таблице мерсисайдцев никто не подвинет с третьего места. А вот «Астон Вилла» ещё не гарантировала себе участие в Лиге чемпионов. Нужно набрать три очка в оставшихся двух турах, чтобы не обращать внимания на результаты «Тоттенхэма». «Ливерпуль» приезжает в гости к бирмингемцам. Неплохой шанс для «Виллы» забрать три очка. Хотя «красные» вряд ли собираются проигрывать, пусть даже у команды нет турнирной мотивации. Всё же хочется завершить эру Клоппа тремя победами подряд.

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⚽️ 22:00: «Барселона» — «Реал Сосьедад», Примера, 35-й тур

Интрига: Захарян оформит результативное действие в игре с «Барсой»?

«Барселона» на финише чемпионата Испании сражается за второе место с «Жироной». Пока что сине-гранатовые отстают на два очка, но имеют матч в запасе. В 35-м туре каталонцы принимают «Реал Сосьедад». А баски борются за попадание в еврокубки, очки терять нежелательно. Так что команда Иманола Альгуасиля с «Барсой» выложится на 100%. Ждём голевых действий от Арсена Захаряна в важнейшей для «Сосьедада» игре!