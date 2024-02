God of War про призраков с крутым сюжетом: обзор игры Banishers: Ghosts of New Eden

Студия Dontnod за свою не слишком длинную историю успела отметиться. Многие наверняка помнят французов по Remember Me или Life is Strange, но также они создали неплохие Vampyr и Jusant. Были и не очень удачные релизы, включая Life is Strange 2, Tell Me Why и Twin Mirror.

В целом при выходе новой игры Dontnod никогда не знаешь, что в итоге получишь. Непримечательная Life is Strange стала невероятным хитом, тогда как более интригующая Twin Mirror сдулась ещё на самом старте.

Выходящая сегодня Banishers: Ghosts of New Eden из той же оперы. Невыразительные трейлеры, блёклые демонстрации и абсолютное непонимание, что окажется на выходе. Мы уже прошли новинку, спасибо издателю Focus за доступ к игре, на что у нас ушло больше 30 часов (!).

Приготовьтесь, перед вами лучшая игра Dontnod.

Banishers: Ghosts of New Eden — где играть

Игра выходит на ПК, PS5 и Xbox Series: на ПК релиз 13 февраля в 20:00 мск, тогда как на консолях запуск состоится уже 13 февраля в 0:01 мск.

Видео доступно на YouTube-канале Focus Entertainment. Права на видео принадлежат Focus.

Основа изгнания

Лично я до самого выхода не следил за Banishers: Ghosts of New Eden — видел трейлеры и геймплей на демонстрациях, но дальше этого дело не заходило. С самого первого ролика игры мне казалось, что у неё не было своей искры, какой-то яркой особенности. Я глубоко ошибался.

Если приводить аналогии, то Banishers неожиданно ближе всего к God of War (2018) и God of War Ragnarok. Тут открытый мир из «коридоров», которые хитро переплетены между собой и ведут к разным закуткам с секретами и другими ценностями. Исследовать территорию увлекательно за счёт отличного визуального исполнения и самой атмосферы гибнущего места.

Сражения также во многом вдохновлены God of War, хотя своих особенностей тут уже побольше: главных героев у нас двое, один из которых – призрак. В бою предстоит сочетать возможности обоих персонажей для достижения максимальных результатов.

Если кратко, то Banishers — это сюжетная игра на 20-40 часов. Ключевое тут «сюжетная», поскольку всё остальное сделано «хорошо» или «удовлетворительно», поэтому без достойной истории вряд ли я бы смог осилить целое прохождение.

Нахлестать призракам

Играть предстоит за пару изгнателей — это охотники на призраков, которые не могут найти себе покоя. Чтобы упокоить душу, правда, нужно не солью посыпать его труп, предстоит узнать всю подноготную: как умер, почему не покинул мир, к кому привязан.

События начинаются с того, что герои по просьбе давнего друга отправляются из Лондона в Новый Свет. Они немного переживают: раз нужна помощь, значит, дело очень серьёзное. Так и оказывается: товарищ уже после легкомысленного поступка погиб, а вскоре умирает и один из протагонистов.

Наставница и возлюбленная Антея становится призраком, и перед героями встаёт задача — теперь нужно не только решить проблему с захваченным кошмаром городом, но и выяснить, что делать с девушкой. Варианта два (но основных концовок, похоже, три): спасти её душу или ценой чужих жизней воскресить её.

Нужно выяснить, как победить зло — и параллельно этому мы встретимся с десятками других персонажей. Забавно, но в местных США вокруг каждого встречного витает свой призрак, потому что к концу истории при полном исследовании мира и выполнении всех заданий, кажется, мы успеем помочь абсолютно всем.

История — сердце игры

Повествование, история, сценарий, актёрская игра, постановка, сеттинг — тут всё это отлично работает. Поразительно, насколько Banishers: Ghosts of New Eden ощущается дорогой и качественной игрой. Редкий случай в наше время, когда видно, куда ушла каждая копеечка из бюджета.

Тут масса постановочных роликов и очень много диалогов, причём следить за происходящим всегда увлекательно. Сценарий если не на высшем уровне, слишком уж тут пытаются обманывать ожидания, но всё равно на достойном.

При этом самых историй тут много: вдобавок к длинной сюжетной кампании на неё вряд ли уйдёт меньше 20 часов, разработчики предусмотрели ещё два типа заданий — изгнания и послесловия. В одном вы знакомитесь с ситуацией, где призрак кого-то преследует, а второе появляется уже после изгнания, где можно узнать дальнейшие судьбы персонажей.

Самих изгнаний на игру около 20 штук: это многоступенчатые задания, в конце каждого из которых предстоит сделать выбор с учётом происходящего — вознести или изгнать призрака, но также можно обвинить живущего человека. Всё это в том или ином виде влияет на концовку. А уже после появляются другие задания, в которых люди сталкиваются с новыми трудностями с учётом произошедшего — им также можно помочь.

Сюжеты получились совершенно разными: один раз я просто шёл по лесу и нашёл камень, которым до этого, оказывается, убили путника. Отсюда запустилась ветка – из пары заданий с несколькими вариантами развития истории. По проработке дополнительные задания ни на каплю не уступают основной истории — зачастую даже превосходят её.

Мир Banishers — очень жестокий. В самом начале герои уже наткнутся на пару очень мрачных сюжетов, но затем происходящее не станет ярче, а будущее у местных жителей видится исключительно тёмным. Хороших людей тут нет, а все пытаются сбежать от своих проблем.

Это же относится к обоим главным героям: они любят друг друга всем сердцем, однако даже они могут ссориться, не находить общий язык и иметь радикально разные точки зрения. Это помогает истории становиться более многогранной и эмоциональной, потому что не создаётся впечатления лживых или стерильных отношений.

Любая пара когда-нибудь ругается — и это нормально. Герои Banishers оказываются в экстремальных обстоятельствах, которые оба старательно игнорируют, но бесконечно закрывать глаза на огромного слона перед собой невозможно — и такие моменты мне показались самыми сильными в Banishers. В первую очередь перед нами игра про отношения людей, а призраки — это лишь обёртка.

Меня особенно цепляли моменты, когда оба персонажа долгое время смотрели на ситуацию лишь под своим углом, во многом ругаясь и даже злясь друг на друга, что те не смотрят на обстановку иначе, но потом обмениваются перспективой. Когда они выпускают пар, а потом стыдливо отмаливаются, пытаясь понять.

Таких сцен не очень много, но так даже лучше, действительно создаётся впечатление, будто бы это реальные люди — мы не любим постоянно давить на эмоциональные раны или проблемы в отношениях, зачастую мы долго терпим и отмалчиваемся, при этом каждый раз становясь злее на эти вещи.

Слишком много и долго

Banishers неидеальная. Можно пожаловаться на избыточную прокачку умений, неувлекательный подбор экипировки, местами странные прыжки уровня сложности. Однако мне это показалось мелочью, которая совсем не мешает наслаждаться приключением.

Моя главная претензия многим может показаться надуманной, однако единственный серьёзный недостаток Banishers — продолжительность. Игра слишком большая, что особенно заметно ближе к финалу, когда придётся бегать в разные части мира — быстрое перемещение спасает, но костры для этого расставлены не очень удобно.

В Ghosts of New Eden очень много контента. На глаз, кажется, для прохождения исключительно сюжета понадобится около 20 часов, а для всех заданий — ещё 20 часов (если захотите искать ещё все секреты, легко накидывайте ещё часов 10).

Качество заданий при этом не падает, но сам геймплей после 20 часов становится вымученным — игра не может предложить ничего нового. Бегай по уже виданным локациями и выноси уже встреченных противников, чтобы забрать какую-то вещь или поговорить с каким-то героем.

Сюжет и геймплей в целом существуют отдельно друг от друга и никак не взаимосвязаны. Первые 20 часов это совершенно не бросается в глаза, но к финалу, когда начинаешь «подчищать хвосты», это становится очевидным. Крутые сюжетные истории — это 80% диалогов и 20% случайных боёв в беготне за вещью или героем.

Banishers: Ghosts of New Eden — стоит играть?

Если вы любите сюжетные игры и истории про призраков — безусловно. Banishers вряд ли оставит фанатов одиночных приключений разочарованными, а скорее даже далеко не раз удивит. В отличие от Vampyr, например, здесь нет чрезвычайно креативных геймплейных механик, но взамен этому игра хорошо сбалансирована.

Banishers — определённо лучшая игра студии Dontnod, которая совместила в себе всё лучшее из Life is Strange, Vampyr и Remember Me. С нетерпением жду новое творение «RPG-подразделения» студии.

Оценка Banishers: Ghosts of New Eden — 8,5 из 10

Понравилось

Нетипичный сеттинг — США после войны

Цепляющий сюжет с пугающими откровениями человеческой глупости

Десятки дополнительных историй про быт, жадность, глупость, амбиции

Отношения главных героев цепляют отсутствием приукрасов

Постановка, сценарий, диалоги, озвучка — всё круто.

Не понравилось