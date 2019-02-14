Такого Ерохина вы точно не видели. Эксклюзивная съёмка из дома футболиста

Один из лидеров «Зенита» Александр Ерохин пропустил первый матч команды в плей-офф Лиги Европы против «Фенербахче» — он продолжает восстанавливаться после повреждения голеностопа, полученного в конце прошлого года. В команде Семака в этом сезоне он играет важную роль – личная статистика полузащитника (5 голов +4 голевые передачи) говорит сама за себя. Пока болельщики ждут возвращения Ерохина на поле, мы решили отправиться к нему в гости.

«Чемпионат» продолжает рубрику «На своём поле», в рамках которой мы приезжаем к футболистам домой. Этот специальный выпуск посвящён Дню влюблённых, и мы побывали в гостях у самой красивой пары российского футбола. Веронику Ерохину британское издание Daily Mail признало самой привлекательной женой футболиста на ЧМ-2018. А Александра аргентинская актриса и певица Наталья Орейро назвала самым сексуальным игроком сборной России.

Вероника: К этим титулам мы серьёзно, конечно, не отнеслись. Было удивительно, что это вызвало такой ажиотаж. Несколько знакомых даже спрашивали, виделась ли я с Орейро. Наталья мне очень импонирует, и я рада, что наши вкусы в отношении мужчин совпадают.

Александр: Мы вместе обсудили эту новость, пошутили, и всё. Для меня это был просто элемент шоу на чемпионате мира.

Больше, чем игра: 5 романтических историй о футболистах и их жёнах Как самые красивые девушки ЧМ-2018 поддерживали любимых на трибунах.

День влюблённых, предложение, Париж

День влюбленных российские футболисты чаще всего проводят на сборах. Зная это, съёмку мы решили организовать ещё в отпуске. Сначала прогулялись по зимнему Петербургу, угостились пышками и горячим кофе в легендарной «Пышечной на Большой Конюшенной» и, конечно, поговорили о любви.



Вероника: За 11 лет наших отношений мы, наверное, только один раз провели этот день вместе, когда Саша играл в «Краснодаре». Чаще всего в феврале у ребят сборы, и возможности увидеться у нас нет. Мы, конечно, поздравляем друг друга, но большого значения для нас этот праздник не имеет. Это ещё один повод сказать друг другу «Я тебя люблю», хотя мы и так стараемся говорить это каждый день. Чаще всего мне приносят букет цветов, шарики или какой-то другой сюрприз от Саши. В этом плане я уже, наверное, избалованный человек – 14 февраля всегда жду звонка курьера.



Историю своего знакомства Ерохины рассказывали не раз – оба родом из Барнаула, впервые встретились, когда им было по 16 лет. Саша тогда учился в академии «Локомотива» в Москве, а Вероника занималась бальными танцами. Александру девушка сразу приглянулась, но несколько лет они просто дружили на расстоянии.



Александр: Мы общались, но при этом жили в разных городах, в разных часовых поясах. Переписывались в соцсетях и общались по «Скайпу». Когда я был в Барнауле на каникулах или когда Вероника приезжала в Москву, мы встречались, гуляли по городу. В очередной раз встретились в Барнауле, серьёзно поговорили и поняли, что нравимся друг другу.



Вероника: Было понятно, что между нами уже не просто дружба, а чувства, которые могут перерасти во что-то серьёзное.



Так начались их отношения на расстоянии. Вероника старалась раньше сдать сессию и прилететь к любимому в Тирасполь, где он играл за местный «Шериф», Саша проводил каждый отпуск в Барнауле. В 21 год перспективного футболиста пригласили в «Краснодар», и он решил, что Вероника поедет с ним. Предложение руки и сердца Александр сделал в самом романтичном городе мира – Париже.



Александр: Я придумал дизайн кольца и заказал его у ювелира. Мы приехали к родственникам Вероники в Германию, а они нам подарили автобусный тур в Париж на три дня. Я подумал: «Класс!». Кольцо к тому моменту уже было готово.

Полиция, немецкие корни

Париж стал для пары знаковым местом и одним из самых любимых городов. Ерохины и сейчас, приезжая в столицу Франции, могут прогуляться до Эйфелевой башни, где Вероника когда-то сказала «да». Но однажды их остановила местная полиция.



Александр: Мы ехали на метро в Париже, я по своему билету прошёл и выбросил его, а Вероника свой в карман положила. На выходе нас остановили и попросили предъявить билеты. Говорю – вот, у меня есть ещё один, на обратную поездку. Полиция – нет, так не пойдёт, вы зайцем прокатились. Забрали у нас паспорта и не отпускали, пока мы штраф не заплатили. Билет стоил полтора-два евро, а оштрафовали меня на 100.



Вероника: Паспорта долго не отдавали.



Александр: Я сначала вообще не понял, что от нас хотят. Подумал, что это хулиганы или мошенники хотят нас развести. Потом уже контролёры показали нам документы, мы всё поняли. Больше мы в полицию не попадали! (Смеётся.)

— Вероника, как получилось, что ваши дедушка с бабушкой живут в Германии?

Вероника: У меня дедушка немец, я тоже немка на четверть, у меня есть второе гражданство. До свадьбы я была Роор Вероника Генриевна. Дедушкины предки приехали в Россию ещё при царе, но он потом вернулся обратно в Германию. Когда получала гражданство, сдавала экзамен по немецкому языку – на начальном уровне его знаю.



— С Сашей не шутили, что пора в Бундеслигу ехать?

— Нет, он начинал учить немецкий, но дальше азов дело не пошло – времени нет. Хотя у него бы получилось, он очень способный к языкам, всё быстро схватывает.



— Саша, с легионерами в «Зените» о чём общаетесь?

— Ну, вот в матче с «Рубином», когда я получил травму голеностопа, Паредес ко мне подбежал и сказал: «Давай, вставай-вставай, беги, не лежи», а я понимаю, что встать вообще не могу, больно. После игры он подходит и говорит: «Слушай, я тебе говорил вставай, а сейчас смотрю, твой галик как голова твоя выглядит».

Монетка, эвакуатор

Из-за травмы Александр пропустит оба матча с «Фенербахче» в плей-офф Лиги Европы. Команде без одного из лидеров пришлось тяжело – в первом матче «Зенит» проиграл со счётом 0:1. В питерский клуб Ерохин перешёл полтора года назад из «Ростова», и его семья обосновалась в новом городе – Санкт-Петербурге.



Александр: Я был в Петербурге в первый раз вместе с детской командой из Барнаула. Классе в третьем или в пятом. Тогда бросил монетку с моста через Мойку на Дворцовой площади, чтобы вернуться. Вот, вернулся.



Вероника: Мы влюбились в этот город после того, как удалось посмотреть на него с кораблика прошлым летом. С воды создаётся совершенно другое впечатление. После этого начали открывать для себя новые интересные места.



Александр: Мне нравится Крестовский остров. В Петербурге сложно выделить одно место, везде красиво. Мы ходили на балет в Мариинку, ездили в Царское село.



Вероника: Были в музеях – Эрмитаже, Эрарте. Русский музей – наша следующая цель.Мы любим по Мойке гулять, в Петропавловскую крепость часто ездим, возим родственников на экскурсии. Спас-на-крови… В городе много атмосферных мест. Вся история строилась в Петербурге.



— С кем дружите из футболистов?

Вероника: С Хозиными общаемся, Володя — это наш кум. С Городовыми. Из «Зенита» общаюсь с Дианой Лунёвой.

Александр: Стараемся со всеми поддерживать связь. Со Смольниковыми дружим, с Шатовыми. Хотя, конечно, все стараются больше времени проводить в кругу семьи.



Жизнь в Северной столице не обходится без трудностей. Впрочем, Ерохины ко всему относятся спокойно, и это сразу бросается в глаза. Обо всём они рассказывают с улыбкой.



Александр: Я приехал забирать Веронику с Фёдором из роддома. Припарковал машину по правилам, я на этом месте три месяца подряд её ставил, никто не трогал. И вот слышу из роддома знакомый звук. Выглядываю в окно – моя машина на эвакуаторе едет.



Вероника: Выписывались мы на такси (улыбается).



Александр: А потом я четыре часа провёл в ГИБДД, чтобы забрать машину, хотя такой день хотелось посвятить жене и сыну.

Квартира Витселя, соседи

Переезд Александра и Вероники в Петербург случился незадолго до рождения их первенца, поэтому для жилья выбирали место, где будет комфортно с ребёнком. Остановились на квартире на Крестовском острове – жизнь там тихая и размеренная, куда ни глянь – парки и зелень. И до базы «Зенита» недалеко, так что футболисты этот район облюбовали давно. Съёмку и разговор мы продолжаем уже в квартире и сразу интересуемся, кто из футболистов живёт по соседству. Оказалось, что Ерохины выбрали бывшую квартиру Акселя Витселя.

Александр: Мы уже подписывали документы, когда риэлтор рассказал, что до этого в ней жил Аксель Витсель. В телевизоре были настроены бельгийские каналы, мы их потом меняли на российские.



Вероника: Всю мебель сюда покупал Аксель, а до него квартира стояла пустой. Нам всё досталось по наследству, после двух его детей.



Александр: Мы соседи с Краневиттером, у нас окна друг напротив друга. У них большая веранда, они там часто с собакой гуляют. Федя любит наблюдать за ней.

Фёдор – дружелюбный парень со смышлёными глазами, которому скоро исполнится полтора года. Гостям он рад – Вероника говорит, что со всеми он очень общительный.

Имя Фёдор при рождении выбрали не сразу, но быстро поняли, что ребёнку оно идеально подходит.



Вероника: У нас было несколько вариантов, Фёдор – в приоритете. Посмотрели, что крестины совпадают, и решили назвать так. Фёдор – царское имя, и характер у сына твёрдый, волевой. Уверенный в себе, упёртый ребёнок. Нам ещё в роддоме сказали: «Готовьтесь, ребята, парень у вас с характером».



Александр: С крестинами нам помог Сергей Александрович Фурсенко. Я спросил у него про один храм, в центре. А он предложил Феодоровский собор в Пушкине и помог всё организовать. Нам понравилось.

Сын и футбол

О сыне Ерохины рассказывают с удовольствием. Видно, что это долгожданный и любимый ребёнок. Правда, большую семью, как у главного тренера «Зенита», пока не планируют.



Вероника: Не задумываемся об этом. На столько детей, как у Семаков, у меня здоровья не хватит! Это очень сложно.



Александр: Они большие молодцы. Чтобы родить и воспитать столько детей, нужно призвание, правильное состояние души. Думаю, у нас это тоже есть, но мы только в начале пути.

Фёдор с юного возраста погружён в атмосферу футбола. И с мячом любит играть, и на матчи ходит, а для папы он счастливый талисман. Каждый раз, когда Федя на трибуне, Александр это чувствует и забивает голы.



Александр: Он пока не понимает, что такое мяч и футбол, но уже проявляет интерес. Бывает, что берёт нас с Никой за руки, ведёт в коридор и сажает на пол. Мы сидим в таком треугольнике и катаем друг другу мяч.



Вероника: Когда Саши дома нет, я спрашиваю Федю, где папа. Он всегда показывает на телевизор, ассоциация у него уже есть. При этом неважно, включён ли телевизор и что за передача там идёт. Мы несколько раз ходили с Федей на стадион, в закрытую ложу. Он там и поспал, и погулял, и футбол посмотрел — ему понравилось. Я считаю, чем больше дети видят, тем быстрее развиваются. На «Газпром Арене» созданы прекрасные условия для детей, есть игровая зона, семейный сектор. Всё очень удобно.

Детство, мистер Мочалка

Своё детство, которое прошло в Барнауле, Александр вспоминает с улыбкой. Сейчас футболист сборной России каждый год проводит в родном городе детские турниры.



Александр: Детство у всех вспоминается моментами. Ездили в горный Алтай, жили в палатках на берегу Катуни. Родители каждый год туда собирались и брали меня с собой. Это воспринималось как приключение. Папы ловили рыбу, мамы её готовили. Все собирались у костра, дружно ужинали. Помню, украшения из папоротника делали.



Вероника: Мы и сейчас на Алтай ездим каждое лето. Но уже не с палатками. Появилось много баз отдыха — выбор большой.



— Вы организуете детский турнир в родном Барнауле. Как он может помочь маленьким футболистам вырасти в профессионалов?

— Кубок Александра Ерохина в Барнауле — хорошая школа футбола и жизни. Ребята приезжают со всей России и ближнего зарубежья, общаются, играют в футбол, борются за победу. Для развития молодых футболистов очень важен соревновательный дух. Ну и конечно, все любят получать призы и памятные подарки.

С Барнаулом связано не только прошлое Саши и Вероники, но и их настоящее – родители, друзья и родственники до сих пор живут там. Туда же на время переехал герой «инстаграма» Ники йоркширский терьер Рони, он же мистер Мочалка.



Вероника: Мистер Мочалка – это хештег. У него шерсть постоянно путается, как-то отметила его так на своей странице, а друзья подхватили тему. Сейчас Рони временно в ссылке в Сибири у родителей. Федя маленький, нам сказали, до двух лет лучше с собаками не контактировать. Мы приезжаем в Барнаул, сын хорошо реагирует на собаку, не пугается лая. Когда общаемся с родителямипо видео, показываем сыну – это Рони, и он ему машет.

Студия красоты, гитара

Вероника – кандидат в мастера спорта по бальным танцам и дипломированный менеджер-маркетолог. Из-за частых переездов свою профессиональную карьеру ей пришлось отложить до лучших времён, но она относится к этому с пониманием.



Вероника: Сейчас Сашино время, и я во всём его поддерживаю. Потом смогу больше времени уделять своему делу. Недавно я открыла студию красоты «Сибирские пташки» в Барнауле. С ребёнком сложно совмещать, но я стараюсь. Мне это интересно.



Рядом с Сашей она с головой погрузилась в футбол – и дельный совет может дать, и даже готова попробовать себя в роли комментатора.



Вероника: Профессионально у меня бы не получилось комментировать, но я бы попробовала. Говорила бы всё по-честному.



— А если бы пришлось Сашу критиковать?

Александр: Конечно, Вероника может жёстко пройтись (улыбается). Шучу, конечно. Я сам после матчей интересуюсь её мнением. Она уже больше 10 лет живёт с футболистом, достаточно хорошо разбирается.



Вероника: Раньше я могла сделать замечание, а сейчас ты идеально играешь (смеётся)!



— От футбола быстро отключаетесь?

Александр: После матчей не сразу. Стараюсь переключаться быстрее, но всё равно каждый раз думаешь, анализируешь, переживаешь. Дома я и европейский футбол смотрю, и почти все матчи российского чемпионата. Но стараюсь больше времени уделять жене и ребёнку. У нас много сборов, выездов, дома находишься всего пару дней в неделю.



Талантливый человек талантлив во всём. Помимо футбола Александр отлично поёт и играет на гитаре. Даже готов однажды выступить на сцене вместе с профессиональными музыкантами.



Александр: Мне раньше нравилось в компании слушать песни под гитару, но не было времени учиться. Когда играл в Молдавии за «Шериф», жил на базе, времени свободного было много. Купил себе гитару и занимался по видеоурокам.



— Как часто поёте дома? Это же такая объединяющая всю семью история, заметно, что Федя тоже хорошо реагирует.

Александр: Если я сажусь играть и Федя где-то рядом, то он обязательно подойдёт, подёргает за струны — это ему нравится больше, чем просто сидеть и слушать. Не каждый день, но когда есть настроение, играю. Нравится «5’Nizza», некоторые песни «Би 2» и «Танцы минус».



— А вы хотели бы выступить на сцене?

Александр: Было бы интересно выступить с профессиональными музыкантами, но в ближайших планах этого нет. Во время сезона я всегда занят, а в отпуске хочется провести время с семьёй.



— Если бы вы могли выбрать любого исполнителя, с кем бы спели?

Александр: Наверное, с группой«5nizza».

Книги, шопинг

Вопреки расхожим стереотипам о футболистах, Александр много читает и основательно подходит к выбору своей библиотеки. Мы обращаем внимание на сборник рассказов «Уникальный экземпляр» — дебют Тома Хэнкса в качестве писателя.



Александр: Герои в рассказах Хэнкса разные, но эта книга не только об увиденных им историях. Она описывает моменты его жизни тоже. Мне интересна его биография. К работе над книгой Хэнкс подошёл творчески – набирал текст на своих коллекционных печатных машинках.



— Когда выбираете книгу в магазине, вы листаете, просматриваете, о чём она?

Александр: Я читаю краткое содержание в начале книги, чтобы понять, что может меня зацепить. Перед сборами купил несколько книг, в том числе Хэнкса. Уже прочитал «Трансформатор» бизнес-блогера Дмитрия Портнягина и «Вино из одуванчиков», один из самых популярных романов Рэя Бредбери.

Что читают, смотрят и слушают футболисты РПЛ на сборах После этого материала вы по-новому взглянете на знакомых футболистов.

Александр и Вероника – пара не только красивая, но и стильная. При этом к дорогим брендам и шопингу они относятся абсолютно спокойно.



Вероника: Мы любим сайт ASOS, там можно купить футболку как за 300 рублей, так и за 5000.



Александр: Заморочек носить только дорогие бренды у нас нет. Большинство вещей — самые обычные.



— Кто самый стильный в «Зените»?

Александр: Аргентинцы любят стильно одеваться. Маркизио в этом плане тоже подтягивается.



— Были ли у вас в жизни безумные траты?

Александр: Единственный раз в жизни я сделал ставку на спорт. Я тогда ещё был в школе «Локомотива», у меня была стипендия – 1000 рублей, я поставил рублей 500 и проиграл. Шёл потом расстроенный, думал: «Я бы сейчас сникерс купил и лимонад». Думал, что выиграю много денег, куплю несколько сникерсов, а получилось, что не купил ни одного. С тех пор ни одной ставки не сделал, для меня это стало уроком. Я не азартный человек.

Фотографии, фан-группа

В квартире Ерохиных много любопытных вещей – комод с футбольными наградами, портреты Саши и Ники и мотивирующие цитаты в рамках. Спрашиваем, что особенно дорого сердцу хозяев. В это время маленький Федя помогает фотографу собирать оборудование после съёмки.



Александр: Самое дорогое – это вот эти альбомы с рождения Феди, его Крещения. Иногда садимся и пересматриваем их вдвоём, втроём. Он так быстро меняется, поэтому всегда интересно вспомнить недавнее прошлое. В телефоне это не так воспринимается.



— На полу у вас стоят и фотографии, и картины, и ваша майка с автографами за стеклом – складывается ощущение, что вы заехали недавно и вот-вот должны их повесить. Или это ваша задумка?

Александр: Первоначально так и было – заехали, поставили. Потом коллекция стала пополняться – ребята, которые ведут мою группу в «Инстаграме», подарили на день рождения мой портрет, потом майка сборной с автографами появилась. Пока всё стоит так, возможно, в ближайшем будущем организуем всё это на стене.



— Картина с цитатой «Чем упорнее ты работаешь, тем удачливей ты становишься» — тоже чей-то подарок?

Александр: Мы покупали с Никой рамку для футболки сборной России и увидели картину с этой надписью. Подумали, когда Федя подрастёт и сможет прочитать, это будет хорошим девизом для него.



— У вас есть фан-группа Team_Erokhin в «Инстаграме», достаточно активная. Видно, что админы очень душевно всё делают, один хештег #НашСаша чего стоит. С чего всё начиналось?

Александр: Когда я ещё играл в Ростове, ребята организовали эту фан-страницу. Я её увидел и подписался. Начали общаться, они нам с Никой делали приятные подарки, мы в ответ — мяч с автографами. Когда приезжаем с играми в Ростов, почти всегда пересекаемся. Они болеют за «Ростов», но когда я перешёл в «Зенит», продолжили меня поддерживать – можно сказать, болеют уже за два клуба. Проводят конкурсы, недавно разыгрывали мою футболку. Мне на своей странице сложно проводить розыгрыши. Все условия нужно отслеживать, чтобы было объективно. А ребятам самим это интересно, поэтому я с удовольствием поддерживаю и помогаю, чем могу – фотографиями, призами.



— Бывает, что вы подходите к своему комоду с наградами, вспоминаете что-то? Говорят же, что порой полезно обернуться и посмотреть, что уже сделано.

Александр: Я ещё в том возрасте, когда смотрю только вперёд, не оглядываясь на достижения. Это в будущем, я думаю, можно будет обернуться и посмотреть, что получилось, а что нет. Сейчас хочется стремиться только вперёд. Да, здесь важные моменты в моей жизни, знаки отличия – это память, но при этом и стимул двигаться дальше. Когда-нибудь Федя подрастёт и спросит, где его папа играл, чего достиг – можно будет ему рассказать, передать какой-то опыт. Уже есть небольшая история (улыбается).