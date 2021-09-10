«Есть версия, что их убрали». Разговор с родителями Даниила Собченко

С Евгением Николаевичем и Ириной Николаевной Собченко у нас получилось состыковаться далеко не сразу – они сначала отвозили младшего сына в Словакию, потом забирали его обратно. Илья, как и старший брат Даниил, занимается хоккеем, но этим летом никак не может найти себе команду. Был вариант со Словакией, но папа с сыном его забраковали, поглядев, как там всё устроено.

Наконец мы созваниваемся – Евгений Николаевич кажется человеком, которому распирающая энергия не даёт спокойно сидеть на одном месте. Долгое время он сам работал тренером, ставил на коньки обоих сыновей. Ирина Николаевна – мягкая и спокойная женщина, которая уравновешивает ураганного мужа. Вся их нынешняя жизнь связана с хоккеем. Куда сын, туда и они.

«Помня опыт с Даней, который один уехал в Ярославль, не хотели, чтобы и Илья был без нас»

И.Н.: Мы ездили в Словакию, искали, где играть ребёнку.



Е.Н.: На Украине проблемы со льдом, слабенький уровень, мало матчей. Предложили Словакию. Приехали, посмотрели – команд много, матчей хватает, тренировочный процесс налажен, но команда слабая, из 20 ребят соображают только четыре. Познакомился с местными, они рассказали, что все топовые словаки играют либо за океаном, либо в Швеции, а в Словакии мало хороших игроков. Это не стоит тех денег, которые просят. На Украине практически то же самое, но бесплатно.



Предложили вернуться в «Дмитров», который играет в сильной московской группе, думаем. Команда там разбежалась, новый тренер собирает новый состав, но они пока все матчи проигрывают.

Но в «Дмитрове» нет интерната, значит, надо снимать квартиру, ехать всей семьёй. Думаем, возвращаться в Россию или не стоит. Боюсь, Илья может морально сломаться, потому что там будет поражение за поражением.

— Почему изначально уехали из России?

И.Н.: Карантин начался, мы уехали домой. Переезжали в Дмитров на один сезон, помня опыт с Даней, который один уехал в Ярославль, не хотели, чтобы и Илья был без нас.



Е.Н.: Да нормально Даниил себя чувствовал, в Ярославле хороший интернат, он там был под присмотром всё время! Я приезжал часто, и друзей у него там куча была.

«Смотрел «Локомотив» в плей-офф. Наши ребята поинтереснее играли, а там – бей-беги»

— Есть у Ильи успехи в хоккее?

Е.Н.: Да какие могут быть успехи, сидя на Украине? Если с Даниилом сравнивать, то Илья отстаёт на полгода. С другой стороны, хоккей идёт вперед, нельзя сравнивать то, что было тогда, с сегодняшним днём. Смотрел игры «Локомотива» в прошлом плей-офф, там играл Володя Ткачёв, капитаном был. Он наш, киевлянин, я ему позвонил тогда и сказал: «Ты уж извини, но наши ребята 10 лет назад поинтереснее играли и по технике, и по мышлению. А у вас – бей-беги». 10 лет прошло, думаешь, что хоккей растёт, а нет.

Знакомые звонят из Ярославля, впервые за долгое время на хоккей выбрались. Говорят: «Всё не то, 10 лет не ходили и больше не будем». Многим не нравится сегодняшний хоккей.

В российском хоккее страшная коррупция, меня и 10 лет назад об этом предупреждали. Играет тот, у кого больше денег. Есть хорошие ребята, но туда надо приезжать на две головы выше остальных. Это сложно.

Ещё мой сын говорил, да и я, живя в России, понял, что сильнейшие детские школы в Европе – Россия и Швеция. Уровень первенства Москвы сильный, регионы – Урал, Дальний Восток, Сибирь. Пробиться очень тяжело. Во-первых, нужен характер, во-вторых, надо найти правильного тренера, который бы в тебя поверил. Пока это не удаётся.

Взять Сашу Калянина, которого сажали в запас, пока не пришёл Воробьёв. Тот его сразу поставил во вторую пятёрку, Саша стал много забивать, попал в сборную России. Вот что значит попал под нормального тренера.

«Россия не по тому пути идёт. Ещё 10 лет МЧМ не выиграете, у вас страшная коррупция»

— То есть сейчас вы стоите перед выбором продолжать или заканчивать?

Е.Н.: Илья будет продолжать, в Киеве есть хороший тренер, но тут уровень слабее. Илья 2005 года, тренируется с ребятами на год старше. В этом году организовали молодёжную лигу, будет восемь команд. В России команд много: и МХЛ-А, и МХЛ-Б, а здесь только одна лига. Как можно расти, если постоянно против одних и тех же играть?

В этом году пробовались в Академию Михайлова, нам обещали серьёзный просмотр и в зале, и на льду. Я готовил Илью специально, приехали туда, а там никакого просмотра. Кинули шайбу – приезжие играют против местных, плюс нам отдали своих самых слабых ребят на матч. Проигрывали 0:3, потом пятёрка, где играл Илья, делает счёт 3:3. Илья забил в игре, потом на буллитах, мы выиграли. После этого не проверяли ни катание, ни сколько подтянется или отожмётся — ничего. Просто вызвали и сказали до свидания. А мальчика из группы слабее, который ничего не показал, взяли.

Россия немного не по тому пути идёт. Спрашиваю их: «Вы когда МЧМ в последний раз выиграли? Когда мой сын был, 10 лет назад. Так вы ещё 10 лет не выиграете, потому что у вас страшная коррупция».

А ведь в России можно три сильных сборных собрать, там очень много талантливых детей. Но обеспеченному родителю ничего не стоит дать $ 1000 тренеру, чтобы его ребёнок играл, и из-за этого страдают талантливые дети. База в России одна из лучших, много катков строится. Если есть деньги или сумасшедший талант, Россия – лучшая страна для детского хоккея. Но иногда могут талант похоронить – тренеру не понравился, посадили в запас, и люди пропадают в хоккее.

«Через месяц в футболе Даня попросился назад в хоккей, говорил: «Шайба быстрее»

— Илья сам хочет выйти в профессионалы?

Е.Н.: А кто не хочет? Есть мечта у человека. Вчера он мне очень понравился на тренировке, сегодня плохо отработал. Может, устал, может, я виноват, и не надо было его тащить на дополнительное занятие. А у него и ОФП с командой, и бокс, и вечером лёд. Грузанулся по полной программе и на следующий день недостойно выглядел.



— Когда он встал на коньки?

Е.Н.: Первые коньки ему купил Даниил, Илье было три с половиной года. Через год он уже поехал, даже перебежки умел делать. А Даня начал кататься в шесть с половиной лет, у него первые коньки вообще фигурные были. Как сейчас помню – белые женские коньки взяли в прокате, поставил его на них, смотрю – поехал, не падает! Потом уже достали коньки, купили форму, и пошло-поехало.

И.Н.: У него и в футболе шло, его брали в детскую школу «Динамо». Даня мог бы и футболистом стать!

Е.Н.: Тогда у нас была Восточно-европейская лига, в которой играли Беларусь, Украина, Латвия и Литва. Много матчей в чемпионате, но Даня уже лет в 8-9 говорил: «Пап, я больше не могу. Здесь никакого хоккея нет». Тогда я предложил ему пойти на футбол в «Динамо». У меня и отец мастер спорта по футболу, в семье всегда любили этот вид спорта. Даня все просмотры прошёл, месяц потренировался, поставили его в полузащиту. Через месяц Даня попросился обратно в хоккей, говорил: «Футболисты очень долго думают. Шайба быстрее». Так и вернулись в хоккей, потом на одном турнире в Харькове его заметили селекционеры «Локомотива». Они впервые мне позвонили, когда Дане было 10 лет, я тогда отказался. Через год снова звонят, а Даня уже уехал в «Спартак», прошёл там все просмотры, но как-то «Локомотив» победил.

В «Локомотиве» тогда работал друг моего отца Дьяков Эдуард Васильевич. Мы встретились, и он объяснил, что Москва может сломать ребёнка, а в Ярославле он за Даней присмотрит. Мы поехали в Ярославль, Дане он был как дедушка – и подкармливал, и советовал что-то, сильно нам тогда помог.

«Даниил говорил, что не хочет, чтобы Илья прошёл то унижение, что прошёл он сам»

— Илья планомерно шёл в секцию или после смерти Дани захотел быть как брат?

Е.Н.: У него не было другого выбора.



И.Н.: У нас с таким папой некуда больше идти. Хотя Даниил не очень хотел, чтобы Илья занимался хоккеем.



Е.Н.: Даниил говорил, что не хочет, чтобы Илья прошёл то унижение, что прошёл он сам. А в 2011 приехал в отпуск, увидел, как наша маленькая неваляшка катается по льду, и поменял мнение. После трагедии мне рассказали, как Даня в Ярославле хвастался успехами брата, показывал всем видео.

«Тренер как-то крикнул на Даню, взял за маску. Даниил встал: «Убери руки, а то получишь»

Разговор неожиданно прерывает лай – это мой пёс решил подать голос. В семье Собченко тоже есть домашний питомец – собака, о которой всегда мечтал их старший сын.



И.Н.: Даниил очень хотел шпица, но я тогда отговаривала, что с его вечными разъездами с ним некому будет сидеть. Вот наш Веня, ему уже девять лет. На Новый 2012 год Дед Мороз принёс его Илье. Можно сказать, исполнили желание Дани.

— Какие-то матчи Дани пересматриваете?

Е.Н.: Только финал МЧМ-2011 и некоторые другие матчи. Игру с Чехией в Баффало, где его признали лучшим игроком. Ну и финал – 0:3 проигрывали, 5:3 выиграли, «чудо на льду».

И.Н.: Вообще тяжело смотреть такие матчи…

Е.Н.: Как будто это было вчера, а ведь прошло 10 лет… Большое спасибо Брагину Валерию Николаевичу, очень сильный и хороший человек. Поверил в Даню, взял в команду. В юниорскую-то сборную на чемпионат мира Даниила не взяли, никто не знает почему. Может, что-то произошло, Даниил же с характером был, мог сказать правду в глаза.

Интересно, что во время ЮЧМ Даниила взяли в молодёжную сборную на турнир, газеты тогда писали: «Как так – за старших играет, а за младших нет?». Даниил же никого не боялся, дал интервью: «У нас люди в «Локомотиве» сидели в запасе, а потом оказывались в сборной». Дал понять, что всё покупается.

— Даниил в вас пошёл характером? – спрашиваю Евгения Николаевича.

Е.Н.: Скорее, в деда. Даня спокойный был, всё шутил, что папа у него взрывной.

И.Н.: Даниил и при девушках никогда не матерился, и другим замечания делал, всегда вёл себя прилично.

Е.Н.: В Дмитров как-то приехал одноклассник Даниила, тот мне много чего рассказал про него, что даже я не знал. Например, в какой-то момент он играл и за свой год рождения, и за «Локо-2». Тренер юношеской команды как-то крикнул на него, взял за маску. Даниил встал и сказал: «Убери руки, а то получишь».

Даниила на неделю отстранили от тренировок везде, через несколько дней тренер звонит: «Беру тебя на выезд на «Спартак». Даниил подумал, что тот решил над ним поиздеваться, ведь ему негде было форму поддерживать. Приехал на «Спартак» неготовым, а его поставили в первое звено. Забил тогда три шайбы, команда выиграла 3:1, тренер после матча подошёл, пожал руку и снял наказание.

«В 11 Даня сломал руку – подрался из-за того, что ему говорили: «Хохол, вали в свою деревню»

Е.Н.: Но надо признать, у этого тренера Даниил ниже первого звена только один раз опустился. В 11 лет он сломал руку – подрался из-за того, что ему говорили: «Хохол, вали в свою деревню». Пришлось за себя постоять.

Я приехал, снял ему гипс раньше времени, сделал на руку боксёрскую повязку, и мы поехали на турнир в Тольятти. Там-то его и поставили в третье звено, из-за руки. Он играл с переломом…

Через полгода поехали на турнир в Магнитогорск, ребята шли с обеда, баловались, толкались на улице. Даниил об какую-то торчащую железку порезался, кровь хлещет. Ловлю такси, везу его в больницу. Повезло, что там главврач дежурил, зашил ему ногу. Я объясняю, что через пару часов игра, врач смотрит на меня: «Папа, вы что, с ума сошли? Какая игра? Ближайшую неделю играть нельзя». А зачем мы ехали в такую даль, не чтобы в запасе же сидеть? Врач объяснил, как сделать перевязку. Даниил стал лучшим игроком матча, после игры в раздевалке снимает бинт, а там уже кровь выступила. Тренер в шоке: «Почему мне не сказал, я бы его на игру не поставил». Поэтому и не сказал. Такие моменты не забываются.

— «Хохол, вали в Киев»?

И.Н.: Да, и самое интересное, что мальчик, который это говорил, в прошлом сезоне играл у нас на Украине.

Е.Н.: Они потом помирились. Ну кому понравится, если придёт мальчик и сразу встанет в первую пятёрку, будет получать больше всех времени. Один из местных начал такое говорить, пришлось его побить. Но неправильно ударил, сломал руку. Илью уже второй год водим на бокс, ему ставят технику.

И.Н.: Даниила боксу учил папа, с блинами отрабатывал удары.

Е.Н.: Да, тогда не было возможности достать боксёрские лапы, поэтому взял вратарские блины.

— Младший в кого характером?

Е.Н.: В маму, он добрый.

«На девятый день понял, что Дани нет, напился. Убивал память, но ничего не получилось»

— Как вы не сошли с ума в первое время после трагедии? Наверное, первый год живёшь по инерции.

И.Н.: Всё так же и продолжается. Говорят, время лечит.

Е.Н.: Ничего оно не лечит, а калечит. У нас вся квартира в фотографиях, вещах Дани.

И.Н.: Сейчас вспоминаешь те дни – всё как в тумане, отрывками.

Е.Н.: Я на девятый день осознал, что произошло. Похороны, поминки, кладбище, потом понял, что его нет, напился. Не чувствовал меры, мог за раз выпить два литра, проснуться – и по новой. Убивал память, но ничего не получилось, только здоровью навредил, пришлось даже в больнице полежать. Понял, что надо держаться, жить дальше, тем более есть, ради кого жить.

Я бы уже дедушкой был… У Даниила были планы через год жениться, говорил, что сразу хочет двоих детей, а я буду их воспитывать. Лет восемь моим внукам уже бы было…

— С Ариной, его девушкой, общаетесь?

И.Н.: Да, хорошо общаемся, она вышла замуж за хоккеиста Кирилла Дьякова. Я крёстная мама её дочери, а крёстный папа – Саша Хохлачёв.

Е.Н.: Несколько раз они к нам приезжали, поддерживаем отношения. В декабре она и мальчика родила, но мы его пока не видели, границы закрыты.

— Когда поняли, что надо жить?

Е.Н.: Может, через год, а первое время я, конечно, куролесил.

И.Н.: У меня руки не опускались, потому что на мне была ответственность за сына. Выбора не было.

— Когда Илья понял, что на самом деле значит, что братик на небе?

И.Н.: После трагедии крёстная Даниила забрала Илью, на похоронах он не был, мы его от всего этого оградили.

Е.Н.: Никогда не забуду момент, мы уже Даниила похоронили. Как-то стоим с Ильёй на улице, он поднимает на меня глаза и говорит: «Отвези меня к Даниилу». Он всё понял. Отвёз его, там куча цветов… Глаза перепуганные, молчал.

И.Н.: Он у нас не сильно разговорчивый, это Даниил любил интервью давать, в соцсетях общаться. Про Женю как-то сказал, что у него папа – директор местного землетрясения.

Е.Н.: Я – гром и молния, очень эмоциональный, взрывной.

«Нам постоянно попадается число 13, это Даниил так показывает, что он рядом»

— С кем-то из семей ребят или с друзьями Дани поддерживаете отношения?

И.Н.: С Ларисой Аникеенко созваниваемся, и в Ярославль вместе ездили на годовщины. Андрей Анкудинов, который с Даней играл одно время, приезжал как-то к нам в гости, когда выступал на Украине. Общаемся с ярославскими одноклассниками Даниила, с киевскими одноклубниками.

— На могилку люди приходят?

И.Н.: Раньше чаще приходили, а последние года три на могиле стали появляться кольца, кулоны, иконки, букеты цветов. Спрашивали работников кладбища, они сказали, что это какие-то девочки приносят. Потом это прекратилось, а недавно снова серёжки принесли, а до этого игрушку с ленточкой, на которой была надпись.

Ирина Николаевна показывает фотографию, на ленте выведено рукой: «Моему светлому, доброму, рыженькому солнышку. Ты ангел, всегда рядом. Спасибо… Даниилу Собченко».

И.Н.: Кто это приносит, мы не можем понять.

— Даня снится вам?

И.Н.: В последнее время нет, но снится знакомым. Помню, после трагедии мне написала одна женщина из Запорожья, которая к хоккею никакого отношения не имеет. И вот ей начала сниться вся команда, ребята с ней разговаривали. Она мне пишет: «Приснился Павел, просил передать своей девушке, чтобы она не плакала».

Позвонила девушке Паши Снурницына, спрашиваю: «Ты плачешь?». Она плакала, я её передала слова Павла, которые он сказал во сне.

У нас вообще очень многое связано с числом 13. Даниил родился 13 апреля, и номер перед сезоном-2011/2012 поменял на 13 с 91. Уже и майки были сделаны, только сыграть не успел. Мы жили в доме номер 13, квартира номер 193 – в сумме тоже 13.

После трагедии лет пять и последний год нам постоянно попадается это число. Вылет из 13-го гейта, билеты на место 13-е, или вагон 13-й. С таким же номером попадаются места в кино, видим эти номера на машинах постоянно. Берёшь в руки телефон – время 13:13, постоянно так! Даже Даниил часто делал скриншоты с этим временем на телефоне, эти фотографии остались у него в ноутбуке. 100% Даниил так показывает, что он рядом!

Е.Н.: А меня иногда тянет на кладбище. Сяду, поговорю с ним, и становится легче. Были какие-то неудачи у Ильи, просил у Дани помощи. Может, совпадение, но Илья после этого стал забивать.

Недавно совсем, когда Илья был в Словакии у этих обманщиков хоккея, зашёл в церковь у дома. Сижу, и в голове мысль бьётся: «Забери его оттуда». И сразу же Илья звонит: «Я тут больше не могу», а следом из Дмитрова звонят, приглашают к себе. Я сразу воспрял духом.

«Муж всегда ставит Даниила в пример Илье. Мы хотим, чтобы он добился всего своим трудом»

— Можно сказать, что вы живёте полноценной жизнью?

И.Н.: Как сказать, всегда хочется чего-то лучшего… Даня же давно с нами не жил, приезжал только в отпуск да на Новый год. Мы с ним в основном по телефону общались. Если бы он всё время жил с нами, было бы ещё хуже. А так кажется, что он где-то далеко, играет. Трагедия, конечно, никогда никуда не денется, нет такого дня, чтобы я не вспоминала сына… Женя всегда ставит Даниила в пример Илье.

— Чем вы живёте сейчас?

И.Н.: Сейчас у нас хоккей! И постоянные переезды — мы там, где играет сын.

— Как думаете, Даня вами гордится?

И.Н.: Думаю, да.

Е.Н.: А мне кажется, нет. Даниилу по жизни фартило, у нас видео сохранилось, где он в семь лет говорит, что будет чемпионом. И стал. У него была цель и мечта, он был более целеустремлённым.

Илья у нас более избалованный, хотя вроде тоже стремления есть. Если забрать у него всё и заставить поездить на маршрутке на тренировки в шесть утра, потом на уроки, а потом на другую тренировку… А Даниил ездил. Помню, 1 января будит меня: «Поехали на «Льдинку», ты там всех знаешь, свет мне включат, я поработаю». Приехали – шайбы по углам разбросал, сам отрабатывал броски с разных углов. 1 января! Он жил хоккеем.

Звоню как-то на базу «Локомотива», мобильников тогда ещё не было. Днём его нет, вечером тоже нет. Случилось что-то? Оказалось, в свой выходной пошёл смотреть матчи совсем маленьких команд. Объяснял: «Папа, я всему учусь».

Всем в интернате выдавали абонементы на хоккей, так он один ходил из всего интерната! Тренер его как-то решил его наказать за нарушение дисциплины. Ударил ниже пояса – забрал абонемент. Даниил звонит в слезах, я тренеру – отдай абонемент! Ни в какую. Хорошо, у меня был знакомый тренер в первой команде, он ему выписал новый абонемент. Никогда не забуду, на следующий день звонит тренер Даниила: «Ну у тебя сын и наглец». Оказывается, Даня пошёл на матч и сел рядом со своим тренером.

— Папа переживает, что Илья не такой целеустремлённый?

И.Н.: Да нет, он настырный, руки не опускает. Мы хотим, чтобы он пробился своим трудом. Илья хочет в Россию.

Семья Собченко в итоге приняла решение никуда не ехать, а остаться в этом сезоне на Украине. Илья подписал двусторонний контракт с «Белым Барсом», который позволяет ему играть как в УХЛ, так и в молодёжной лиге Украины.

«Правды мы не узнаем. Есть версия, что их специально убрали»

— Как на Украине относятся к этой трагедии?

И.Н.: Мы со «Льдинкой» провели уже три турнира памяти Дани и Виталия Аникеенко. В этом году скромно получилось, а в один год даже из России команды приезжали. На арене «Льдинки» висят майки ребят, стоят их фотографии.

Е.Н.: Такое ощущение, что на Украине помнят больше, чем в России. Слышал, в Ярославле хотят снять фотографии команды, чтобы все о ней забыли.

— Продолжаете искать правду?

И.Н.: Многие ходили к экстрасенсам, нам одна женщина сказала, что мы никогда не узнаем правду. Кто хотел что-то сказать, все пропали или замолкали, тот же Сизов. Вроде бы он пытался что-то сказать, но ходили слухи, что замолчал после того, как к нему в палату пришли люди в штатском. Значит, есть что скрывать…

Е.Н.: На самом деле, мы правды не узнаем. Батюшка один сказал, что нам не тот мультик показали. Есть версия, что их специально убрали, все по-разному говорят. Сизов, чудом оставшийся в живых, пропал, сказав только, что ничего не помнит.

Я знаю, что это не случайность и их убрали. Я чувствую это. Лётчики — профессионалы, куда только не летали на этом самолёте, всё было нормально, а тут на ровном месте… Помните, одну из первых версий, что якобы у одного из членов экипажа нашли в их крови какое-то вещество? Потом извинялись перед семьями. Потом была версия, что один жал на газ, другой на тормоз, это что за идиотизм? Не узнаем мы никогда, что произошло, но ребят уже не вернуть.



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