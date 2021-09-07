10 лет со дня главной трагедии в российском спорте. Как погиб «Локомотив»

7 сентября 2011 года в Уфе должен был стартовать четвёртый сезон Континентальной хоккейной лиги. Действующий на тот момент обладатель Кубка Гагарина «Салават Юлаев» и финалист минувшего плей-офф «Атлант» планировали разыграть первый трофей нового сезона – Кубок открытия. На седьмой минуте встречи хозяева открыли счёт благодаря точному броску защитника Андрея Кутейкина. Однако уже спустя 10 минут на льду появился президент КХЛ Александр Медведев. Именно он сообщил всем присутствовавшим в тот день на «Уфе-Арене» страшную новость – в авиакатастрофе разбился ярославский «Локомотив».

Самолёт Як-42 с командой на борту потерпел крушение при вылете в Минск, где клуб должен был провести первый матч в сезоне КХЛ. В общей сложности в авиакатастрофе погибли 44 человека, в том числе и все находившиеся на борту игроки и тренерский штаб. Выжил только бортпроводник Александр Сизов. Наверняка тот ужасный день в подробностях помнит каждый любитель хоккея в нашей стране. Сегодня мы вспоминаем хронологию самого ужасного дня в истории российского спорта.

15:55. 7 сентября 2011 года Як-42Д борт RA-42434 выполнил перегоночный рейс AKY 9634 из базового аэропорта Внуково-3 (Москва) в аэропорт Туношна, произведя посадку в ярославском аэропорту в 15:07 мск. После получения пилотами метеоконсультации в аэропорту, посадки пассажиров, погрузки багажа, смены номера рейса на AKY 9633 и проведения необходимых мероприятий по обслуживанию самолёта в 15:55 самолёт начал выруливание на взлётную полосу № 23.

16:00. Через полторы минуты с начала разгона по ВПП лайнер задел крылом радиомаяк антенной системы курсового радиомаяка (КРМ), расположенной в 435 метрах от торца ВПП и имеющей высоту около трёх метров, с контейнером КРМ, затем с интенсивным креном влево столкнулся с основанием огней подхода (светосигнальная система аэродрома) и деревьями и врезался в землю примерно в 600 метрах от торца ВПП, полностью разрушился и сгорел. Основная часть фрагментов самолёта была разбросана на расстоянии 800—900 метров от торца взлётной полосы.

Фото: РИА Новости

16:30. Ярославский портал новостей «Ярновости» одним из первых сообщил, что в аэропорту Туношна при взлёте упал самолёт Як-42 с основным составом «Локомотива», летевшим в Минск на матч с местным «Динамо». Всего на борту было 45 человек, в первых сообщениях СМИ говорили только об одном выжившем. Как сообщали очевидцы, самолёт превратился в груду обгоревшего железа.

17:29. В Уфе в эти самые минуты проходил матч открытия нового сезона КХЛ между «Салаватом Юлаевым» и «Атлантом». На 17-й минуте первого периода игра была остановлена, на лёд вышел президент КХЛ Александр Медведев.

«У нас сегодня произошло страшное горе. При вылете из Ярославля на матч с минским «Динамо» разбился самолёт с игроками, тренерами и администраторами команды «Локомотив». По данным, имеющимся на сейчас, из 37 человек выжил один. Предлагаю почтить память погибших минутой молчания…» — произнёс дрожащим голосом, едва сдерживая слёзы, главный человек в КХЛ.

17:45. Главный врач больницы им. Соловьёва Александр Дегтярёв сообщил, что в его лечебное учреждение доставлено двое выживших. Это нападающий хоккейного клуба «Локомотив» Александр Галимов и техник самолёта Александр Сизов.

18:03. Названа причина крушения Як-42, в котором находились игроки ярославского «Локомотива». Как сообщил ИТАР-ТАСС со ссылкой на Росавиацию, самолёт при взлёте не смог набрать безопасную высоту и столкнулся с антенной маяка. После столкновения самолёт развалился на части и упал.

18:08. Президент России Дмитрий Медведев выразил соболезнования родным, близким погибших в авиакатастрофе под Ярославлем и всем болельщикам хоккейного клуба «Локомотив», сообщает ИТАР-ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря президента.



Первый замглавы администрации Владислав Сурков доложил президенту о мерах, принимаемых для оказания помощи пострадавшим.

19:47. Стали известны уточнённые списки пострадавших в авиакатастрофе, в которой погиб основной состав хоккейного «Локомотива». Изначально в этом списке не было фамилии белорусского защитника Руслана Салея. Но спустя час МЧС подтвердило гибель защитника.

20:00. Болельщики «Локомотива» собрались, чтобы почтить память погибших игроков клуба. Около трёх тысяч людей пришли к «Арене-2000». Многие пришли с цветами, атрибутикой любимой команды. На улицах Ярославля можно увидеть автомобили с флагами и символикой «Локомотива». Некоторые болельщики зажигали свечи.

21:55. Президент Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель принёс соболезнования в связи с гибелью ярославского «Локомотива» в авиакатастрофе в аэропорту Туношна.

«Выражаю соболезнования в связи с такой страшной трагедией. В этот тяжёлый момент мы должны быть все вместе», — приводит слова Фазеля сайт ФХР.

22:16. Комиссар НХЛ Гэри Беттмен выразил свои соболезнования родным и близким погибших игроков ярославского «Локомотива»

«Несмотря на то, что это случилось за тысячи миль отсюда, эта трагедия — катастрофическая потеря для всего хоккейного мира, включая НХЛ, потерявшей столько отцов, детей, одноклубников и друзей. Выражаем наши глубокие соболезнования семьям и близким всех погибших», — цитирует Беттмена официальный сайт НХЛ.

8 сентября Континентальная хоккейная лига выступила с официальным заявлением о приостановке регулярного чемпионата из-за авиакатастрофы. 10 сентября около 100 тысяч человек пришли проститься с погибшими в авиакатастрофе игроками «Локомотива». После завершения церемонии прощания люди не расходились. На площади перед «Ареной-2000» они, аплодируя, выкрикивали «Локо! Локо! Локо!» из динамиков звучали гудки локомотива.

В тот же день президент ярославского клуба Юрий Яковлев сообщил, что железнодорожники не будут принимать участия в чемпионате КХЛ. «Наша первая задача — заботиться о близких и семьях погибших. Вторая задача — восстановить команду соответствующего уровня. Мы приняли решение, что команда начнёт играть в КХЛ со следующего сезона», — сказал Яковлев.

12 сентября в больнице скончался Галимов. «Утром 12 сентября, несмотря на проводимую терапию с использованием всех возможных современных методов лечения, в ожоговом центре института хирургии имени Вишневского скончался Александр Галимов от ожогов, не совместимых с жизнью», — говорилось в сообщении администрации НИИ Вишневского. Таким образом, единственным выжившим в авиакатастрофе остался бортмеханик Сизов. В тот же день возобновился регулярный чемпионат КХЛ, и «Салават» с «Атлантом» определили обладателя Кубка открытия — им стал уфимский клуб, одержавший победу со счётом 5:3.

2 ноября Межгосударственный авиационный комитет (МАК) опубликовал окончательный отчёт расследования катастрофы. Согласно выводам комиссии, непосредственной причиной катастрофы явились ошибочные действия командира воздушного судна или второго пилота, непроизвольно нажимавшего на тормозные педали во время разбега.

Сегодня, спустя ровно 10 лет после страшного происшествия, хоккейный клуб «Локомотив» впервые 7 сентября выйдет на лёд, чтобы провести официальный матч в КХЛ. Это было сделано по просьбе клуба. Соперником «Локомотива» станет минское «Динамо». Именно на матч с белорусским клубом ярославцы летели в день катастрофы 10 лет назад.