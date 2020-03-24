Дерзкий челлендж. Как Манвел Мамоян отжался больше, чем в книге рекордов Гиннесса

Мы уверены, что каждое утро создано для новых побед: поставить перед собой большую и дерзкую цель, решиться на личный челлендж и доказать, что человеческий организм способен на большее. В рамках специального проекта марки Geely и «Чемпионата» наш герой — шестикратный рекордсмен книги рекордов Гиннесса, блогер и атлет Манвел Мамоян поставил себе цель: выполнить как можно больше отжиманий за минуту и побить существующий мировой рекорд. И всё бы ничего… если бы эти отжимания не пришлось выполнять, стоя на одной ноге и одной руке.

Предыдущий рекорд составил 36 повторений за минуту. Узнать детали и посмотреть технику выполнения упражнения можно здесь

Если цель поставлена, главное — не медлить и знать, что за каждым поворотом может скрываться результат, о котором вы раньше и не могли мечтать. Для того чтобы вы прониклись атмосферой нашего утра, мы расписали самые важные его моменты и дополнили комментариями героя.

7:30 — Рассвет в Москве. Герой выезжает из дома. Сегодня мы будем пробовать побить рекорд Гиннесса в прямом эфире «Инстаграма» «Чемпионата».

8:00 — Манвел Мамоян приезжает на съёмочную площадку на автомобиле «Geely Coolray*». Подготовка команды для фиксации рекорда.

— Манвел, как настрой?

— Думаю, что сегодня точно получится установить рекорд. Я много тренировался и сейчас могу предположить, что сделаю больше 40 раз. В предыдущем рекорде было зафиксировано 36. Но для меня важно не просто поставить рекорд, а выполнить отжимания качественно, чтобы к их технике нельзя было придраться.

8:30 — Разминка героя.

— Как ты вообще себя ведёшь за день до рекорда? Усиленно готовишься или отдыхаешь?

— Перед рекордом я стараюсь отдыхать и любые тренировки выполнять так, как будто это лёгкая разминка. Одно из упражнений, которые я часто делаю перед рекордами, это приседания до боли, тренирую дыхание. Вот когда я это всё делаю заранее, то выполнить упражнение получается гораздо качественнее. А качество упражнения очень важно для того, чтобы оно попало в книгу.

«Geely Coolray*» ты всегда готов к тренировке. Несмотря на компактный внешний вид автомобиля, кроссовер обладает достаточно просторным багажником, вмещающим не только спортивную сумку и сменную обувь, но и дополнительное спортивное оборудование, которое поможет превратить любое открытое пространство в площадку для воркаут-тренировки. С автомобилем маркиты всегда готов к тренировке. Несмотря на компактный внешний вид автомобиля, кроссовер обладает достаточно просторным багажником, вмещающим не только спортивную сумку и сменную обувь, но и дополнительное спортивное оборудование, которое поможет превратить любое открытое пространство в площадку для воркаут-тренировки.

— Откуда ты знаешь все эти техники? Тебе помогает какой-то тренер?

— Я много изучал разные спортивные методики и своё тело в первую очередь. Поскольку я являюсь тренером по воркауту, то эти знания помогают мне не только при установке рекорда, но и в работе.

— То есть у тебя есть какая-то научная база?

— Конечно, много читал и читаю. Стараюсь и сейчас изучать, потому что спортивный мир и спортивная наука постоянно развиваются, появляется много нового. Одними из самых авторитетных считаю методики Силуянова, они мне очень помогают.

9:00 — Старт прямого эфира. Во время выполнения рекорда наш эфир посмотрело более тысячи человек. К концу дня эта цифра перевалит за 6,5 тыс. зрителей.

9:02 — Рекорд побит. Манвелу Мамояну удалось сделать 41 отжимание на одной руке и ноге за минуту. Спортивный характер и стальные мышцы нашего героя полностью отражают философию автомобиля марки «Geely Coolray*».

«Geely Coolray*» напоминает контуры атлетично сложенного тела спортсмена. Да и в самой машине найдётся много «спортивных деталей»: выпирающая вперед накладка бампера, суппорты передних и задних тормозных механизмов, спойлер. Эстетичная форма автомобиля маркинапоминает контуры атлетично сложенного тела спортсмена. Да и в самой машине найдётся много «спортивных деталей»: выпирающая вперед накладка бампера, суппорты передних и задних тормозных механизмов, спойлер.

9:40 — Отправляемся на интервью с героем, чтобы узнать, с чего начался его путь.в спорте.

— Когда ты начал свой путь рекордсмена?

— Я начал устанавливать рекорды, когда мне было 15 лет. Первый раз я установил рекорд, когда делал скручивания на пресс. Помню, тогда получилось сделать 2551 раз, но в следующий раз я себя преодолел и сделал 3511 раз. Потом я начал устанавливать другие рекорды: отжимания на одной руке, на двух, на кулаках, на двух пальцах и много ещё разных комбинаций.

— Как так получилось, что ты решил сделать рекорд?

— Я помню, что мы с ребятами всегда были в жёсткой конкуренции, постоянно хотели доказать друг другу, кто из нас круче. А мои друзья очень спортивные, поэтому многие споры решались в зале. И когда я рассказал, что могу сделать скручивания больше 1000 раз, многие сразу не поверили, подумали, что я блефую. Поэтому и пришлось доказывать не на словах, а на деле. Это первый рекорд, который официально вошёл в книгу рекордов Армении, и с него всё и началось. Когда я установил первый рекорд у меня появилась большая уверенность, что я могу ещё больше.

— А что сейчас?

— Сейчас у меня уже много рекордов в совершенно разных категориях. Официально за мной закреплено шесть рекордов Гиннесса и ещё шесть из них ожидают своего подтверждения в этом году. Так что я надеюсь, что к концу года буду официально минимум десятикратным рекордсменом книги. Было бы здорово стать и рекордсменом по рекордам. Для этого мне, конечно, нужно много всего сделать.

— Думаешь, получится?

— Я уверен, что у меня есть такая возможность. Потому что многие рекорды уже сейчас даются мне легко. Бог дал мне физическую силу, выносливое тело и уверенность, а это самое главное. Всё остальное можно натренировать.

— Я знаю, что в России ты уже являешься рекордсменом по рекордам… Это правда?

— Да, сейчас в России у меня наибольшее количество рекордов Гиннеса, но это не значит, что можно расслабиться (улыбается). Хотя на это у меня ушло всего несколько лет.

— Почему именно книга рекордов Гиннесса?

— Мне всегда хотелось в ней оказаться, потому что эта книга — авторитетнейший источник для многих. Интересно, что по продажам во всём мире она занимает второе место после Библии. Попадание в книгу рекордов Гиннесса придавало всем моим действиям какой-то особый статус, всё фиксировалось в официальном источнике, а мне каждый раз выдавали сертификат подлинности. Для меня это было важно.

— Как попасть в книгу рекордов Гиннесса?

— Нужно выбрать категорию для установки рекорда на сайте. Там удобно искать информацию по тегам. Если такой рекорд уже есть, то просто тренироваться и научиться делать его быстрее или на большее количество повторений. Если такого рекорда нет, то можно написать официальное письмо в главный офис — и там уж как они решат.

— Какая документация нужна?

— Не все мои результаты зафиксированы в книге. Отчасти из-за того, что там много заморочек с оформлением. Появляется масса вопросов к документации, видео, технике выполнения упражнений. Например, нужны подтверждения свидетелей, которые находились рядом в момент установки рекорда. Если это просто видеоматериал, то им это неинтересно. Без комментариев очевидцев они его не будут рассматривать. Поэтому так важно приглашать зрителей, различные СМИ и экспертов.

— Как, в принципе, можно ставить новые планки в установке рекордов? Вот ты отжался на одной руке, потом на одной руке и ноге, что дальше — отжимания без рук? Таких ведь не бывает...

— У меня за плечами уже много разных рекордов. Теперь я хочу делать не просто упражнения, а что-то уникальное. Одна из идей, которая у меня сейчас есть, тягать автомобиль зубами в стойке на руках на пять или десять метров. Мне кажется, что это выглядело бы очень зрелищно. Сегодня попробую протянуть автомобиль «Geely Coolray*» зубами. Посмотрим, как автомобиль поддастся. И дальше можно будет уже усложнять и пробовать.

— То есть в книгу может попасть рекорд, которого там никогда не было? Как это происходит, расскажи?

— Книга рекордов Гиннеса открыта к новым идеям. Для того чтобы установить рекорд, которого в ней никогда не было, достаточно написать на официальную почту запрос и детально рассказать, что именно вы хотите сделать, можно даже видео приложить. Если это будет что-то зрелищное, что привлечёт внимание читателей и зрителей, то они точно пойдут навстречу.

10:30 — Манвел Мамоян тянет машину зубами.

Не повторять, опасно для жизни и здоровья. Выполнено профессионалом.

— Что бы ты посоветовал людям, которые очень хотят попасть в книгу рекордов, но не знают, с чего начать?

— Нужно верить в себя и много тренироваться, тогда всё получится.

А что заводит тебя? Расскажи по ссылке.

*Кулрэй

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