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Расписание спортивных матчей 4 мая 2024 года — live-трансляции, текстовые трансляции, результаты, кто сыграет

Топ-события субботы: АПЛ, Примера и РПЛ, теннисный финал в Мадриде, Ф-1 и матч «России 25»
Михаил Георгиев
Расписание спортивных матчей 4 мая
Аудио-версия:
Комментарии
Спортивное 4 мая: много ярких игр в еврофутболе, а ещё ключевые встречи в НХЛ и НБА. Следите с нами!

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Время в материале указано по Москве.

🏒 2:00: «Нэшвилл Предаторз» — «Ванкувер Кэнакс», плей-офф НХЛ, первый раунд, шестой матч

НХЛ - плей-офф . 1/4 финала - Запад. 6-й матч
04 мая 2024, суббота. 02:00 МСК
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
Не начался
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: смогут ли «хищники» перевести серию в шестой матч?

После феерического провала в четвёртой встрече могло показаться, что «Нэшвиллу» в этой серии ловить больше нечего — у «Ванкувера» было огромное психологическое преимущество, при котором они должны были закрывать серию дома. Но этого не произошло, и теперь «Предаторз» постараются отыграться, чтобы перевести серию в решающую встречу. Если команда Эндрю Брюнетта будет сохранять концентрацию до последней секунды, такой вариант вполне возможен.

Расклады в борьбе за Кубок Стэнли:
Что происходит в плей-офф НХЛ? Все текущие расклады в борьбе за Кубок Стэнли
Что происходит в плей-офф НХЛ? Все текущие расклады в борьбе за Кубок Стэнли

🏀 2:00: «Орландо Мэджик» — «Кливленд Кавальерс», плей-офф НБА, первый раунд, шестой матч

НБА - плей-офф . 1/8 финала. 6-й матч
04 мая 2024, суббота. 02:00 МСК
Орландо Мэджик
Орландо
Не начался
Кливленд Кавальерс
Кливленд
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: «Кливленд» повёл в серии, но удастся ли закончить её?

На данный момент в серии первого раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации между «Кливленд Кавальерс» и «Орландо Мэджик» побеждают лишь те команды, которые выступают на домашнем паркете. Счёт 3-2 в пользу «кавалеристов». Серия вновь переезжает во Флориду, где «магические» без особых проблем дважды разобрались с соперником. «Кливленд» впервые выиграет на выезде или же мы увидим седьмой матч? Развязка совсем близко.

Где ещё можно поймать преступника, как не на баскетболе?
История невероятной глупости. Как барыга спалился, посетив матч НБА
История невероятной глупости. Как барыга спалился, посетив матч НБА

🏀 4:30: «Даллас Маверикс» — «Лос-Анджелес Клипперс», плей-офф НБА, первый раунд, шестой матч

НБА - плей-офф . 1/8 финала. 6-й матч
04 мая 2024, суббота. 04:30 МСК
Даллас Маверикс
Даллас
Не начался
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: Дончич с Ирвингом выведут команду во второй раунд плей-офф НБА?

Сказка суперкоманды «Лос-Анджелес Клипперс» с Каваем Леонардом, Полом Джорджем, Джеймсом Харденом и Расселлом Уэстбруком понемногу подходит к концу? «Даллас Маверикс» выиграл в пятом матче на выезде и повёл в серии первого раунда плей-офф НБА со счётом 3-2. Теперь подопечным Джейсона Кидда остаётся сделать один шаг для того, чтобы пробиться в следующий этап. К тому же намного проще его сделать, когда ты будешь играть при поддержке домашних болельщиков. У «Клипперс» есть шансы перевести серию в седьмой матч?

Геройства Дончича в пятом матче:
Лука Дончич хорош даже с травмой, а суперзвёзды «Клипперс» — без комментариев
Лука Дончич хорош даже с травмой, а суперзвёзды «Клипперс» — без комментариев

🏒 5:00: «Вегас Голден Найтс» — «Даллас Старз», плей-офф НХЛ, первый раунд, шестой матч

НХЛ - плей-офф . 1/4 финала - Запад. 6-й матч
04 мая 2024, суббота. 05:00 МСК
Вегас Голден Найтс
Парадайс
Не начался
Даллас Старз
Даллас
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: выбьет ли «Даллас» действующего чемпиона уже в первом раунде?

«Вегас» мощно усилился перед плей-офф, совершив несколько громких сделок. Но пока это не помогает. Обладатель Кубка Стэнли — 2023 находится на расстоянии одного поражения. Иван Барбашёв и Павел Дорофеев могут завершить сезон уже в шестом матче, причём поспособствовать этому может Евгений Дадонов, забивший два гола в серии. До сенсации один шаг — сделает ли его «Даллас»?

35-летний Дадонов тащит свою команду:
35-летний россиянин — неожиданный герой плей-офф НХЛ. Действующий чемпион в шаге от вылета
Видео
35-летний россиянин — неожиданный герой плей-офф НХЛ. Действующий чемпион в шаге от вылета

🏒 14:00: «Россия 25» — Беларусь, Qazaqstan Hockey Open

💬 Матч с текстовой трансляцией

1XBET Qazaqstan Hockey Open . Qazaqstan Hockey Open
04 мая 2024, суббота. 14:00 МСК
Россия 25
Не начался
Беларусь
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: сможет ли российская команда провести ещё один сухой матч?

Матч открытия товарищеского турнира в Казахстане подопечные Романа Ротенберга провели всухую — проведший первый матч за сборную Артемий Плешков отразил все броски хозяев площадки и помог своей команде одержать минимальную победу. Впереди первая из четырёх встреч с белорусами в рамках Большого тура — получится ли у «России 25» вновь не дать сопернику забить?

Как прошёл первый матч «России 25» на турнире:
«Россия 25» начала большой тур с победы! Всё решил гол нового капитана
«Россия 25» начала большой тур с победы! Всё решил гол нового капитана

⚽️ 14:30: «Арсенал» — «Борнмут», АПЛ, 36-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Англия - Премьер-лига . 36-й тур
04 мая 2024, суббота. 14:30 МСК
Арсенал
Лондон
Не начался
Борнмут
Борнмут
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: «Арсенал» продолжит гонку за титул?

«Арсенал» за три тура до конца АПЛ — реальный претендент на золото! В прошлом сезоне лондонцы сошли с дистанции в концовке, но сейчас стали сильнее. Да, по потерянным очкам «Арсенал» уступает «Манчестер Сити». Но если «канониры» выиграют все оставшиеся матчи, а «горожане» где-то ошибутся — титул окажется в Лондоне. Впереди у «Арсенала» домашняя игра с «Борнмутом». Звучит как лёгкие три очка для команды Артеты. Но вдруг «Борнмут» совершит сенсацию и сократит шансы «Арсенала» на золото?

В следующем сезоне у «Арсенала» будет форма с необычной эмблемой!
Фото
В Сети появились фото домашней и гостевой формы лондонского «Арсенала» на новый сезон

⚽️ 15:00: «Реал Сосьедад» — «Лас-Пальмас», Примера, 34-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Испания - Примера . 34-й тур
04 мая 2024, суббота. 15:00 МСК
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
Не начался
Лас-Пальмас
Лас-Пальмас-де-Гран-Канария
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: «Сосьедад» останется в топ-6?

«Реал Сосьедад» проводит средний сезон. Команда не выиграла Кубок Испании, в Лиге чемпионов выбыла на стадии 1/8 финала, а в Примере идёт шестой. Есть вероятность, что баски выпадут из топ-6, если будут оступаться. Впереди у команды Иманола Альгуасиля домашняя игра с «Лас-Пальмасом». Клуб с острова Гран-Канария идёт во второй части таблицы, но вылет ему не грозит. В общем, «Лас-Пальмас» расслаблен. «Сосьедаду» необходимо этим пользоваться и забирать три очка. И ждём Арсена Захаряна в следующем сезоне еврокубков!

В прошлом туре «Сосьедад» не остановил идущий к золоту «Реал» Мадрид:
«Реал» использовал один момент! За «Сосьедад» грустно, а Захаряна выпустили слишком поздно
«Реал» использовал один момент! За «Сосьедад» грустно, а Захаряна выпустили слишком поздно

⚽️ 16:00: «Гавр» — «Страсбург», Лига 1, 32-й тур

Франция - Лига 1 . 32-й тур
04 мая 2024, суббота. 16:00 МСК
Гавр
Гавр
Не начался
Страсбург
Страсбург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: «Гавр» с Кузяевым борется за выживание

«Гавр» классно начал сезон, но затем скатился вниз по таблице. Теперь клуб борется за выживание и находится на 15-м месте. «Гавр» всего в трёх очках от зоны прямого вылета. Победы в конце сезона жизненно необходимо. Впереди у команды, за которую выступает россиянин Далер Кузяев, встреча со «Страсбургом». Не самый тяжёлый соперник, но неприятный. Команда Патрика Виейра способна отобрать очки. «Гавру» же необходимо выложиться на 100%. Вероятность вылететь вполне реальна.

В прошлом туре «Гавр» выдал эпичный матч с «ПСЖ»:
«Гавр» Кузяева украл у «ПСЖ» чемпионский праздник! Но подарил камбэк с голом на 90+5-й
«Гавр» Кузяева украл у «ПСЖ» чемпионский праздник! Но подарил камбэк с голом на 90+5-й

⚽️ 17:00: «Оренбург» — «Крылья Советов», РПЛ, 27-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

МИР Российская Премьер-лига . 27-й тур
04 мая 2024, суббота. 17:00 МСК
Оренбург
Оренбург
Не начался
Крылья Советов
Самара
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: «Оренбург» выберется из зоны стыков?

«Оренбург» неплохо начал весну, но проиграл в последних трёх турах. Команда Давида Деограсии идёт 14-й за четыре тура до финиша, опережая зону вылета всего на одно очко. Нужно побеждать в оставшихся матчах, чтобы спастись! Но впереди у «Оренбурга» тяжёлая игра с «Крыльями Советов». Самарцы борются за финиш в топ-5 и проводят классный сезон. В прошлом туре «Крылья» остановили «Краснодар» (0:0). Сможет ли «Оренбург» обыграть такого крутого соперника?

Игроки «Крыльев» отличились в 26-м туре РПЛ:
Сборная 26-го тура РПЛ. Фланги «Спартака» и оборона «Динамо»
Сборная 26-го тура РПЛ. Фланги «Спартака» и оборона «Динамо»

⚽️ 17:15: «Реал» Мадрид — «Кадис», Примера, 34-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Испания - Примера . 34-й тур
04 мая 2024, суббота. 17:15 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
Не начался
Кадис
Кадис
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: «Реал» приблизится к золоту?

Мадридский «Реал» может стать чемпионом уже в следующем туре! Нужно обыграть «Кадис» и ждать осечки «Барселоны» в игре с «Жироной». Даже если мадридцы не одержат победу, то золото вряд ли упустят. А вот на следующей неделе «Реалу» предстоит ответный матч полуфинала Лиги чемпионов с «Баварией». Так что Карло Анчелотти наверняка прибегнет к ротации. Но даже второй состав обязан побеждать скромный «Кадис». И приблизить команду к титулу Примеры.

Выход «Реала» в финал Лиги чемпионов предрешён?
Похоже, «Реал» выйдет в финал ЛЧ. Об этом говорит особая статистика
Истории
Похоже, «Реал» выйдет в финал ЛЧ. Об этом говорит особая статистика

⚽️ 18:00: «Монако» — «Клермон», Лига 1, 32-й тур

Франция - Лига 1 . 32-й тур
04 мая 2024, суббота. 18:00 МСК
Монако
Монако
Не начался
Клермон
Клермон-Ферран
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: «Монако» без Головина приблизится к ЛЧ?

«Монако» за три тура до финиша занимает второе место в Лиге 1. Команда близка к попаданию в Лигу чемпионов, но побеждать все равно нужно. Отрыв от идущего третьим «Бреста» — два очка, от «Лилля» — три. Так что любая осечка может стать критической. Но впереди у «Монако» домашний матч с аутсайдером — «Клермоном», который наверняка покинет Лигу 1. Идеальный шанс выиграть! Да, до конца сезона Александр Головин не поможет «Монако». Но ждём россиянина вместе с его клубом в ЛЧ-2024/2025.

Головин — незаменимый игрок для «Монако»:
Главный тренер «Монако» заявил, что у команды нет игрока с набором качеств Головина

🏎 19:00: Формула-1, Гран-при Майами. Спринт

Формула-1 2024. Этап 6, Майами, США
Гран-при Майами. Спринт
04 мая 2024, суббота. 19:00 МСК
Не началось

Интрига: как себя проявят важные обновления команд?

К этапу в Майами сразу несколько конюшен Формулы-1 подготовили важные пакеты новинок. В частности существенно обновил машину «Макларен» – да, у команды будет совсем мало времени на подбор оптимальных настроек, но вдруг Норрис и Пиастри выстрелят по-настоящему? Также по ходу спринтерской гонки понаблюдаем за работой обновлённого болида «Мерседеса», а также похудевшей машины «Альпин» – теперь Окон и Гасли будут управлять автомобилями, чей вес практически достиг минимально допустимого.

Встреча звёзд на Гран-при Майами:
Суарес и Сайнс встретились на Гран-при Ф-1 в Майами. Фото
Истории
Суарес и Сайнс встретились на Гран-при Ф-1 в Майами. Фото

⚽️ 19:30: «Краснодар» — «Ахмат», РПЛ, 27-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

МИР Российская Премьер-лига . 27-й тур
04 мая 2024, суббота. 19:30 МСК
Краснодар
Краснодар
Не начался
Ахмат
Грозный
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: «Краснодар» продолжит борьбу за золото?

В прошлом туре «Зенит» уступил «Динамо» и дал «Краснодару» шанс выйти на чистое первое место. Но «быки» сыграли вничью с «Крыльями Советов» и остались вторыми. Теперь команде Мурада Мусаева нужно не терять очки в оставшихся турах и ждать осечки «Зенита». В следующем матче «Краснодар» принимает дома «Ахмат». Грозненцы выдали серию из трёх побед и поднялись на 10-е место. Но вероятность свалиться в зону стыков/вылета ещё есть. Так что «Ахмату» очки нужны не меньше. Лишат ли грозненцы «Краснодара» надежды на титул?

У «Краснодара» не самые плохие шансы выиграть РПЛ:
Шансы «Зенита» на победу в РПЛ упали после поражения от «Динамо». Расклады аналитиков
Истории
Шансы «Зенита» на победу в РПЛ упали после поражения от «Динамо». Расклады аналитиков

⚽️ 19:30: «Манчестер Сити» — «Вулверхэмптон», АПЛ, 36-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Англия - Премьер-лига . 36-й тур
04 мая 2024, суббота. 19:30 МСК
Манчестер Сити
Манчестер
Не начался
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: «Сити» идёт за новым титулом АПЛ

«Манчестер Сити» пока что занимает второе место в АПЛ, но по потерянным очкам команда Пепа Гвардиола идёт первой. Нужно всего лишь выиграть четыре оставшихся матча и снова стать чемпионом. Первое испытание — «Вулверхэмптон». «Волки» идут в середине таблицы и ни на что не претендуют. Так что «Сити» обязан побеждать, тем более дома. Хотя в первом круге «Вулвз» обыграли «горожан» — 2:1. Ждём чуда и сейчас?

Аналитики верят в очередное чемпионство «Сити»:
Аналитики обновили прогноз на чемпиона АПЛ. «Ливерпуль» выбыл из борьбы!
Истории
Аналитики обновили прогноз на чемпиона АПЛ. «Ливерпуль» выбыл из борьбы!

⚽️ 19:30: «Жирона» — «Барселона», Примера, 34-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Испания - Примера . 34-й тур
04 мая 2024, суббота. 19:30 МСК
Жирона
Жирона
Не начался
Барселона
Барселона
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: кто одержит победу в битве за серебро?

«Барселоне» предстоит важный матч. Если сине-гранатовые потеряют очки, то рискуют потерять второе место, а также сделать «Реал» официально чемпионом Испании. Так что на каталонское дерби с «Жироной» ждём максимально заряженную «Барсу». Но команда Мичела в первом круге обыграла соперника в гостях — 4:2. Почему бы «Жироне» не повторить трюк на своём поле?

В последнем туре Левандовски установил необычное достижение:
Левандовски повторил крутой рекорд 19-летней давности
Истории
Левандовски повторил крутой рекорд 19-летней давности

🏆 🎾 19:30*: Ига Свёнтек (Польша, 1) — Арина Соболенко (Беларусь, 2), Мадрид, финал

💬 Матч с текстовой трансляцией

*Время матча может измениться и будет уточнено

Мадрид (ж). Финал
04 мая 2024, суббота. 19:30 МСК
Ига Свёнтек
Польша
Ига Свёнтек
И. Свёнтек
Не начался
1 2 3
         
         
Арина Соболенко
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко

Интрига: повторит ли Соболенко прошлогодний успех в Мадриде?

Второй год подряд состав финала на «тысячнике» в Мадриде получился одинаковым — Арина Соболенко из Беларуси и Ига Свёнтек из Польши. Вообще, это будет уже 10-я официальная встреча теннисисток. В предыдущих девяти счёт был 6-3 в пользу Иги. Что касается финалов, то это будет четвёртый. В Штутгарте-2022 и 2023 сильнее была Свёнтек, а в Мадриде-2023 — Соболенко.

Непростым получился путь белоруски в решающий матч:
Соболенко победила Рыбакину после 1:6. В финале Мадрида Арина опять сыграет со Свёнтек
Соболенко победила Рыбакину после 1:6. В финале Мадрида Арина опять сыграет со Свёнтек

🏎 23:00: Формула-1, Гран-при Майами. Квалификация

Формула-1 2024. Этап 6, Майами, США
Гран-при Майами. Квалификация
04 мая 2024, суббота. 23:00 МСК
Не началось

Интрига: снова Ферстаппен?

Макс Ферстаппен – вечный фаворит Формулы-1 в последние два сезона. Но вдруг в Майами что-то пойдёт не так? Например, «Ред Булл» неверно изменит настройки после спринтерской гонки или сам голландец вдруг разнервничается из-за предстоящего ухода из команды Эдриана Ньюи? В таком случае ждём конкуренции со стороны «Феррари», «Макларена» и, возможно, Фернандо Алонсо.

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