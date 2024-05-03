Топ-события субботы: АПЛ, Примера и РПЛ, теннисный финал в Мадриде, Ф-1 и матч «России 25»

Спортивное 4 мая: много ярких игр в еврофутболе, а ещё ключевые встречи в НХЛ и НБА. Следите с нами!

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Время в материале указано по Москве.

🏒 2:00: «Нэшвилл Предаторз» — «Ванкувер Кэнакс», плей-офф НХЛ, первый раунд, шестой матч

Интрига: смогут ли «хищники» перевести серию в шестой матч?

После феерического провала в четвёртой встрече могло показаться, что «Нэшвиллу» в этой серии ловить больше нечего — у «Ванкувера» было огромное психологическое преимущество, при котором они должны были закрывать серию дома. Но этого не произошло, и теперь «Предаторз» постараются отыграться, чтобы перевести серию в решающую встречу. Если команда Эндрю Брюнетта будет сохранять концентрацию до последней секунды, такой вариант вполне возможен.

🏀 2:00: «Орландо Мэджик» — «Кливленд Кавальерс», плей-офф НБА, первый раунд, шестой матч

Интрига: «Кливленд» повёл в серии, но удастся ли закончить её?

На данный момент в серии первого раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации между «Кливленд Кавальерс» и «Орландо Мэджик» побеждают лишь те команды, которые выступают на домашнем паркете. Счёт 3-2 в пользу «кавалеристов». Серия вновь переезжает во Флориду, где «магические» без особых проблем дважды разобрались с соперником. «Кливленд» впервые выиграет на выезде или же мы увидим седьмой матч? Развязка совсем близко.

🏀 4:30: «Даллас Маверикс» — «Лос-Анджелес Клипперс», плей-офф НБА, первый раунд, шестой матч

Интрига: Дончич с Ирвингом выведут команду во второй раунд плей-офф НБА?

Сказка суперкоманды «Лос-Анджелес Клипперс» с Каваем Леонардом, Полом Джорджем, Джеймсом Харденом и Расселлом Уэстбруком понемногу подходит к концу? «Даллас Маверикс» выиграл в пятом матче на выезде и повёл в серии первого раунда плей-офф НБА со счётом 3-2. Теперь подопечным Джейсона Кидда остаётся сделать один шаг для того, чтобы пробиться в следующий этап. К тому же намного проще его сделать, когда ты будешь играть при поддержке домашних болельщиков. У «Клипперс» есть шансы перевести серию в седьмой матч?

🏒 5:00: «Вегас Голден Найтс» — «Даллас Старз», плей-офф НХЛ, первый раунд, шестой матч

Интрига: выбьет ли «Даллас» действующего чемпиона уже в первом раунде?

«Вегас» мощно усилился перед плей-офф, совершив несколько громких сделок. Но пока это не помогает. Обладатель Кубка Стэнли — 2023 находится на расстоянии одного поражения. Иван Барбашёв и Павел Дорофеев могут завершить сезон уже в шестом матче, причём поспособствовать этому может Евгений Дадонов, забивший два гола в серии. До сенсации один шаг — сделает ли его «Даллас»?

🏒 14:00: «Россия 25» — Беларусь, Qazaqstan Hockey Open

💬 Матч с текстовой трансляцией

1XBET Qazaqstan Hockey Open . Qazaqstan Hockey Open 1XBET Qazaqstan Hockey Open . Qazaqstan Hockey Open 04 мая 2024, суббота. 14:00 МСК Россия 25 Не начался Беларусь Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: сможет ли российская команда провести ещё один сухой матч?

Матч открытия товарищеского турнира в Казахстане подопечные Романа Ротенберга провели всухую — проведший первый матч за сборную Артемий Плешков отразил все броски хозяев площадки и помог своей команде одержать минимальную победу. Впереди первая из четырёх встреч с белорусами в рамках Большого тура — получится ли у «России 25» вновь не дать сопернику забить?

⚽️ 14:30: «Арсенал» — «Борнмут», АПЛ, 36-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: «Арсенал» продолжит гонку за титул?

«Арсенал» за три тура до конца АПЛ — реальный претендент на золото! В прошлом сезоне лондонцы сошли с дистанции в концовке, но сейчас стали сильнее. Да, по потерянным очкам «Арсенал» уступает «Манчестер Сити». Но если «канониры» выиграют все оставшиеся матчи, а «горожане» где-то ошибутся — титул окажется в Лондоне. Впереди у «Арсенала» домашняя игра с «Борнмутом». Звучит как лёгкие три очка для команды Артеты. Но вдруг «Борнмут» совершит сенсацию и сократит шансы «Арсенала» на золото?

В следующем сезоне у «Арсенала» будет форма с необычной эмблемой! Фото В Сети появились фото домашней и гостевой формы лондонского «Арсенала» на новый сезон

⚽️ 15:00: «Реал Сосьедад» — «Лас-Пальмас», Примера, 34-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: «Сосьедад» останется в топ-6?

«Реал Сосьедад» проводит средний сезон. Команда не выиграла Кубок Испании, в Лиге чемпионов выбыла на стадии 1/8 финала, а в Примере идёт шестой. Есть вероятность, что баски выпадут из топ-6, если будут оступаться. Впереди у команды Иманола Альгуасиля домашняя игра с «Лас-Пальмасом». Клуб с острова Гран-Канария идёт во второй части таблицы, но вылет ему не грозит. В общем, «Лас-Пальмас» расслаблен. «Сосьедаду» необходимо этим пользоваться и забирать три очка. И ждём Арсена Захаряна в следующем сезоне еврокубков!

⚽️ 16:00: «Гавр» — «Страсбург», Лига 1, 32-й тур

Интрига: «Гавр» с Кузяевым борется за выживание

«Гавр» классно начал сезон, но затем скатился вниз по таблице. Теперь клуб борется за выживание и находится на 15-м месте. «Гавр» всего в трёх очках от зоны прямого вылета. Победы в конце сезона жизненно необходимо. Впереди у команды, за которую выступает россиянин Далер Кузяев, встреча со «Страсбургом». Не самый тяжёлый соперник, но неприятный. Команда Патрика Виейра способна отобрать очки. «Гавру» же необходимо выложиться на 100%. Вероятность вылететь вполне реальна.

⚽️ 17:00: «Оренбург» — «Крылья Советов», РПЛ, 27-й тур

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Интрига: «Оренбург» выберется из зоны стыков?

«Оренбург» неплохо начал весну, но проиграл в последних трёх турах. Команда Давида Деограсии идёт 14-й за четыре тура до финиша, опережая зону вылета всего на одно очко. Нужно побеждать в оставшихся матчах, чтобы спастись! Но впереди у «Оренбурга» тяжёлая игра с «Крыльями Советов». Самарцы борются за финиш в топ-5 и проводят классный сезон. В прошлом туре «Крылья» остановили «Краснодар» (0:0). Сможет ли «Оренбург» обыграть такого крутого соперника?

⚽️ 17:15: «Реал» Мадрид — «Кадис», Примера, 34-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: «Реал» приблизится к золоту?

Мадридский «Реал» может стать чемпионом уже в следующем туре! Нужно обыграть «Кадис» и ждать осечки «Барселоны» в игре с «Жироной». Даже если мадридцы не одержат победу, то золото вряд ли упустят. А вот на следующей неделе «Реалу» предстоит ответный матч полуфинала Лиги чемпионов с «Баварией». Так что Карло Анчелотти наверняка прибегнет к ротации. Но даже второй состав обязан побеждать скромный «Кадис». И приблизить команду к титулу Примеры.

⚽️ 18:00: «Монако» — «Клермон», Лига 1, 32-й тур

Интрига: «Монако» без Головина приблизится к ЛЧ?

«Монако» за три тура до финиша занимает второе место в Лиге 1. Команда близка к попаданию в Лигу чемпионов, но побеждать все равно нужно. Отрыв от идущего третьим «Бреста» — два очка, от «Лилля» — три. Так что любая осечка может стать критической. Но впереди у «Монако» домашний матч с аутсайдером — «Клермоном», который наверняка покинет Лигу 1. Идеальный шанс выиграть! Да, до конца сезона Александр Головин не поможет «Монако». Но ждём россиянина вместе с его клубом в ЛЧ-2024/2025.

Головин — незаменимый игрок для «Монако»: Главный тренер «Монако» заявил, что у команды нет игрока с набором качеств Головина

🏎 19:00: Формула-1, Гран-при Майами. Спринт

Интрига: как себя проявят важные обновления команд?

К этапу в Майами сразу несколько конюшен Формулы-1 подготовили важные пакеты новинок. В частности существенно обновил машину «Макларен» – да, у команды будет совсем мало времени на подбор оптимальных настроек, но вдруг Норрис и Пиастри выстрелят по-настоящему? Также по ходу спринтерской гонки понаблюдаем за работой обновлённого болида «Мерседеса», а также похудевшей машины «Альпин» – теперь Окон и Гасли будут управлять автомобилями, чей вес практически достиг минимально допустимого.

⚽️ 19:30: «Краснодар» — «Ахмат», РПЛ, 27-й тур

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Интрига: «Краснодар» продолжит борьбу за золото?

В прошлом туре «Зенит» уступил «Динамо» и дал «Краснодару» шанс выйти на чистое первое место. Но «быки» сыграли вничью с «Крыльями Советов» и остались вторыми. Теперь команде Мурада Мусаева нужно не терять очки в оставшихся турах и ждать осечки «Зенита». В следующем матче «Краснодар» принимает дома «Ахмат». Грозненцы выдали серию из трёх побед и поднялись на 10-е место. Но вероятность свалиться в зону стыков/вылета ещё есть. Так что «Ахмату» очки нужны не меньше. Лишат ли грозненцы «Краснодара» надежды на титул?

⚽️ 19:30: «Манчестер Сити» — «Вулверхэмптон», АПЛ, 36-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: «Сити» идёт за новым титулом АПЛ

«Манчестер Сити» пока что занимает второе место в АПЛ, но по потерянным очкам команда Пепа Гвардиола идёт первой. Нужно всего лишь выиграть четыре оставшихся матча и снова стать чемпионом. Первое испытание — «Вулверхэмптон». «Волки» идут в середине таблицы и ни на что не претендуют. Так что «Сити» обязан побеждать, тем более дома. Хотя в первом круге «Вулвз» обыграли «горожан» — 2:1. Ждём чуда и сейчас?

⚽️ 19:30: «Жирона» — «Барселона», Примера, 34-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: кто одержит победу в битве за серебро?

«Барселоне» предстоит важный матч. Если сине-гранатовые потеряют очки, то рискуют потерять второе место, а также сделать «Реал» официально чемпионом Испании. Так что на каталонское дерби с «Жироной» ждём максимально заряженную «Барсу». Но команда Мичела в первом круге обыграла соперника в гостях — 4:2. Почему бы «Жироне» не повторить трюк на своём поле?

🏆 🎾 19:30*: Ига Свёнтек (Польша, 1) — Арина Соболенко (Беларусь, 2), Мадрид, финал

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*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: повторит ли Соболенко прошлогодний успех в Мадриде?

Второй год подряд состав финала на «тысячнике» в Мадриде получился одинаковым — Арина Соболенко из Беларуси и Ига Свёнтек из Польши. Вообще, это будет уже 10-я официальная встреча теннисисток. В предыдущих девяти счёт был 6-3 в пользу Иги. Что касается финалов, то это будет четвёртый. В Штутгарте-2022 и 2023 сильнее была Свёнтек, а в Мадриде-2023 — Соболенко.

🏎 23:00: Формула-1, Гран-при Майами. Квалификация

Интрига: снова Ферстаппен?

Макс Ферстаппен – вечный фаворит Формулы-1 в последние два сезона. Но вдруг в Майами что-то пойдёт не так? Например, «Ред Булл» неверно изменит настройки после спринтерской гонки или сам голландец вдруг разнервничается из-за предстоящего ухода из команды Эдриана Ньюи? В таком случае ждём конкуренции со стороны «Феррари», «Макларена» и, возможно, Фернандо Алонсо.