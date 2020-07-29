«Амкал» vs GirlPower. Как развивается любительский футбол в России

Тема любительского спорта часто довольно сложная и непонятная. С одной стороны, начинающие спортсмены делают всё, чтобы продвигаться в своём увлечении и достигать новых вершин. С другой – всегда ли нужно делать эти шаги на пути к профессионализму? Как заниматься спортом в своё удовольствие, при этом развиваясь и прокачивая свои навыки?

С этими вопросами и многими другими проблемами сталкивались любительские футбольные команды. О них мы и поговорили с основателями популярного среди болельщиков клуба «Амкал» и женского футбольного сообщества GirlPower.

«Амкал»

Почти полмиллиона подписчиков в «Инстаграме» говорят о нетипичной для любительского клуба популярности у фанатов. А всё потому, что в составе игроков «Амкала» не просто классные ребята, а топовые блогеры, которые знают, как «подогреть» аудиторию.

Основатель: Герман El Classico.

GirlPower

Это первое женское футбольное сообщество. Girl Power не просто команда, но и крупнейшая в России футбольная школа для девушек старше 18 лет. Девчонки (и парни) меняют представление о женском футболе. По приглашению FIFA основатели GirlPower участвуют в ежегодной международной конференции посвященной развитию женского футбола во всем мире. В клубе тренируются самые яркие и активные девушки, лидеры не только на поле, но и в повседневной жизни.

Основатель: Владимир Долгий-Рапопорт.

О зарождении

Что для вас футбол? Как вы увлеклись этим спортом?

Владимир: Футбол для меня — самая любимая игра. Я играл с детства во дворе и на даче, но никакой спортшколы у меня не было. Уже во взрослом возрасте я продолжал заниматься с друзьями в «Лужниках». А потом у меня появились дети, которые, когда пошли в школу, тоже захотели играть, а так как во дворах это делать перестали, им не хватало практики. Они попросили их научить. Так я начал тренировать детей.

Герман: Наверное, меня влюбили в себя Роналдиньо, Эдгар Давидс – такие яркие персонажи в футболе. Один из первых моментов, когда я начал следить за игрой, – это чемпионат мира 2002 года. Там мне дико понравилась сборная Бразилии. Ребята показывали какой-то фантастический футбол. Меня увлёк не столько спорт, сколько шоу, которое было. Именно сам чемпионат, о котором все говорили. Люди смотрели, всё показывали по телику, по сотням каналов. Во всех передачах говорили, какая причёска у Зубастика Роналдо. Мне это понравилось изначально как большое событие, как большое шоу.

Как появилась идея создания команды? Что послужило толчком?

Герман: Любовь к футболу – сто процентов. Так же как и другие проекты на моём канале, этот мы обсуждали за ужином с женой, вроде: «О, было бы прикольно набрать свою футбольную команду и просто позвать всех тех, кого подписчики захотят». И как-то мы на это решились. Так и отбирались люди в команду: подписчики писали, кого они хотят видеть. Я связывался с этими блогерами, и кто-то соглашался, кто-то отказывал. Согласившиеся приходили на такой «отбор», где мы снимали футбольные видео, и подписчики голосовали, хотят они видеть этого человека в команде или нет.

Владимир: Спустя два года после создания детской школы, одна из мам, водившая к нам сына, пожаловалась, что её ребенок просит ее играть с ним, а она не умеет. Мы в шутку позвали её и других мам на тренировку. На первую пришли 12 девушек, и мы не думали, что это станет чем-то серьёзным. Но уже через месяц или два их было уже 50.

С какими сложностями или неожиданностями столкнулись при запуске проекта?

Владимир: Главная неожиданность была в том, что девушкам нравится футбол не меньше, чем мужчинам. Мы ничего про это не знали и прекрасно жили в мире распространённого мифа о том, что футбол — мужская игра.

А сложностями оказались два фактора. Во-первых, мы не были готовы к такой популярности и спросу. Во-вторых, к нам пришли взрослые девушки без какого-либо футбольного (а часто и спортивного) опыта. Все футбольные тренерские методики рассчитаны на тренировки или детей, которые находятся в стадии развития и роста, или взрослых с развитой координацией, скоростью, ловкостью, техникой и т.д. Нам пришлось самим собирать методику тренировочного процесса, экспериментировать и искать работающие модели. Потому что это настоящий вызов для тренеров, когда к вам приходит 25-35 летний взрослый человек, который никогда не занимался никаким спортом, и заявляет, что хочет играть в футбол.

Герман: На первом этапе сложностей особо не было, потому что мы шли по неизведанной дорожке и думали:

« – Прикольно было бы собраться на тренировку.

– Вау, давай.

– Прикольно, если мы сыграем первую игру 9х9.

– Да, классно.

– А прикинь, если мы сыграем 11х11 или форму свою сделаем».

То есть не было чётко проработанной стратегии. В целом секрет заключается в том, что мы постепенно развиваемся, и всё это происходит на глазах у зрителей. Клубу как раз вчера было ровно два года.

Не женское дело

В профессиональном футболе женские лиги значительно уступают по популярности мужским. А как обстоят дела в любительском? Почему?

Владимир: В любительском футболе, в отличие от профессионального, практически достигнуто равенство — ни у мужских команд, ни у женских нет болельщиков. Редким исключением являются команды, собранные футбольными блогерами, где аудитории интересен не столько футбол, сколько сами блогеры. Лучший такой проект среди мужских команд — это, конечно, «Амкал». Среди женских команд ничего даже близкого пока нет. Но это редкость и среди мужских. Норма зрителей для матча любительского турнира, что мужского, что женского — 5-10 человек на трибуне (как правило родственники играющих). И 50-100 просмотров записи игры в YouTube (самими игроками).

Герман: Секрет интереса к нам в двух вещах. Первая – это то, что мы фантастически открыты, всегда можно посмотреть, кто с кем поругался, кто кем не доволен, кто как сыграл, кто не попал по мячу, какие у кого в жизни перипетии. Мы ничего не скрываем, всё показываем. Даже наоборот, все наши ссоры выносим из избы и объясняем зрителям, что бывает и так.

Второй момент – это то, что изначально в «Амкале» собраны интересные персонажи. К нам нельзя попасть, если ты просто очень хорошо играешь в футбол. Здесь должна быть совокупность факторов: желание, время, которое ты можешь потратить. Ты должен быть достаточно медийным: либо уже с готовой аудиторией или суперинтересным, чтобы тебя с нуля сейчас забрали. Потому что есть сейчас уже действующий коллектив. Брать новичков вместо уже готовых ребят с аудиторией и с футбольными навыками гораздо сложнее.

GirlPower уже несколько лет участвует в ежегодной международной конференции, посвящённой развитию женского футбола. Как отличается отношение к женскому футболу у нас и зарубежом? Где, на ваш взгляд, сейчас он наиболее активно развивается?

Владимир: В Европе женский футбол развивается очень быстро и в этом развитии заинтересованы все, потому что это возможность привлечь в футбол новую аудиторию (и в качестве игроков, и в качестве болельщиков). А значит, создать новую аудиторию футбольных чемпионатов, которая будет покупать трансляции, экипировку, абонементы. То есть интерес и у футбольных федераций, и у клубов/вещателей, и у производителей в первую коммерческий. Что хорошо, потому что развитие требует инвестиций, а инвестиции плохо работают, если нет четкого понимания, когда они вернутся.

Говоря про Россию, если бы я отвечал на этот вопрос еще года два назад, я бы сказал, что у нас просто нет интереса к женскому футболу на уровне государства или федерации. Соответственно количество играющих в футбол девочек и девушек определялось тем, насколько хорошо работали мы, женские футбольные клубы, спортшколы, и другие проекты, занимающиеся популяризацией женского футбола.

Но в конце прошлого года в РФС пришла новая команда для того, чтобы заниматься развитием женского футбола. И, несмотря на короткий срок, те действия, которые мы видим, планы, которые уже обсуждаются, показывают, что в ближайшие годы в России женский футбол станет одной из главных точек роста футбола в целом.

Профессиональный футбол строго разделен на женские и мужские лиги. А что на счёт уличного? Есть ли смешанные команды?

Владимир: В любительском футболе такое разделение вызвано исключительно традиционным представлением мужчин о том, что женщины не умеют играть. В реальности же в любой любительской команде, неважно мужской или женской, есть игроки совсем разного уровня, начиная от бывших профессионалов, заканчивая совсем неспортивными людьми. Соответственно нет никаких объективных причин, мешающих играть смешанными командами.

Собственно именно такой командой, мужчины-тренеры и наши футболистки, мы и участвуем сейчас в турнире. Из трех матчей пока одна победа, но мы планируем побороться за выход из группы.

Стереотипно, футбол – не женский вид спорта. Почему это не так?

Владимир: Это на самом деле не было так изначально. Когда футбол придумали в Британии (150 лет назад) в него играли и мужчины и женщины. В 1914 году мужчины-футболисты ушли воевать, а женщины остались. И когда мужчины вернулись с фронта, оказалось, что женские матчи собирают полные стадионы, а мужские не особо кому-либо нужны. Есть много архивных видео с полными стадионами на женских матчах.

В 1921 году федерация футбола Британии (которую по случайному совпадению возглавляли мужчины) запретила профессиональный женский футбол под предлогом, что это «слишком грубая игра» для женщин. И так было до 1971 года. А так как вся Европа копировала модель Британии, то и в других странах не развивался футбол среди женщин. Исключением оказались США, где дам, играющих в футбол, не меньше, чем мужчин.

Это одна из причин, почему представительницы США – чемпионки мира.

От любителей к профессионалам

В чём отличие профессионального спорта от любительского с точки зрения идеи сообщества?

Герман: В профессиональном спорте во главе стоят задачи результата. Там нужно во что бы то ни стало показывать успехи, а в любительском футболе это больше как хобби. Здесь нет баснословных зарплат или чего-то такого. Зато есть возможность видеть меньше ограничений в правилах. Можно дать большему количеству людей поиграть, очень много замен сделать. «Амкал» – это идея о том, что любительский футбол может быть шоу не меньшим, чем профессиональный. Он тоже может заинтересовывать много людей и влюблять в себя по-настоящему.

Профессионалами удаётся стать, к сожалению, не всем желающим, а вот заниматься любительским спортом и чувствовать примерно то же самое, что чувствуют профессионалы – это можно организовать. «Амкал» тому пример.

Обязательно ли любительское должно превращаться в профессиональное?

Герман: Нет, не обязательно. Любительское вполне может продолжать быть любительским. Свой кайф в этом есть, свой интерес. Нам нравится находиться в этом поле, потому что здесь гораздо меньше рамок.

Как футбольное сообщество относится к любителям?

Герман: Естественно, ребята, которые всю жизнь играют в футбол, немного скептически относятся к любителям, потому что очень много времени тратят на подготовку. Их можно понять. Встречались и с полупрофессионалами, и с профессионалами. Кого-то даже побеждали в честной борьбе. Но это разные виды спорта, и у нас нет таких задач, даже несмотря на то что мы участвуем в турнире – он всё равно любительский.

Мы сами перед собой ставим цель: выиграть матч, но при этом у нас есть большая цель в виде шоу. Профессионалы сами не участвуют в любительском виде спорта, но, кстати, многие играют и на профессиональном уровне и следят за нашей командой, им нравится, они находят себя. То, как они попадали в большой футбол, они видят на нашем примере. Мы для них отдушина, мы показываем, как, что внутри, и выносим это на всеобщее обозрение.

Если сформулировать цель команды, какая она? Каким вы видите дальнейшее развитие?

Герман: Мы мечтаем поставить рекорд: чтобы на матч любительской команды пришло более 10 тыс. болельщиков. Очень хотели сделать это в 2020 году, и если бы не пандемия, мы бы воплотили эту мечту в жизнь. Ещё очень хочется сыграть на стадионе чемпионата мира. Надеюсь, что у нас получится это сделать.

На профессиональный уровень выходить не планируем. Потеряется главная идея проекта. Хочется делать шоу, хочется играть по нашим правилам, которые все знают в футболе в виде неограниченного количества замен, в виде того, что играть может каждый. А если выходить на другой уровень, то он сразу же закроет любые вопросы о шоу, потому что нужно будет вести себя максимально закрыто и ничего нигде не показывать. Это всё фигня, отстой. Этого и так хватает.

Владимир: Мы планируем сделать футбол самым популярным видом спорта среди девочек и девушек.

Ещё есть несколько задач – развитие отделений по всей России, выпуск своей формы и мерча, развитие школы тренеров для девушек (поскольку считаем очень важным, чтобы девочки на тренировках видели не только тренеров-мужчин, но и женщин). Хотим сделать свой футбольный турнир таким, чтобы он был интересен не только игрокам, но и зрителям. Если всё получится, то подготовим клубную программу менторства для девушек из регионов, которые занимаются футболом. В общем, планов у нас, как и всегда, очень много. Будем стараться.