В футбол с головой: как правильно выбрать бутсы?

Футбол у большинства из нас начинается во дворе, на «коробке». Выйдя погулять, встав с другой от футбольного поля стороны железной сетки, завороженно смотришь на бегающих ребят, бьющих по мячу. Затем момент истины – либо робкое «можно с вами?», либо уверенное «я с вами!». И всё, ты в игре: бежишь, обыгрываешь, перебрасываешь, пробиваешь – забиваешь гол! Главное, не поскользнуться на ровном месте, не потерять контроль над мячом, не упасть в самый неподходящий момент.



В специальном проекте «Чемпионата» и PUMA мы советуем подходить к игре с головой. Чтобы не было больно при ударах, а игра приносила удовольствие – выбирайте бутсы, которые подойдут для ваших целей. Выйдя в новой модели с железными шипами на «коробку», в которой вместо газона – песок и пыль, вы можете не только рассмешить всех вокруг, но и нанести кому-то серьёзную травму, в том числе и себе.

Гриша Телингатер футбольный обозреватель и игрок команды «Чемпионата» Играть в бутсах однозначно комфортнее, чем в кроссовках. Форма обуви важна, чтобы чувствовать мяч (принимать его, двигать его и особенно бить по нему). Это как есть макароны ложкой – можно, но не так удобно. Если ты с друзьями на шашлыках и решил десять минут побегать в футбол — нормально, в остальных ситуациях лучше бутсы.

Обычно все бутсы делятся на три типа, которые в народе называют «шиповки», «сороконожки» и «футзалки», или ещё короче – «залки». «Шиповки» – для натурального газона и больших матчей, как у Неймара. «Сороконожки» для улицы и грязи. «Залки» – для помещений. На самом деле видов футбольных бутс гораздо больше, а от материала меняются не только свойства обуви, но и правила их примерки. Давайте разберёмся, как же грамотно подойти к выбору «тех самых» бутс и зачем вообще они нужны.

А в конце материала вас ждёт футбольный мастер-класс от профессионального тренера Дмитрия Карпова и возможность выиграть две пары крутых бутс. Условия конкурса — в видео.

Почему нельзя играть в футбол в обычных кроссовках?

Павел Осипов врач-специалист по реабилитации клиники Smart Recovery Играть в обычных кроссовках очень травмоопасно. Чтобы себя не травмировать, для разной погоды и разного покрытия нужна подходящая обувь. Очень часто случается растяжение связок, вы можете подвернуть ногу. Кроме этого, на обычной обуви нет хорошего сцепления, и вы просто проскользите. В моей практике было достаточно случаев, когда решение сыграть «в том, в чём я сейчас» приводило к травме. Обычные кроссовки – мягкие, а в бутсах сцепление гораздо лучше и жёстче. Не стоит забывать и о бытовом вопросе, ведь, играя в обычных кроссовках, вы их очень быстро испортите.

Дмитрий Карпов профессиональный инструктор футбольной техники в академии «Чертаново», тренирует более 16 лет Играть в непрофессиональной обуви небезопасно из-за отсутствия сцепления. В кроссовках контролировать мяч будет намного тяжелее и сложнее, чем в бутсах. Толстый слой подошвы будет вам только мешать, а в бутсах он намного тоньше. Ну и главное – шипы. Если на поле мокро, скользко или грязно, то в кроссовках вы будете, как на льду. Уверенность в сцеплении позволяет бежать с максимальной скоростью и знать, что вы не подвернёте ногу. Единственное преимущество у кроссовок перед бутсами – в современных толстых моделях удобнее бить «с пыра». Бутсы для этого слишком тонкие. Если вы хотите изнутри понять, что такое футбол, то стоит надевать профессиональную обувь, щитки и экипировку. Тогда вы сможете максимально проникнуться процессом.

Как правильно выбрать бутсы?

Начнём с поверхности, на которой вы собираетесь играть. Надо понять, что универсальных бутс не существует. И если вы выходите на поле всегда в одном месте, лучше брать обувь, созданную под ваши условия. Во всём мире принята специальная маркировка, которая поможет вам выбрать нужную модель.

Подошва

– SG (Soft Ground) или «железки». Подходит для мягкого и натурального газона, который встречается крайне редко. На таких полях обычно играет Антуан Гризманн вместе с коллегами на самом высоком уровне. Стандартно это от 6 до 8 заострённых основных шипов и парочка вспомогательных из пластмассы. Они длинные – 1,2-1,8 см. Часто бутсы оснащены сменными шипами, чтобы подгонять их под тип погоды или покрытия. Такая подошва не рекомендуется для детей младше 15 лет, чтобы не травмировать стопы.

Фото: Александр Гришин, «Чемпионат»

– FG (Firm Ground). Знаменитые «шиповки» или, как ещё их называют, «тринашки» для жёсткой, натуральной или синтетической травы. Подходят для полей, за которыми следит только мать-природа. На подошве обычно от 9 до 14 шипов средней длины 1,2-1,5 см, которые сделаны из пластика или полиуретана. Основные шипы чаще всего конусообразные, а вспомогательные уже имеют трапециевидную или треугольную форму. Считаются самыми популярными среди футболистов.

Фото: Александр Гришин, «Чемпионат»

– MG (Multi Ground). Подходит для любых типов полей, кроме слишком мягких и зала. Обычно бутсы с такой подошвой выбирают в том случае, когда играть приходится на разных покрытиях, а взять отдельные пары нет возможности. Это частый выбор для начинающих футболистов, вариант отлично подходит для детей. Подошва обычно содержит от 12 до 24 шипов средней и короткой длины 0,8 -1,2 см, причём на одной бутсе есть сразу несколько видов шипов. Существует и средний вариант FG/MG, в которых можно играть в футбол почти на всех видах натуральных и синтетических полей.

Фото: Александр Гришин, «Чемпионат»

– TT (Turf). Те самые «сороконожки», которые так прозвали из-за множества небольших шипов на подошве, сделанных из резины. Подходят для игры на искусственном газоне или на полях с твердой землёй, минимальным количеством травы и даже гравием. Шипы маленькие, обычно в полсантиметра. Бутсы с этой подошвой довольно универсальны и могут использоваться не только для футбола, но и для других видов спорта, например, для бега.

Фото: Александр Гришин, «Чемпионат»

– AG (Artificial Grass). Самый редкий и довольно новый тип бутс, который предназначен только для игры на искусственных полях. По строению очень напоминают FG, имеют от 14 до 28 шипов размером до одного сантиметра. Встречаются шипы в виде кратера (с углублением посередине). Шипы, подошва и вся конструкция бутсы созданы специально для того, чтобы распределить давление на стопу и сделать его равномерным.

Фото: Александр Гришин, «Чемпионат»

– IT (Indoor). «Футзалки» – обувь для игры в футбол в зале, на улице или даже на бетонном покрытии (на асфальте). Сверху обычная классическая бутса, но на подошве полностью отсутствуют шипы. Однако есть покрытие, похожее на узор шины от автомобиля, позволяющее получить хорошее сцепление на гладких поверхностях. В такой обуви можно не только сыграть в футбол, но и пробежаться или позаниматься в тренажёрном зале. Но не играйте в этих бутсах на натуральном газоне, это слишком травмоопасно.

Фото: Александр Гришин, «Чемпионат»

Теперь у вас есть представление, как выбрать подошву и тип своих бутс. Давайте разберёмся в тех материалах, из которых делают верхнюю часть футбольной обуви. Тут тоже есть свои нюансы и их довольно много.

Материал верхней части

Синтетическая кожа часто используется для бюджетных моделей. По своим свойствам во многом уступает натуральной коже, но хорошо подходит для начинающих и юных игроков, ведь материал имеет высокую прочность и устойчивость к деформации. Большим плюсом является и непромокаемость.



Полиуретан схож по своим качествам с синтетической кожей. Модели из него также относятся к бюджетным вариантам обуви. Прочный, морозоустойчивый и, кроме того, непромокаемый материал. Из минусов стоит отметить, что в таких бутсах нога не будет «дышать», ведь полиуретан не пропускает воздух.



Натуральная кожа лучше синтетической, но заметно дороже. Бутсы из натуральной кожи лёгкие и гибкие. Воздух свободно поступает к ноге, благодаря чему она не потеет. Из-за высокой эластичности такая обувь «запоминает» вашу ногу, что даёт дополнительный комфорт, удобство и помогает лучше чувствовать мяч. Из минусов – бутсы из натуральной кожи быстрее изнашиваются и промокают. Поэтому помните, что в дождь играть в такой обуви будет некомфортно.



При выборе модели обратите внимание на то, что производители часто используют комбинированные материалы. Благодаря последним технологиям их характеристики заметно улучшились. Водонепроницаемость также не всегда зависит от материала. На этот показатель влияют качество, герметичность и прочность швов, которые соединяют все детали бутс.

Фото: Александр Гришин, «Чемпионат»

Какие же бутсы выбрать? В новой коллекции PUMA есть те самые бутсы, которые идеально подойдут вам, вашей манере игры и покрытию, на котором вы тренируетесь. А главное – они сделают футбол для вас максимально безопасным. Две линейки футбольной обуви от PUMA подойдут самым разным игрокам, где каждый сможет выбрать нужную модель.



Революционные FUTURE Z сделают вас ещё более непредсказуемыми на поле. По центру бутсы использована специальная компрессионная лента. Она огибает стопу для обеспечения лучшей посадки и фиксации. А реактивная подошва будет передавать вашу энергию напрямую вместе с отличным сцеплением при резких сменах направления движения. Мягкий и гибкий верх удобен для того, чтобы отлично чувствовать мяч и контролировать его.



Линейка ULTRA сделана для самых быстрых игроков. Это лёгкие бутсы, которые созданы, чтобы дать футболистам непреодолимое преимущество над соперниками. Ультрабыстрая подошва, дополненная шипами с беговым ДНК, придаст ещё большее ускорение. Специальное покрытие GripControl Pro используется для уверенного владения мячом во время атаки. А лёгкий вязаный верх из нитей карбона поддержит во время резких движений, как и съёмная стелька с особой технологией.

Что нужно знать на примерке?



Главный критерий при выборе бутс – ваш личный комфорт. Только вы сможете понять, удобно ли вам в них, хорошо ли они сидят, не жмут и не мешают ли при игре. Для всего остального есть пара правил, которые будут вам полезны.



1. Шнуровать лучше стоя, в максимально естественном и игровом положении. Это даст вам максимум информации об удобстве и ощущениях. Когда вы сидите, нагрузки на ногу приходится меньше, за счёт этого она становится немного короче и уже.



2. На примерке снова стоит отталкиваться от материала, из которого изготовлена обувь.



Полиуретан. Обувь из него быстро растягивается и разнашивается из-за эластичности, поэтому ваша нога должна плотно сидеть в бутсе. Однако небольшое пространство между кончиками пальцев и мыском обязательно оставьте, нога на тренировке может немного припухнуть.



Синтетическая кожа. При выборе таких бутс лучше оставлять небольшое пространство для ноги – например, выбрать обувь на полразмера или даже на размер больше. Во время игры ноги будут отекать, не получая достаточного количества воздуха. Поэтому если купите по размеру, устанете слишком быстро.



Натуральная кожа. При примерке стоит узнать какой тип кожи использовался для вашей пары. Если это тонкая кожа кенгуру – лучше выбрать более тесную. После пары игр в такой обуви, она разносится и вы получите максимально эффективную модель. Если бутсы из телячьей кожи, стоит выбирать пару ровно по размеру.

Павел Осипов врач-специалист по реабилитации клиники Smart Recovery Чтобы избежать травмы ногтевых пластин, из-за которых ногти на ногах становятся чёрными, рекомендую брать пару на полразмера больше и корректировать оставшееся пространство вторым носком. Также родителям, которые будут выбирать обувь для своих детей, советую обратить внимание на модели на липучках, а не на шнурках. Для совсем маленьких футболистов это будет удобно, не придётся всё время завязывать.

Как ухаживать за бутсами?

Чтобы ваши бутсы прослужили вам как можно дольше и с годами не потеряли своих качеств, стоит побеспокоиться о своевременном уходе. Вот несколько правил:



– После окончания игры ослабляйте шнуровку и вынимайте ногу без усилий.



– Используйте для чистки обуви специальные средства, не применяйте бытовую химию, которая может испортить поверхность. Для натуральной кожи рекомендуем гуталин с пропиткой.



– После каждой игры нужно очищать бутсы от грязи при помощи влажной губки или можно использовать старую зубную щётку. Сушить лучше всего с помощью скомканной газеты.

– Если у вас сменные шипы, обязательно снимайте их и протирайте несколько раз в год.



– Чтобы избежать ржавчины, стоит смазывать резьбу.



– Пропитывайте швы воском для сохранения непромокаемости.



Пользуясь простыми лайфхаками по уходу за бутсами, вы продлите им жизнь на несколько сезонов, а главное – обезопасите себя от травм на поле.

Чтобы улучшить технику игры, смотрите футбольный мастер-класс от профессионального тренера Дмитрия Карпова.

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Помните, что настоящий футбол не ограничивается крупными матчами, за которыми можно наблюдать только с телеэкранов. Вы и сами можете улучшить качество своей игры на дворовой коробке и выйти на новый уровень, подобрав правильную экипировку. Если учтёте все аспекты, о которых мы рассказали, любая игра будет в удовольствие.