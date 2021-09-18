Проигрывать и ошибаться — это нормально. Почему подход «всё или ничего» не работает?

Благодаря развитию технологий нам стало проще получать информацию и учиться, достаточно иметь доступ в интернет. Другой стороной медали стали перенасыщение и недостоверность этой информации. Иногда среди потока одинаковых советов мы находим уникальные локальные проекты, которые достойны особого внимания.

Сегодня хотим познакомить вас с основными тезисами одного из выпусков подкаста «Зачем я это делаю». Гостем выпуска стал профессиональный тренер по сквошу Игорь Трифонов. Он рассказал про путь к победе, мотивацию и различия между тренировками мальчиков и девочек.

Игорь Трифонов профессиональный сквош-тренер, ведущий тренер детской академии сквош-клуба «Москва» Уже 15 лет готовит профессиональных спортсменов с самого начала их пути.

Про успех и путь спортсмена

У нас на постсоветском пространстве все любят говорить, что психология — это самый важный аспект. Это слово немного отпугивает. Мне нравится говорить «ментальные навыки». Когда ты произносишь: ментальные навыки, тактические навыки, технические навыки, то понимаешь, что ментальные навыки точно так же тренируются, как и техника, как тактика, как физическая подготовка.

Успех — это не победа. Это когда ты, несмотря на результат битвы, можешь положа руку на сердце сказать, что я абсолютно точно выложился на все 100%, я продолжаю двигаться дальше, несмотря на результат.

Пока ты жив, ты в борьбе, ты всегда совершенствуешься, ты задаешь себе вопрос «что я могу сделать, чтобы стать лучше?», «что я должен сегодня сделать, чтобы стать лучше, чем был вчера?»

Твой друг — это я завтрашний, твой враг — это я вчерашний. Ты всегда должен быть в этом процессе.

Проигрывать — это нормально, слово «ошибка» — это тоже нормально. Ошибаться можно, потому что ошибка — это часть образовательного процесса. Нельзя сказать, что проиграть — это ошибка. Ошибка — это моментальное действие, а проигрыш — это всё-таки комплекс определённых ошибок. Поражение — это часть тренировочного процесса, без него никак. Очень важно научиться работать с этим поражением.

Ошибка — это учитель. Она тебя учит быть лучше, чем до того, как ты её совершил.

Когда ты состязаешься, твое ментальное состояние должно быть таким, чтобы ты не забегал в будущее и не оглядывался в прошлое. Ты должен быть в настоящем, в моменте. В спорте очень важно то, как мы мыслим. Потому что, когда мы гонимся за результатом, мы часто забываем о вещах, которые должны постоянно поддерживаться в рабочем состоянии. Фокус на процесс важнее результата.

Про стресс и выгорание

Самая простая базовая техника состоит из трёх шагов: ты должен распознать стресс, принять его и только после этого решать, что с ним делать. Есть два пути для дальнейших действий: это от тела к разуму и от разума к телу. Самый простой — первый. Например, сделать глубокий вдох и на три счета выдох. Звучит просто, но физиологические процессы, которые запускаются благодаря этой технике, дают свои результаты. Другой путь — это путь визуализации. В процессе представления определённых ситуаций ты используешь все свои рецепторы: ты должен это почувствовать, ты должен это как будто бы даже услышать.

Нужно давать телу и разуму отдыхать. Нужно правильно распределять нагрузку. Это делается для того, чтобы спортсмен восстановился и физически, и морально. Это тоже работа тренера — вычислять такие моменты, потому что бывает, что физически игрок находится на пике, но он показывает плохие результаты, и всё потому, что он ментально перегорает. Я всегда своим учениками говорю:

Когда ты уже отчаялся и чувствуешь, что руки опускаются, помни, что твой соперник находится в таком же состоянии. Точь-в-точь. И победит тот, кто на секунду больше потерпит.

Нет одной мантры, которая подойдёт всем. Исходя из своего жизненного опыта человек сам найдёт нужные слова. Но задача тренера — подвести его к этому, помочь их найти.

Про мотивацию

Против своей воли ты не заставишь игрока выступать, как и солдата идти в бой. Задача тренера в процессе тренировки — создать такую атмосферу, в которой игрок видит, что он растёт, что он становится лучше, чем был вчера.

Это реально кайф, когда спортсмен видит, что растёт, и понимает ещё и цену этого роста. Цена заключается в ежедневной работе. Однажды наступает кризисный период, когда он находится на распутье: что делать дальше, бросить или нет. Задача тренера — повлиять на его решение через хорошие отношения с игроком. Очень важно поддерживать хорошие отношения.

Нас ценят не за то, что мы когда-то были хорошими спортсменами, а за то, как мы заботимся об учениках.

Опытный тренер готовится к этому этапу, он вычисляет, подбирает определённые техники. Я порой планирую разговор с учениками. Беру файл, пишу. Если мне надо немного замотивировать, это один формат общения, если нужно создать прессинг, показать, что я недоволен определёнными вещами, я тоже должен чётко планировать, чтобы это не ударило по личности игрока, только по его каким-то действиям.

Можно ли самому воспитать в себе чемпиона? Я считаю, что можно, но, к сожалению, это будет более долгий путь, чем если у вас будет наставник.