Что будет, если российские дизайнеры сделают форму для клубов РПЛ

Мы предложили отечественным брендам пофантазировать на тему футбольной формы для клубов РПЛ. Смельчаков нашлось двое: в проекте приняли участие бренды Unaffected и Forward. Они рассказали, во что одели бы игроков ЦСКА, «Спартака», «Динамо» и «Локомотива».

Такая идея пришла нам, когда весной 2022 года многие бренды заявили об уходе с российского рынка. Сейчас многие клубы уже сменили поставщиков экипировки, у других контракты подписаны всего на несколько сезонов вперёд. Известно, что армейцев одевает испанский бренд Joma, «Динамо» продолжает сотрудничество с PUMA, «Спартак» – c Nike, а форму для «Локомотива» всё ещё шьёт adidas.

Unaffected

ЦСКА

В нашей компании большинство сотрудников болеют за ЦСКА, но мы никогда особо не афишировали свои футбольные пристрастия. Мы не спортивный бренд, хоть и имеем пару позиций, которые можно отнести к таковым. Наше главное направление — уличная одежда.

На концепте ЦСКА мы покусились на святое и поместили герб на грудь посередине, чтобы выглядело как «брюлик». В процессе работы оправдывали себя тем, что сердце в реальности находится посередине. Мы не стали привязывать форму к историчности. Нам хотелось, чтобы она выглядело ярко и нестандартно.

Золотое обрамление выбрали потому, что золото наилучшим образом сочетается с чёрным основным цветом самой формы. Что касается змеиного принта — просто решили приколоться и «а давай крокодилью кожу сделаем!».

«Динамо»

Ещё одна фантазия на тему — форма для «Динамо». Мы являемся болельщиками ЦСКА, а с «Динамо» у ЦСКА дружеские отношения. Концепт «Динамо» мы решили делать не «по рэпу», как с ЦСКА, а «по олдскулу». Такой комплект неплохо смотрелся бы как мерч в фаншопе.

И да, мы не морочились по стандартам, то есть не стали подгонять дизайн под размещение спонсоров.

Forward

«Спартак»

Когда мы получили это предложение, вопроса о том, чьи формы модернизировать, не было. «Спартак» и «Локомотив» — это личные предпочтения сотрудников компании. Идея использования ромбов в дизайне пошла от логотипа клуба. Айдентика у команды менялась, но ромб всегда останется символом красно-белых. Собственно, как и клубные цвета.

«Локомотив»

В форме для «Локо» мы проявили фантазию: полосы — это как будто оттиски от рельсов на вокзале, а «брызги» — это иллюстрация удара ногой по мячу, как в комиксах.

Нам кажется, что дополнительные цвета в дизайн вводить не стоит. У болельщиков за многие годы сложился чёткий ассоциативный ряд, связанный с каждым клубом, включающий сюда и цветовое решение.

Форма — не только хранитель айдентики клуба, но и рассказ о его истории и ценностях. Кто знает, быть может, именно российские бренды в скором времени будут раздумывать над тем, как отразить это на джерси и гетрах.