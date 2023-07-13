Территория долголетия и гармонии в Крыму. Где поправить здоровье и отдохнуть морально?

Мировой курорт премиум-класса расположился на южном берегу Крыма на территории в 64 га между живописным горным массивом и бескрайними морскими просторами. Сама природа позаботилась о том, чтобы пребывание гостей было комфортным и исцеляющим: морской воздух, полный йода и минералов, изолированность и уединëнность локации, целебные ароматы растений, синий цвет бескрайнего морского пейзажа на фоне зелёных ландшафтов способствуют успокоению и гармонизации психического и физического здоровья. Сам отель построен в форме лотоса — символа полноты жизни и гармонии.

Самвел Саруханян генеральный директор курорта Mriya Resort & SPA «К здоровью и долголетию мы подходим как к искусству уравновешивать основные факторы жизни: дыхание, питание, очищение, активность, расслабление, внутреннее равновесие и баланс, на клеточном, на ментальном, духовном и физическом уровнях. Даже в летний период гости предпочитают отдыхать не только на пляже. Санаторно-курортное лечение у нас включено в стоимость проживания, и многие гости приезжают к нам именно за оздоровлением. Спа-программы совместно с медицинскими способствуют сохранению и восстановлению здоровья, красоты и молодости».

Питание

Вас ждут гастрономические путешествия и авторские рецепты с уникальной подачей. Повара ресторана Azurr каждый день готовят свыше 100 блюд. Шведская линия ресторана сбалансированна и разнообразна. Для тех, кто заботится о здоровье и правильном питании, представлены диетические блюда на пару́ и специальное питание detox от шеф-повара, который лично общается с гостями, получая их отзывы, рекомендации и пожелания.

Кристина Гуданова директор департамента питания курорта Mriya Resort & SPA «Грамотный подбор пищи в соответствии с индивидуальными особенностями и режимом питания и сна способен заметно укрепить здоровье, ускорить реабилитацию, остановить процессы старения организма».

При ресторане расположен pop-up бар «Крымская лаборатория вкуса», где собраны авторские тартары, крымские сыры и гастрономическая лавка локальных продуктов.

На территории отеля есть также первый в Крыму ресторан локаворской кухни. Все блюда приготовлены из локальных продуктов, выращенных и произведённых на территории полуострова. Еда и вино здесь дополняют друг друга, раскрывая все оттенки вкуса и создавая из каждого приема пищи изысканную дегустацию. Вкусная и здоровая еда, положительные эмоции, неспешность процесса – важные элементы долголетия.

2 сентября на территории курорта Mriya Resort & SPA пройдёт гастрономический фестиваль «Гастролис». В рамках фестиваля будет организована зона со здоровым питанием, где все гости смогут попробовать авторские смузи, полезные блюда и десерты.

Здоровье

На территории отеля расположен Mriya Life Institute, где можно восстановить внутренние ресурсы организма, предотвратить заболевания, замедлить процессы старения.

В Институте активного долголетия представлен полный комплекс anti-age и preventage технологий, а также программы по восстановлению нервной, сердечно-сосудистой, дыхательной, костно-суставной, эндокринной систем, корректировке гормонального дисбаланса, предупреждению развития генетических рисков, нормализации веса, метаболизма и восстановлению организма на клеточном уровне.

Оздоровительные программы и медицинские услуги включают в себя традиционные методы и авторские методики. Все программы ведутся под наблюдением врачей высокой квалификации. В Институте представлено 250 услуг, среди которых лечебные и диагностические процедуры, экспертная косметология.

В основе Института активного долголетия лежит функциональный и интегративный подход, основанный на синтезе новейших научных разработок, уникального диагностического и медицинского оборудования и индивидуального подхода ко всем аспектам здоровья.

Особая гордость Mriya Life Institute – генетические тесты и исследования. Они помогут выявить предрасположенности и особенности для прогнозирования и профилактики метаболических нарушений, а также для составления индивидуальных программ для снижения рисков заболеваний и улучшения общего состояния здоровья. Специалисты расшифруют результаты и дадут рекомендации по улучшению работы мозга, определению уровня тревожности, склонности к депрессии и другим расстройствам психики, связанным с генетикой, а также по определению уровня двигательной активности.

ДНК-тест выявит генетическую предрасположенность кожи, склонность к рубцеванию и растяжкам, чувствительность к старению, повреждения кожи ультрафиолетом, антиоксидантную защиту, воспалительные процессы в коже, образование акне, аллергические реакции, риск развития атопического дерматита. Эксперты Института активного долголетия помогут расшифровать ДНК-тесты и дадут рекомендации по управлению здоровьем.

После получения и расшифровки результатов можно углубить и расширить исследование, например, пройти диагностику общего состояния организма, измерить жёсткость сосудистой стенки, определить уровень стресса, оценить скорость пульсовой волны и определить биологический возраст сосудов, состав тела по сегментам, исследовать функции вестибулярного аппарата. А затем взять консультацию у конкретного специалиста, составить и обсудить программу оздоровления.

Спорт

Спортивный комплекс отеля Mriya Resort & Spa сочетает в себе лучшее, что есть в индустрии фитнеса. Для любителей спорта на свежем воздухе с видом на море есть функциональный тренинг. Функциональная рама, тренировочный канат, сани, медболы — весь необходимый инструментарий доступен для самостоятельного использования или под руководством тренера.

В закрытом тренажёрном зале можно посетить тренировки по системе TRX, которая нацелена на упражнения с весом тела и вовлекает в работу как основные, так и стабилизационные мышцы, а также суставы и связки. Это система нейлоновых лент с петлями, закреплёнными на потолке, стене или перекладине. Тренировки с TRX развивают выносливость и координацию движений.

Любители интенсивных «умных нагрузок» и сильного рельефного тела могут отправиться на CrossFit, где будет много аэробики, силовых упражнений, гимнастики, легкой атлетики.

А те, кто любит неспешные виды спорта, могут посетить стретчинг и пилатес. Тренировки по стретчингу направлены на растяжку мышц и связок, а также на нормализацию подвижности суставов и гибкость тела. Пилатес укрепляет внутренний мышечный корсет, увеличивает подвижность суставов, позвоночника и эластичность связок. Профессиональные и опытные тренеры покажут правильную технику выполнения упражнений, подготовят программу тренировок, замотивируют на результат.

На территории Mriya Resort & Spa расположены открытые и закрытые бассейны, оборудованные шезлонгами.

В закрытом подогреваемом бассейне проводятся групповые занятия по аквааэробике. Это позволяет расслабиться и подкачать мышцы за счёт выполнения упражнений с преодолением сопротивления воды. Центральный открытый бассейн расположен в центре комплекса. Он выполнен в форме лепестка лотоса, вписанного в общую концепцию отеля. На краю лепестка в VIP–зоне — морская вода с подогревом.

26-27 августа в Крыму состоится MRIYATHLON – уникальное соревнование по триатлону, в котором будет три категории участия — в зависимости от нагрузки:

MRIYATHLON SPRINT: 0,75 км плавание, 20 км велогонка, 5 км бег. MRIYATHLON ОLYMPIC: 1,5 км плавание, 40 км велогонка, 10 км бег. MRIYATHLON HARD 113: 1,93 км плавание, 90 км велогонка, 21,1 км бег. Фан-забег: забег перед основной дистанцией для участников и болельщиков.

Победители получат ценные призы от Mriya Resort & Spa – проживание в отеле, банный комплекс и ужин в ресторане.

Психология расслабления

Абдурахман Искандеров директор по операционной деятельности и развитию Mriya Resort & SPA «Мы понимаем, что для полного расслабления важно не только пребывать в красивом месте с благоприятным климатом, но и полностью перезагрузить своё сознание, отключиться от каждодневных проблем и мыслей. Для этого в Mriya Resort & Spa созданы специальные программы, а в SРА-центре гостей ждут зоны отдыха повышенного комфорта, разнообразные виды массажа и аромарелаксация».

На территории комплекса есть SPA-центр с расслабляющими процедурами и лаунж-зонами. Финская и кедровая сауны, баня «Байкал», баня «Ай-Петри», алтайская баня на берегу моря, тропический душ или хаммам идеально восполняют силы, переключают внимание и позволяют отдохнуть.

В SРА-центре гостей ждут зоны отдыха повышенного комфорта, разнообразные виды массажа, аромарелаксация, освежающий детокс-чай с мёдом.

На территории SPA-центра расположена соляная пещера, в которой поддерживаются постоянная температура и гипоаллергенный микроклимат, насыщенный испарениями солей с низкой влажностью. Посещение соляной пещеры рекомендуется для улучшения работы дыхательной и нервной систем, кровообращения, вентиляции лёгких, с целью оказания иммуномодулирующего воздействия и оздоровления всего организма.

Философия

Японский сад «Шесть чувств» — уникальный проект для полуострова. Его цель – дать возможность посетителям получать удовольствие посредством всех органов чувств: зрения, слуха, обоняния, вкуса, осязания и сознания. Название саду дали монахи старейшего дзенского монастыря Кэннин-дзи, вложив в него сакральные смыслы древней философии.

«Шесть чувств» — это суть искусства созерцания, которая кроется не только в сенсорном восприятии мира, но и в глубинном пробуждении сознания. Согласно буддистскому учению, только впитывая мир всеми органами чувств, человек может достичь просветления.

Создатель сада Широ Накане — потомственный ландшафтный архитектор, хранитель императорских садов в Киото. Проекты Широ наполнены древней философией и современными смыслами. Он органично вписывает аутентичный японский ландшафт в окружающее пространство, соединяя в своих творениях целостность и чистоту природы, гармонию и умиротворение.

Территория сада разделена на три террасы и занимает шесть гектаров. Водопады, ручьи, пруды с «парящими» камнями, растения, привезённые из заповедников Японии и Европы, создают фантастическую картину и воплощают собой японскую философию. Так, сосны, выращенные в форме бонсай, символизируют долголетие, камни олицетворяют мужскую силу, а вода — женское начало. Мостики, тропинки, термальные купели — каждый элемент не случаен и таит глубокую религиозную мудрость. Для максимально глубокого погружения в пространство и культуру гостям предлагается сопровождение гида.

Храм Дзен До, расположенный в саду, построен из японского кипариса по законам аутентичной архитектуры и имеет статус официального храма. Настоятель старейшего дзенского монастыря Кеннин-дзи в Киото Кобори Тайган освятил это место, читая там священные сутры. Пространство наполнено прозрачным светом и лёгким древесным ароматом, из окон открываются невероятные виды на сад и море. Умиротворëнная и спокойная атмосфера гармонии идеальна для медитаций.

Ксения Борецкая директор департамента рекреации и тематических парков «Изюминка Японского сада — термальный комплекс с открытыми купелями.

Наличие горячих источников, в которых гости могут отдохнуть в атмосфере уединения — редко для традиционных японских садов даже в Японии. Они характерны только для садов, которые принадлежали высокопоставленным чинам в древней Японии. Именно поэтому мы считаем Онсены, так называются открытые источники, жемчужиной японского сада «Шесть чувств». В холодное время года загрузка Онсенов составляет 80%».

В саду можно посетить настоящую японскую чайную церемонию, которая проводится в кипарисовом чайном домике. Мастер церемонии откроет новый опыт наслаждения чаем в атмосфере внутреннего умиротворения, с почтением к сакральному ритуалу и традициям гармонии.

Фото предоставлены Mriya Resort & SPA.