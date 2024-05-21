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Расписание спортивных матчей 22 мая 2024 года — live трансляции, текстовые трансляции, результаты, кто сыграет

Топ-матчи среды: финал Лиги Европы «Аталанта» — «Байер» и игра жизни УНИКС — «Локо»
Михаил Георгиев
Спортивные события 22 мая
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Спортивное 22 мая: в НБА стартует первый полуфинал «Бостон» — «Индиана», а ещё поболеем за Екатерину Александрову на турнире в Страсбурге.

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Время в материале указано по Москве.

🏀 3:00: «Бостон Селтикс» — «Индиана Пэйсерс», плей-офф НБА, 1/2 финала, первый матч

НБА - плей-офф . 1/2 финала. 1-й матч
22 мая 2024, среда. 03:00 МСК
Бостон Селтикс
Бостон
Не начался
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: «кельты» справятся без Порзингиса в первом матче финала Востока?

Второй раунд плей-офф НБА подошёл к концу. Определились все участники финалов конференций. Со стороны Востока сыграют «Бостон Селтикс» и «Индиана Пэйсерс». Серия начнётся на домашнем паркете «кельтов». Подопечные Джо Маззуллы вступают в противостояние без Кристапса Порзингиса. Баскетболист является одним из лидеров команды, но «Бостон» без него без особых проблем прошёл «Кливленд». «Индиана» в седьмом матче с «Нью-Йорк Никс» выглядела невероятно, удастся ли «иноходцам» оказать сопротивление «кельтам»?

Расклады перед стартом финалов конференций:
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🎾 12:00*: Екатерина Александрова (Россия, 6) — Магда Линетт (Польша), Страсбург, второй круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Страсбург. 2-й круг
22 мая 2024, среда. 13:30 МСК
Екатерина Александрова
18
Россия
Екатерина Александрова
Е. Александрова
Не начался
1 2 3
         
         
Магда Линетт
50
Польша
Магда Линетт
М. Линетт

Интрига: пробьётся ли Александрова в 1/4 финала Страсбурга?

Екатерина Александрова прервала серию из пяти поражений, обыграв на старте Страсбурга испанку Кристину Букшу. Теперь, чтобы оказаться в 1/4 финала, 29-летней россиянке необходимо справиться с Магдой Линетт из Польши. Девушки ранее встречались четыре раза и дважды обменялись победами. Магда была сильнее в Сеуле-2019 и на Australian Open — 2023, а Екатерина — в Чарльстоне-2022 и Аделаиде-2024. Победительница нового матча далее пересечётся по сетке Страсбурга с кем-то из пары Синьюй Ван — Мэдисон Кис.

В Страсбурге Екатерина прервала серию поражений:
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Александрова в Риме продолжила серию поражений. А Аванесян не вытащила тяжёлый трёхсетовик

🏀 19:00: УНИКС — «Локомотив-Кубань», плей-офф ЕЛ, 1/2 финала, седьмой матч

Единая лига ВТБ . 1/2 финала
22 мая 2024, среда. 19:00 МСК
УНИКС
Казань
Не начался
Локомотив-Кубань
Краснодар
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: отступать некуда! Кто сразится с ЦСКА за чемпионство Единой лиги?

В шестом матче полуфинальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ «Локомотив-Кубань» на домашнем паркете разгромил действующего чемпиона УНИКС со счётом 98:68. Но пока рано списывать казанцев со счетов. Команда обладает чемпионским характером и своим основным костяком прошла огонь, воду и медные трубы. Решающая встреча пройдёт в Казани, что играет на руку УНИКСу. «Локо» заряжен, но сумеют ли краснодарцы справиться с давлением? Совсем скоро мы узнаем того, кто будет сражаться с ЦСКА за чемпионский трофей.

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⚽️ 22:00: «Аталанта» — «Байер», Лига Европы, финал

💬 Матч с текстовой трансляцией

Лига Европы . Финал
22 мая 2024, среда. 22:00 МСК
Аталанта
Бергамо, Италия
Не начался
Байер
Леверкузен, Германия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: кто станет победителем Лиги Европы?

Первый финал еврокубка на подходе! «Байер» и «Аталанта» разыграют трофей Лиги Европы. Леверкузенцы уже выиграли Бундеслигу, а ещё могут захватить Кубок Германии и ЛЕ. А главное — стать первой командой в истории с сезоном без поражений. «Аталанта» ранее никогда не выигрывала еврокубок, поэтому у бергамасков есть мощная мотивация переписать историю. А Алексей Миранчук может пополнить список россиян с большим европейским трофеем. За кого болеть, когда обе команды симпатичны? За красивый футбол!

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