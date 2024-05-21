Топ-матчи среды: финал Лиги Европы «Аталанта» — «Байер» и игра жизни УНИКС — «Локо»

Спортивное 22 мая: в НБА стартует первый полуфинал «Бостон» — «Индиана», а ещё поболеем за Екатерину Александрову на турнире в Страсбурге.

Быстрый переход к этому расписанию есть в верхнем дополнительном меню сайта – «Топ-матчи дня».

Посмотреть все события 22 мая в Матч-центре

Интересный матч вы можете добавить в «Избранное» в Матч-центре – для этого нажмите на ★ слева от названия события. Тогда вы всегда сможете быстро найти его в Матч-центре.

Время в материале указано по Москве.

🏀 3:00: «Бостон Селтикс» — «Индиана Пэйсерс», плей-офф НБА, 1/2 финала, первый матч

Интрига: «кельты» справятся без Порзингиса в первом матче финала Востока?

Второй раунд плей-офф НБА подошёл к концу. Определились все участники финалов конференций. Со стороны Востока сыграют «Бостон Селтикс» и «Индиана Пэйсерс». Серия начнётся на домашнем паркете «кельтов». Подопечные Джо Маззуллы вступают в противостояние без Кристапса Порзингиса. Баскетболист является одним из лидеров команды, но «Бостон» без него без особых проблем прошёл «Кливленд». «Индиана» в седьмом матче с «Нью-Йорк Никс» выглядела невероятно, удастся ли «иноходцам» оказать сопротивление «кельтам»?

🎾 12:00*: Екатерина Александрова (Россия, 6) — Магда Линетт (Польша), Страсбург, второй круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: пробьётся ли Александрова в 1/4 финала Страсбурга?

Екатерина Александрова прервала серию из пяти поражений, обыграв на старте Страсбурга испанку Кристину Букшу. Теперь, чтобы оказаться в 1/4 финала, 29-летней россиянке необходимо справиться с Магдой Линетт из Польши. Девушки ранее встречались четыре раза и дважды обменялись победами. Магда была сильнее в Сеуле-2019 и на Australian Open — 2023, а Екатерина — в Чарльстоне-2022 и Аделаиде-2024. Победительница нового матча далее пересечётся по сетке Страсбурга с кем-то из пары Синьюй Ван — Мэдисон Кис.

🏀 19:00: УНИКС — «Локомотив-Кубань», плей-офф ЕЛ, 1/2 финала, седьмой матч

Интрига: отступать некуда! Кто сразится с ЦСКА за чемпионство Единой лиги?

В шестом матче полуфинальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ «Локомотив-Кубань» на домашнем паркете разгромил действующего чемпиона УНИКС со счётом 98:68. Но пока рано списывать казанцев со счетов. Команда обладает чемпионским характером и своим основным костяком прошла огонь, воду и медные трубы. Решающая встреча пройдёт в Казани, что играет на руку УНИКСу. «Локо» заряжен, но сумеют ли краснодарцы справиться с давлением? Совсем скоро мы узнаем того, кто будет сражаться с ЦСКА за чемпионский трофей.

⚽️ 22:00: «Аталанта» — «Байер», Лига Европы, финал

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: кто станет победителем Лиги Европы?

Первый финал еврокубка на подходе! «Байер» и «Аталанта» разыграют трофей Лиги Европы. Леверкузенцы уже выиграли Бундеслигу, а ещё могут захватить Кубок Германии и ЛЕ. А главное — стать первой командой в истории с сезоном без поражений. «Аталанта» ранее никогда не выигрывала еврокубок, поэтому у бергамасков есть мощная мотивация переписать историю. А Алексей Миранчук может пополнить список россиян с большим европейским трофеем. За кого болеть, когда обе команды симпатичны? За красивый футбол!