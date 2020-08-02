Это другое. Объекты Москвы-80, которые вы скоро не узнаете

– Спорткомплекс «Олимпийский» давно нуждался в реконструкции, поскольку, построенный к Олимпиаде-80, морально устарел и не отвечает потребностям столицы и международным стандартам в части предлагаемых услуг, – рассказывал два года назад заместитель мэра Москвы Александр Горбенко, анонсируя предстоящее обновление легендарного кластера, который 40 лет назад считался одним из самых передовых и инновационных в мире.



Случайно так получилось или нет, но к 40-летнему юбилею Игр из всех подготовленных к 1980-му году объектов подавляющее большинство составляют те, которые находятся в стадии глобальной перестройки. Не вступая на зыбкую почву дискуссий о том, о чём лучше говорить экспертам по строительству и архитектуре, «Чемпионат» в предпоследней серии своего олимпийского спецпроекта «Медведь прошёл» просто покажет все арены Олимпиады-80, находящиеся в этом промежуточном состоянии между прошлым и будущим. В каком виде они к нам вернутся, не знает никто, но очевидно – уже не в том, к какому мы привыкли.



Это будет ностальгии псто, как выражались блогеры на заре нулевых.

«Морально устарел» – ключевое выражение, которое часто применяют к олимпийским объектам Игр в Москве, и оно же служит пропуском к их последующему сносу/реконструкции. Морально устарели стрелковый комплекс в Мытищах, Стадион юных пионеров на Ленинградке (поэтому их больше нет), теперь устарел и «Олимпийский» (до реконструкции по нескольку раз ежегодно собиравший глобальные события с посещаемостью в несколько десятков тысяч человек). Остаётся верить, что вернётся он к нам морально обновлённым.



Конечно, когда видишь кадры, где от бассейна остались рожки да ножки (в самом СК «Олимпийский» обещают сохранить хотя бы исторический фасад), всё равно иррационально жалко. В этих стенах на Олимпиаде-80 был установлен один из самых рубежных мировых рекордов в истории мирового спорта – наш Владимир Сальников проплыл 1500 м быстрее 15 минут (то есть, каждую из 15-и стометровок он одолевал примерно за минуту). За какие-то 60 лет до этого, выплыв из одной минуты на стометровке, можно было установить мировой рекорд – что в начале 20-х годов и сделал знаменитый по киношной роли Тарзана пловец Джонни Вайсмюллер. В 1980 году он был ещё жив и, возможно, смотря трансляции из Москвы, думал о том, что этот русский парень обогнал бы его на дистанции 15 раз подряд. Теперь от этого исторического бассейна лишь точка на карте.

Частные владельцы «Олимпийского» (город продал свою долю в 2014 году) обещают сохранить его спортивное назначение, но придётся сильно удивиться, если там когда-либо ещё пройдет, например, чемпионат мира по современному пятиборью или чемпионат Европы по спортивной гимнастике (как всего несколько лет назад). Или чемпионат России по плаванию и прыжкам в воду (как с 80-х и по наше время включительно). Уровень объекта прокачается, качественных развлечений и шоу будет много, а спорта мало. Это не прогноз, а предчувствие, если хотите.

Начавшаяся в прошлом году реконструкция в КСК «Битца», где проходил турнир по конному спорту, наоборот – по крайней мере публично – преследует противоположные цели: вернуть олимпийскому комплексу спортивное назначение (в последние годы там был, скорее, досуговый центр для тех, кто хочется покататься на лошадях). В отличие от «Олимпийского», городские власти продавать объект не стали, после чего мэр Сергей Собянин официально отмёл все слухи о жилой и офисной застройке на этом месте.



Это же в интервью порталу prokoni.ru подтвердил и директор комплекса Анатолий Харчук: «Во всем мире центров, которые могут культивировать у себя сразу четыре конных дисциплины (конкур, выездка, троеборье, вольтижировка), очень мало. То, что мы сейчас начали реализовывать, должен привести нас именно к этому итоговому результату: возрождение «Битцы» как конноспортивного объекта»

С Битцей связана одна из самых трагикомических историй, случившихся на московской Олимпиаде. Трасса полевых испытаний в конном троеборье была проложена по территории Битцевского лесопарка и считалась сложной сама по себе. Дождь, шедший весь день, и вовсе превратил её в скачки на выживание. Очевидцы вспоминают (а эти соревнования можно было посмотреть без билетов – как и велогонки на шоссе), что одну из лошадей пришлось даже доставать автокраном из ямы. Из 28 стартовавших дистанцию закончили только 18, остальные дистанцию не закончили из-за неповиновения лошадей. Остатки разметки и препятствий можно было увидеть на территории парка до начала прошлого десятилетия, но в эти дни максимум, что удалось нам отыскать – это сохранившиеся флагштоки.

Ещё три знаковых олимпийских объекта Москвы-80 прямо сейчас пребывают в режиме больших перемен. С января этого года дворец спорта «Сокольники» (он видел один из самых драматичных финалов в истории гандбола – мужская сборная СССР проиграла здесь один мяч восточным немцам, в заключительной атаке на последних секундах овертайма угодив в штангу) потихоньку начали демонтировать, чтобы затем полностью снести и построить новое современное здание. Он тоже «морально устарел». Два года назад заявлялось, что ХК «Спартак» будет там играть с сезона-20/21, но теперь понятно, что в лучшем случае это произойдет в следующем году.

Принадлежащий главному спортивному вузу страны дворец спорта «Измайлово» уже давно ушёл в сторону от глобальных спортивных событий. Пространство, вместившее, возможно, самую великую победу в истории мировой штанги (если вы подумаете, что мы начали перебарщивать с эпитетами, просто почитайте этот текст про победу Юрия Варданяна – армянский тяжелоатлет со своим результатом мог бы выиграть еще в двух следующих весовых категориях), в последние годы удовлетворялось сервисными услугами, да локальными соревнованиями по боевым единоборствам. Ныне там идёт капитальный ремонт, но вряд ли после этого некогда знаменитая олимпийская арена изменит свою направленность.

Одно из самых необычных по форме спортивных зданий Москвы – УСЗ «Дружба» – также закрыт, ремонт стартовал в 2017 году, но до конца там далековато. Кто-то сравнивает его с морской звездой, кто-то с ракушкой, кто-то с черепахой, кто-то с перевёрнутой водяной лилией – в любом случае было бы обидно потерять это самобытное историческое сооружение, где в 1980 году проходил женский волейбольный турнир (первая большая победа в карьере великого тренера Николая Карполя). Внутри там, конечно, всё вычистили и вряд ли оставят даже какую-нибудь невинную пасхалочку в память об Олимпиаде (помнится, совсем недавно там на стеклах оставались полуистёртые эмблемы Олимпиады), но лучше так, чем вообще никак.

Те же объекты Москвы-80, которые остались в первозданном виде, помимо всем понятных минусов, имеют одно важное достоинство: метафорически выражаясь, в них по-прежнему живёт Олимпийский Мишка. Дворец спорта «Динамо» на улице Лавочкина, два комплекса ЦСКА на Ленинградском проспекте (УСК и ЛФК) – именно там ещё можно найти следы Игр, в поисках которых мы и затеяли весь этот проект.



Например, в УСЗ ЦСКА до сих пор можно найти олимпийскую звуковую аппаратуру, инструкцию по эксплуатации с логотипом, а также старый радиоприёмник. На мостках под крышей висят осветительные прожекторы с логотипами Игр-80. В ЛФК ЦСКА с олимпийских времён сохранились витражи, осветительные плафоны в холле, а также музей с отдельными артефактами (всё это великолепие обнаружилось благодаря сотрудникам пресс-службы ЦСКА). Впрочем, лучше смотреть, чем рассказывать.



Если вдруг при будущей неминуемой реконструкции от всего этого останется хоть маленькая деталька – Олимпийский Мишка скажет большое спасибо.

Это был очередной материал олимпийского проекта «Чемпионата» — «Медведь прошёл». Завтра 3 августа, в день, когда 40 лет назад состоялась торжественная церемония закрытия Игр-80, выйдет заключительный материал сериала. Но читать по ссылке наши истории, смотреть актуальные и архивные фото можно продолжать и после. Время идёт, и к следующему юбилею найти следы этого грандиозного события в истории нашей страны будет ещё тяжелее.