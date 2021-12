«Если попадёт Ленину туда, я дам ему 50 рублей». Удивительная история бейсбола в СССР

Какой вид спорта кажется максимально неподходящим для нашей страны? Если отбросить шутки про футбол, наиболее подходящий вариант, кажется, бейсбол. Игра очень американская и сильно завязанная на американскую же культуру. Тем не менее бейсбол официально появился в Советском Союзе аж в 1987 году. Через три года три наших бейсболиста появились в MLB, а в 1992 году вообще появился фильм о сборной СССР по бейсболу, которую учит играть американец.

Типичный сюжет о преодолении и как неудачники стали героями

Фильм The Comrades of Summer известен у нас сразу под двумя названиями: «Летние товарищи» и «Товарищ на лето». Сюжет банален до зубовного скрежета: тренер-неудачник Спарки Смит в исполнении Джо Мантеньи («Крёстный отец 3», «Мыслить как преступник», голос Жирного Тони в «Симпсонах») после очередного провала у себя на родине едет в Москву перезапускать карьеру. Американец (!) должен подготовить сборную СССР (!!) по бейсболу (!!!) к её первым международным соревнованиям.

Маловероятно, что вы будете тратить 1 час 30 минут своего времени на фильм, но всё-таки. Дальше спойлеры.

Советские бейсболисты по законам жанра в начале картины будто только что вышли из леса и впервые видят биту. Под чутким руководством Спарки они научатся бейсболу и в конце фильма поедут в Штаты, чтобы всех победить. Сам коуч попутно влюбится в русскую переводчицу Таню, которую сыграла звезда фильма «Маленькая Вера» Наталья Негода.

Чем закончатся «Летние товарищи», легко догадаться уже через 10 минут фильма. Кино и не претендует на включение в «Зал спортивных фильмов». Хотя на IMDb у «Летних товарищей» приемлемая оценка 5,9. Для нас интересно, как создатели отразили действительность — Россия только-только вылупилась из СССР. Правда, фильм начали снимать заранее.

В начале фильма Спарки Смит ищет в команду питчера (это игрок, который бросает мяч). В Союзе с этим, конечно, было туго, поэтому тренер расширяет зону поиска и обращается к теннисисту.

Сцена с теннисистом. Фото: Кадры из фильма «Летние товарищи»

Тест на точность у Спарки своеобразный: он просит потенциального новичка попасть бейсбольным мячом в определённую точку нарисованного на стене Ленина с надписью «Долой коммунизм!».



— Tell him if he hits Lenin in the **** [область паха], I’ll give him 50 rubles.



Да, Спарки говорит именно слово из четырёх букв в транслите. «Он просит вас попасть Ленину в то самое место», — стыдливо переводит Негода. Такая мотивация, конечно, работает, и мяч летит точно.

Своеобразный взгляд на Rossiя и внимание к деталям

Советские бейсболисты тренируются на раздолбанном стадионе возле какого-то завода в горах, при этом не выезжая из Москвы. Эту часть фильма снимали в Канаде. На вывеске, кажется, написано «3ЛЕКТРОТАНЦИЯ», а команду конкурентов привозят на игру явно не на отечественном автобусе.

Это весьма непросто разглядеть из-за плохого качества видео (фильм практически невозможно найти в рунете в приемлемом качестве), но в ещё одной сцене подопечные Смита слушают музыку на магнитофоне удивительной марки «КАМАЗ».

А вот стандартный комедийный гэг в странном исполнении. Спарки знакомится с родными Тани и говорит им странную фразу на русском с ужасным акцентом:



— Tanya v ofise ya kaifovat vasha ruka pomoch'.



Родные считывают фразу как намёк на бесстыдства, которыми Таня занимается с начальником. Хотя непонятно, как они вообще поняли что-то. «Ты сказал моей бабушке, что каждый день в офисе я делаю тебе очень приятно своей рукой», — объясняет незадачливому иностранцу Таня.

Сцена в квартире с неудачным общением на русском. Фото: Кадры из «Летних товарищей»

В Москве Спарки становится рекламным лицом Coca-Cola. Ролик снимают на Красной площади, сравнивая колу с другими напитками, среди которых кефир, зубровка, квас и, кажется, тархун. Банка с надписью на кириллице — занятная. Впервые кириллическая надпись «Кока-Кола» появилась ещё в 1965 году в Болгарии. В Москве к Олимпийским играм 1980 года тоже выпустили партию баночек с надписями на русском, но выглядели они иначе.

Перед финальными титрами нам показывают текст о том, что трёх российских игроков включили в состав американских бейсбольных клубов, и тут пришло время обратиться уже к реальной истории, которая частично и легла в основу фильма.

Советский Союз действительно имел сборную по бейсболу

В 1986 году МОК назвал бейсбол олимпийским видом спорта, и в Советском Союзе тут же приняли резолюцию о его развитии. Уже на следующий год была образована Федерация бейсбола, софтбола и русской лапты СССР. Да-да, бейсбол и лапта в одной системе. Ещё через год — в 1989-м — новоиспечённая организация проводит уже первый чемпионат Союза. В советской прессе (в том числе в журнале «Наука и жизнь») активно печатают правила игры на русском языке.

В 1988 году сотрудник фабрики мороженого из Айовы Боб Протекстер приезжает в Москву и становится здесь помощником главного тренера команды МХТИ (сейчас — РХТУ им. Д.И. Менделеева). Впоследствии они назовутся «Красными дьяволами» и шесть раз подряд станут чемпионами. Сперва СССР, а потом России — с 1990 по 1995 год). Появятся даже коллекционные карточки с игроками. Однако без Протекстера — он уедет домой в 1991 году сразу после распада Союза, но ещё сыграет важную роль в нашей истории.

Россияне в MLB или Glasnost Gang

В 1990 году сборная СССР по бейсболу поедет на Игры доброй воли в США — практически как в фильме «Летние товарищи». Правда, в отличие от кино, наши парни проиграли все три своих матча. К слову, сохранилась запись трансляции игры со сборной США, показанной на советском телевидении.

Тем не менее троица наших соотечественников — Рудольф Разжигаев, Евгений Пучков и Илья Богатырёв — привлекла внимание американских скаутов. Российских (хотя в США их воспринимают как советских) игроков подписывает бейсбольный клуб California Angels. И специально для них на должность переводчика в клуб берут знакомого им по работе в Москве Протекстера. Именно Протекстер позирует с Glasnost Gang (такое прозвище дали тройке наших бейсболистов в Америке) на фото ниже.

На официальном сайте MLB есть большая история этого усиления. Особенно весёлым кажется упоминание, что нашим парням заплатили по $ 5 за фото для официальной бейсбольной карточки фирмы Topps. Игроки очень обрадовались наличным, хотя и не поняли, с какой целью их фотографируют. К слову, эту самую карточку до сих пор легко найти на eBay всего за $ 1 без доставки.

Отмечу, что мне стоило невероятных усилий мозга понять, что надпись «ЖОТ ЛРОСЛЕКТ» — это записанное кириллицей HOT PROSPECT, то есть «перспективные новички».

Надо сказать, что Разжигаев, Пучков и Богатырёв несколько лет без особого успеха мыкались по американским лигам в составах разных команд, а после спортивной карьеры вернулись в Россию.

Любопытнее всего, пожалуй, сложилась судьба Рудольфа: он с головой ушёл в шоу-бизнес, работал концертным директором пародиста Александра Пескова и даже снялся в кино. Как говорится, найдите 10 отличий.

Бейсбол в России, впрочем, продолжает развиваться. Это узкое направление, но со своей крепкой тусовкой. И, конечно, влияние американцев остаётся. В 2001 году в составе команды «Торнадо-МГУ» (Балашиха) в чемпионате России по бейсболу играл молодой американец, по совместительству студент Школы-студии МХАТ. Впоследствии молодой человек закончил престижное учебное заведение, вернулся на родину и продолжил актёрскую карьеру. Вы его наверняка знаете, если не по фамилии, то в лицо — речь о голливудском актёре Джоне Бернтале, который снимался в фильмах «Ford против Ferrari», «Ветреная река», сериалах «Каратель», «Ходячие мертвецы».