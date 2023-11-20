«Это сложная и масштабная работа». Почему российский пляжный футбол — лучший в мире?

Пляжный футбол в России по праву считается одним из самых любимых видов спорта, не входящих в олимпийскую программу. В этом нет ничего удивительного, ведь наша национальная команда на любые международные соревнования приезжает фаворитом: за последние 15 лет она выиграла три чемпионата мира и множество других турниров, да и российские клубы добивались больших международных побед.

Как же вышло, что наша страна преуспела в пляжном футболе?

Давайте разберёмся в основных факторах успеха.

Первые победы. Будущие звёзды

Впервые пристальное внимание российских любителей спорта пляжный футбол привлёк в 2005 году – тогда бывший игрок «Спартака» Николай Писарев собрал первый состав национальной команды. Одну часть сборной составляли его звёздные партнёры по выступлениям на траве: Карпин, Мостовой, Ледяхов, Кирьяков, Попов, а другую – молодые ребята, уже игравшие в футбол на песке на любительском уровне. Среди них были в частности Илья Леонов, который сейчас является главным тренером пляжного футбольного клуба «Локомотив», и Александр Алаев, являющийся вице-президентом Российского футбольного союза и возглавляющий Российскую футбольную Премьер-Лигу.

На первом международном турнире, который проходил в Испании, добиться успеха не удалось: команда выиграла лишь один матч. Но молодой вид спорта решили развивать и дальше: с одной стороны, РФС стал оказывать сборной России поддержку, с другой – Всемирная организация пляжного футбола предложила провести в Москве большой международный турнир – Кубок Европы – 2005.

В российской столице из представителей большого футбола на песок вышел только Дмитрий Попов. А основу команды составили молодые ребята, игравшие в пляжный футбол: Илья Леонов, Антон Шкарин, Егор Шайков, Андрей Бухлицкий. И они не подвели: при полных трибунах в полуфинале обыграли грозную сборную Португалии – 5:3. В финале Россия уступила Швейцарии, но и серебро было успехом.

Победа над Португалией дала мощный толчок развитию пляжного футбола в нашей стране. Сборная России стала регулярным участником международных турниров и быстро пробилась в сильнейший дивизион Евролиги, где два раза подряд заняла третье место, а с третьей попытки, в 2009-м, обыграв в финале всё тех же португальцев, завоевала свой первый титул. Был заметный прогресс и внутри страны: национальный чемпионат стал регулярным, уровень конкуренции неуклонно рос.

Пляжный футбол в России набирал мощь и популярность, но в 2010-м произошли перемены, которые привели к настоящему прорыву.

Звёзды в России. Профессиональный подход

Ключевых изменений было два. Первое произошло в сборной: у руля команды встал молодой тренер Михаил Лихачёв, работавший помощником Николая Писарева. За следующие 10 лет он произведёт две революции в мировом пляжном футболе: значительно ускорит игру за счёт быстрых замен и превратит вратаря из простого защитника створа в атакующего, забивающего игрока. 10 лет спустя все лучшие сборные мира будут активно использовать эти тактические находки Лихачёва, но в 2010-м представить себе такие перемены было сложно, а начинающему специалисту просто дали шанс.

Второе важное изменение произошло в чемпионате России. На национальной арене появился новый клуб – московский «Локомотив», который буквально за год стал лучшим в стране.

«В 2010 году я и не мечтал о том, что сборная России по пляжному футболу станет чемпионом мира, – вспоминает президент «Локомотива» Виталий Погодин, создавший клуб 13 лет назад, – но уже тогда было ясно, что победы сборной – это для нас самое главное, ведь именно они дают нашему виду спорта развитие. Я никогда не делил победы сборной и клуба, мы работаем прежде всего для того, чтобы приносить лавры России. Отрадно, что пляжный «Локомотив» ассоциируют именно с победами национальной команды».

«Локомотив», обладая значительными ресурсами, быстро собрал топ-состав, в который вошли почти все ведущие игроки страны, и стал базовым клубом национальной команды. За него играли: Илья Леонов, Андрей Бухлицкий, Егор Шайков, Юрий Горчинский, Антон Шкарин, Алексей Макаров, Юрий Крашенинников, Дмитрий Шишин – все они впоследствии стали звёздами мирового пляжного футбола.

С 2010-го по 2014-й «Локомотив» выиграл три золота чемпионата России, три национальных кубка, Клубный чемпионат мира и Кубок европейских чемпионов. А сборная России – два чемпионата мира, три Евролиги, два Межконтинентальных кубка и Кубок Европы. И такое совпадение периодов расцвета двух команд не случайно. «Локо» и сборная в те годы больших побед были единым организмом.

«Локо» стал первым профессиональным клубом в мире пляжного футбола. В Локомотиве мы создали систему, игроки тренировались и получали зарплату не только в летний сезон, но и зимой. Поэтому они могли отказаться от работы на стороне и сосредоточиться на большом спорте, появилась стабильность. А стабильность в спорте очень важна. Так мы собрали в клубе вместе почти всех звёзд, и в итоге это дало результат», – вспоминает вице-президент клуба Лев Мазараки.

«Локомотив» привлёк в свой состав лучших в мире легионеров. Цвета команды защищали: швейцарец Деян Станкович, португалец Маджер, бразилец Фернандо – а это для пляжного футбола звёзды уровня Лионеля Месси или Криштиану Роналду!

«В те годы за нас играла настоящая сборная мира. Вот все спрашивают: почему российский пляжный футбол – лучший в мире? Да потому что у нас были собраны лучшие игроки мира. Не только в «Локомотиве», но и в других наших клубах. Поэтому россияне и не боятся никого: ни бразильцев, ни испанцев. Они с лучшими игроками мира в чемпионате России в одной раздевалке – чего их бояться? Это и с психологической точки зрения важно, и с футбольной – мы знаем, что эти иностранные игроки могут на поле сделать, чего от них ждать», – рассказывает Виталий Анатольевич Погодин об одной из причин успехов России.

«Локомотив» в 2010-х обрёл статус одного из лидеров мирового пляжного футбола. Российский клуб стал постоянным участником Мундиалито, где на равных сражался с «Барселоной», «Спортингом», «Коринтиансом» и другими звёздными клубами. И трижды этот турнир выигрывал: «Локо» был сильнее всех в 2012, 2017 и 2021 годах.

«Локомотив тогда стал большим брендом в пляжном футболе. Все понимали, что если наша команда на какой-то международный турнир не приехала, то это уже не топ-турнир», – рассказывает Лев Мазараки.

Лучший матч в истории. Взгляд в будущее

Системный подход к пляжному футболу в «Локомотиве» вместе с тренерским талантом Лихачёва и позволил яркому поколению наших футболистов одержать победы, о которых болельщики вспоминают до сих пор. 11 сентября 2011 года сборная России по пляжному футболу в финале чемпионата мира уверенно обыграла почти непобедимую Бразилию со счётом 12:8. Этот матч многие поклонники пляжного футбола считают лучшим в истории национальной команды.

Защитить титул всегда сложнее, чем выиграть его один раз, но сборная России и с этой непростой задачей справилась. В финале ЧМ-2013 наша команда обыграла Испанию и завоевала второй кубок.

«Эти знаковые победы сборной России стали плодами сложной и масштабной работы, которую мы проводили в российском пляжном футболе на протяжении нескольких лет. Наши молодые футболисты к этому времени стали мировыми звёздами, они умели побеждать, знали, как это делать – в сборной России и «Локомотиве» у них был большой опыт. Отсюда и такие результаты», – утверждает Лев Мазараки.

Третьего титула пришлось ждать восемь лет, зато он был завоёван на домашнем песке: чемпионат мира – 2021 проходил в Москве. В финале сборная России перед полными трибунами обыграла Японию.

«Вы не представляете, как сложно было в 2021 году провести чемпионат мира в Москве. Мы же попали в самый пик пандемии. С точки зрения организации были приложены немыслимые усилия, но они оправдались. Было столько ситуаций, когда турнир нужно было переносить или сдвигать, но всё обошлось. Благодаря совместной работе Российского футбольного союза и правительства России турнир всё же состоялся. На первые матчи из-за коронавирусных ограничений пускали всего по 500 человек, но решением правительства Москвы стадион открыли для зрителей, и в решающих матчах за нашу сборную болели полные трибуны!» – вспоминает Виталий Погодин.

За два года после чемпионата мира в России ситуация изменилась. В спорт вмешались политики, и в настоящий момент представители российского пляжного футбола, действующие чемпионы мира, не могут выступать на международной арене. Однако российский пляжный футбол даже в условиях санкций не стоит не месте.

В 2023 году в Москве во второй раз прошёл Московский международный кубок по пляжному футболу, в котором принимали участие лучшие команды из России, Ирана, Беларуси, Казахстана и даже из стран Африки: в 2022-м выступал клуб с Сейшельских островов, а в 2023-м – из Сенегала. Спортивным организатором турнира был ПФК «Локомотив», который остаётся драйвером роста российского пляжного футбола.

«Я оптимистично смотрю в будущее. Мы смогли сохранить отношения со Всемирной организацией пляжного футбола, сильную национальную команду и высокий уровень конкуренции в чемпионате страны. Мы продолжаем развиваться, у нас много талантливой молодёжи, которая сейчас получит больше игрового времени и в будущем сможет достойно представлять страну на международных соревнованиях.

Наши партнёры за рубежом понимают, что конкуренции с Россией не хватает. Поэтому, как только появится возможность, нас вернут на мировую арену, а мы будем к этому готовы», – уверен Лев Мазараки.

Россия за последние без малого 20 лет прошла удивительный путь в пляжном футболе. И очевидно, что многочисленные кубки и победы – не случайность, а результат чёткой и системной работы на результат.

И эта важная работа продолжается.

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