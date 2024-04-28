Главное в спорте 29 апреля: забросит ли Овечкин первую шайбу в плей-офф, последний шанс для Дюранта и проверка для Мусаева. Смотрите с нами!

Топ-матчи понедельника: игра года в женском волейболе, футбол, хоккей и баскетбол

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Время в материале указано по Москве.

🏒 00:00: «Нэшвилл Предаторз» — «Ванкувер Кэнакс», плей-офф НХЛ, первый раунд, четвёртый матч

Интрига: сможет ли «Нэшвилл» сравнять счёт в серии?

Данная серия не для любителей искромётного и куражного хоккея. Обе команды играют строго по заданию, а побеждает тот, кто надёжнее сыграет в обороне. В последнем матче «Ванкуверу» хватило 12 бросков в створ. Не хотят ли команды нарушить устоявшуюся традицию и порадовать зрителей обилием заброшенных шайб?

Задоров готов к «горячему» гостеприимству на выезде: «Круто, когда все тебя ненавидят». Задоров заявил, что готов к хейту фанатов «Нэшвилла»

🏀 2:00: «Индиана Пэйсерс» — «Милуоки Бакс», плей-офф НБА, первый раунд, четвёртый матч

Интрига: «олени» без Янниса и Лилларда. Хозяева заберут третий матч в свою копилку?

В третьем матче серии между «Индианой Пэйсерс» и «Милуоки Бакс» Дэмьен Лиллард получил небольшое повреждение. Стало известно, что Дэйм и Яннис Адетокунбо не сыграют в четвёртой встрече. У «оленей» вообще есть шансы проявить себя без двух главных звёзд? К сожалению, шансов маловато… «Индиана» уже ведёт в серии со счётом 2-1, а отпускать соперника ещё дальше от себя сродни поражению. Что же произойдёт в матче третьей и шестой команд Восточной конференции?

🏒 3:00: «Вашингтон Кэпиталз» — «Нью-Йорк Рейнджерс», плей-офф НХЛ, первый раунд, четвёртый матч

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: сможет ли Овечкин забросить первую шайбу, а «Вашингтон» — избежать сухого поражения в серии?

«Вашингтон» остался единственной командой, которая пока так и не одержала ни одной победы в плей-офф. А Александр Овечкин пока не разжился результативными баллами в первых трёх матчах. У капитана «столичных» и его команды больше нет права на ошибку, ведь поражение означает окончание сезона. Получится ли у них хотя бы единожды остановить победителей регулярного чемпионата?

🏀 4:30: «Финикс Санз» — «Миннесота Тимбервулвз», плей-офф НБА, первый раунд, четвёртый матч

Интрига: последний шанс для Дюранта и компании остаться в плей-офф

Казалось бы, «Финикс Санз» обладает монструозным трио в нападении: Кевин Дюрант, Девин Букер и Брэдли Бил. Но, как мы знаем, защита выигрывает титулы. Именно с таким лозунгом «Миннесота Тимбервулвз» играет в первом раунде плей-офф НБА. «Волки» буквально в каждом матче выглядели на голову сильнее соперника. Если Фрэнк Вогель не придумает план, за счёт которого «солнечные» смогут вскрыть оборону «Миннесоты», то песенка «Финикса», можно сказать, уже спета. Ждём с нетерпением четвёртый матч серии.

🏒 5:00: «Лос-Анджелес Кингз» — «Эдмонтон Ойлерз», плей-офф НХЛ, первый раунд, четвёртый матч

Интрига: сколько очков наберёт Макдэвид на этот раз?

Перед началом серии немногие давали шансы «Лос-Анджелесу», но «короли» сумели выиграть один матч на выезде. Правда, в двух других встречах «Эдмонтон» учинил разгром своему сопернику, а Коннор Макдэвид привычно возглавил гонку бомбардиров. Сможет ли его команда сделать ещё один шаг для выхода во второй раунд плей-офф?

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⚽️ 13:00: «Крылья Советов» — «Краснодар», РПЛ, 26-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: тяжёлая проверка для «Краснодара» на пути к золоту

«Краснодар» находится в чемпионской гонке. Чтобы претендовать на титул, команде Мурада Мусаева нельзя ошибаться. А впереди — тяжёлый выезд в Самару. «Крылья Советов» удивляют всех, претендуя на бронзу. Ох как непросто будет «Краснодару»! Но если «быки» собираются становиться чемпионами, то обязаны побеждать любого соперника.

🎾 13:30*: Даниил Медведев (Россия, 3) – Себастьян Корда (США, 25), Мадрид, 3-й круг

💬 Матч с текстовой трансляцией

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: справится ли Медведев с непростым испанцем?

Даниил Медведев успешно стартовал на «Мастерсе» в Мадриде, одержав волевую победу над итальянцем Маттео Арнальди. Теперь в битве за место в 4-м круге россиянин сразится с американцем Себастьяном Кордой. Теннисисты ранее играли четыре раза и счёт личных встреч пока равный — 2-2. Даниил был сильнее в Париже-2021 и Индиан-Уэллсе-2024, а Себастьян — на Australian Open и в Шанхае-2023. Победитель нового матча далее встретится с кем-то из пары Александр Бублик — Бен Шелтон.

🏀 15:00: «Уралмаш» — «Зенит», плей-офф ЕЛ, 1/4 финала, четвёртый матч

Интрига: «Зенит» — единственный, кто оступился из лидеров четвертьфинальных пар. Подопечные Паскуаля выйдут в следующий раунд плей-офф?

ЦСКА, «Локомотив-Кубань» и УНИКС уже пробились в полуфинал плей-офф Единой лиги. Лишь «Зенит» из лидеров четвертьфинальных пар продлил свою серию до четвёртого матча. Екатеринбургский «Уралмаш» на домашнем паркете одолел клуб из Санкт-Петербурга со счётом 72:69. Уверенная защита и поддержка болельщиков – основные факторы победы. Сумеют ли подопечные Ростислава Вергуна затащить «Зенит» в решающий матч или же серия официально завершится?

⚽️ 15:15: «Рубин» — «Урал», РПЛ, 26-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: «Рубин» останется в гонке за топ-5?

«Рубин» вернулся из Первой лиги и проводит крутой сезон. Казанцы претендуют на финиш в топ-5, а в прошедшем туре обыграли «Зенит» в Санкт-Петербурге. «Урал» же мечтает выбраться из зоны стыков и избежать нервотрёпки в конце сезона. Клубы решают разные задачи, но очки нужны всем. Поэтому в Казани ожидается настоящая рубка.

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🏆🏐 17:00: «Динамо-Ак Барс» — «Локомотив», чемпионат России, женщины, финал, пятый матч

Интрига: кто чемпион женской Суперлиги?

В женском волейболе лишь финальный, пятый матч определит победителя серии. Четвёртая встреча хотя и стала камбэком для гостей с 0-2, но выдалась очень ровной в концовке: клубы поставили по 16 блоков и показали одинаковую статистику полезности – «+44». Перевес был на подаче: 9/7 в пользу «Динамо-Ак Барс». Матч завершился на решающем тай-брейке, а у хозяев было четыре матчбола, но реализовать они их не смогли — 25:15, 26:24, 19:25, 19:25, 17:19.

🏐 17:00: «Динамо» Москва — «Ленинградка», чемпионат России, женщины, финал за третье место, пятый матч

Интрига: кто станет бронзовым призёром Суперлиги?

После досадного проигрыша в третьем матче «Ленинградка» не только не опустила руки, но показала настоящий бойцовский характер в четвёртом. Хозяйки площадки полностью владели ситуацией на протяжении всего мачта: в каждой партии «Ленинградка» обеспечивала себе задел, с которым доходила до конца сета. «Динамо» хоть и удавалось отрезками сравнивать счёт, но собственные ошибки, которых за весь матч набралось 23, не позволили зацепиться хотя бы за одну партию. «Ленинградка» сыграла намного аккуратнее соперниц – всего восемь ошибок.

⚽️ 17:30: «Сочи» — «Факел», РПЛ, 26-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: последний шанс для «Сочи» остаться в борьбе за выживание

«Сочи» — в критическом положении. Если команда Роберта Морено не выиграет в следующем туре у «Факела», то уже вряд ли выберется из зоны вылета. Решающая встреча для сочинцев. Но и «Факел» собирается прервать серию из четырёх поражений. И избежать зоны стыков/вылета. Матч аутсайдеров с мощной интригой!

⚽️ 19:45: «Ростов» — «Оренбург», РПЛ, 26-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: выберется ли «Оренбург» из зоны стыков?

Оба клуба проводят хорошую весну. «Ростов» ворвался в топ-8 и претендует на финиш в пятёрке сильнейших. А «Оренбург» борется за выживание: если бы не три победы и две ничьих в семи турах, то команда опустилась бы на дно. Пока что оренбуржцы сохраняют надежды избежать вылета/стыков. Но набрать очки в Ростове-на-Дону будет проблематично. А что делать? Нужно выходить и сражаться. Несмотря на форму «Ростова» весной.

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⚽️ 22:00: «Барселона» — «Валенсия», Примера, 33-й тур

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Интрига: «Барса» реабилитируется после «класико»?

«Барселона» в прошедшем туре уступила «Реалу» и де-факто лишилась надежд на титул. Теперь нужно занять вторую строчку, за которую каталонцы борются с «Жироной». В следующем матче команда Хави (который, кстати, объявил, что остаётся) принимает «Валенсию». Да, «летучие мыши» сейчас не так грозны, как раньше. Но занимают восьмое место в таблице и борются за попадание в Лигу конференций. Так что «Барсу» ожидает мощное сопротивление. Тем более что в первом круге команды сыграли вничью — 1:1.