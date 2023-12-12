«Наша сила — в стабильности». Как «Локомотив» добивается больших побед в пляжном футболе?

История пляжного футбола в России – это летопись ярких побед на международной арене. Национальная команда с 2009 года выиграла три чемпионата мира и множество менее крупных турниров, а российские клубы регулярно завоёвывали европейские и мировые трофеи.

Больше всех трофеев на международных турнирах взял московский «Локомотив». Столичная команда трижды выигрывала клубный чемпионат мира по пляжному футболу, была лучшей в Кубке европейских чемпионов и на Московском международном кубке. Также стоит отметить, что «Локомотив» одержал девять побед в чемпионатах и Кубках России.

С 2010 года, когда ПФК «Локомотив» выиграл свой первый трофей, он неизменно входит в число главных фаворитов любого турнира – российского или международного. И зачастую этот статус оправдывает.

Как же команде удалось добиться столь высоких результатов?

ПФК «Локомотив» был создан в 2010 году и сразу же произвёл в пляжном футболе революцию, став первым профессиональным клубом не только в стране, но и в мире. Игроки «Локомотива» не просто собирались вместе летом, чтобы играть в турнирах, а заключали контракты на целый год и тренировались вместе даже зимой, когда турниры на песке не проводились.

ПФК «Локомотив» всегда отличался по-настоящему системным подходом к достижению спортивного результата и следует ему до сих пор.

Спортивный директор ПФК «Локомотив» Илья Леонов, игравший за клуб с самого основания, а затем долгое время работавший тренером команды, как никто другой знает, почему команда добивается успехов.

«Наша сила в стабильности. Во-первых, финансовой. Я знаю, что во многих клубах в нашем пляжном футболе у игроков порой возникают вопросы к руководству. В «Локомотиве» же такого никогда не было. И это действительно очень важно для игроков — как российских, так и иностранных.

А ещё у нас очень сильны традиции. Как мы начали выигрывать в 2010 году, так и стремимся делать это всегда. У нас всегда сильный состав, легионеры из числа лучших в мире, мы просто не имеем права сбавлять обороты.

В целом в «Локомотиве» создаются такие условия для игроков, чтобы они могли сосредоточиться только на тренировках и результатах команды. У нас есть круглогодичный доступ на песок. Мы работаем и в тренажёрном зале с бассейном. Я уж не говорю про экипировку, отличную логистику, питание. Благодаря руководству всё решается максимально быстро.

Состав «Локомотива» действительно всегда один из лучших в мире. В футболке «Локо» за 13 лет его существования играли практически все лидеры сборной России, почти все те, кто побеждал на чемпионатах мира в 2011, 2013 и 2021 годах. А легионеры «Локомотива» – это мировые звёзды. В составе команды успешно выступали португальцы Маджер, Бельшиор и братья Мартинсы, испанец Льоренц Гомес, японец Озу Морейра, бразилец Бруно Шавьер. Их знают поклонники пляжного футбола во всём мире.

Важно сказать, что пляжный футбольный клуб «Локомотив» – это не только всемирно известные игроки и победы в финалах различных турниров. Это ещё и масштабная работа на благо развития пляжного футбола в России.

Осенью 2023 года «Локомотив» выступил спортивным организатором Московского международного кубка по пляжному футболу, который проходил в столице России. Турнир собрал крепкий состав участников: приехали клубы из Ирана, Беларуси, Казахстана и даже Сенегала. Сотни зрителей смотрели классное спортивное шоу, триумфатором которого стал «Локо».

«Московский международный кубок по пляжному футболу – это настоящий мировой бренд. Такой турнир однозначно нужен нашему пляжному футболу. Российские клубы получают возможность проверить свои силы в игре с сильными соперниками, а зрители – насладиться ярким зрелищем», – объяснил вице-президент ПФК «Локомотив» Лев Мазараки.

В 2023 году «Локомотив» был и хозяином Суперфинала чемпионата страны по пляжному футболу: стадион для пляжного футбола впервые в истории был установлен на территории «РЖД-Арены» в Черкизово. А 6 августа, в День железнодорожника, на нём прошли детский турнир РЖД и Матч легенд, в котором звёзды большого футбола, такие как Егор Титов, Роман Павлюченко, Ринат Дасаев, сыграли против чемпионов мира по пляжному футболу.

«В 2023 году впервые на территории «РЖД Арены» был построен стадион для пляжного футбола. Это важная веха для нашего вида спорта, которая говорит о развитии пляжного футбола в России», – отмечает Лев Мазараки.

«Когда мы сыграли на этом стадионе Суперфинал чемпионата России, все задались вопросом: а почему он до этого тут не стоял? Он же как родной здесь! И было принято решение его оставить. Так что это огромная победа для нас. Иметь свой стадион для клуба – это важно, и мы этот вопрос для себя решили», – рассказал президент ПФК «Локомотив» Виталий Погодин.

Построив летнюю арену, ПФК «Локомотив» работает над тем, чтобы у него в Москве появился и свой крытый комплекс для пляжного футбола.

Говоря о домашнем для «Локомотива» стадионе, нельзя не упомянуть болельщиков. В «Локо» очень внимательно относятся к своему фанатскому активу. Более того – между ним и командой есть прямая связь.

«У нас дружное объединение болельщиков. Многие поддерживают нас постоянно, приезжают на стадион. Мы очень тесно и близко общаемся. Мне могут и в личку написать, спросить, где атрибутику приобрести, как на матч попасть. Мы делаем всё, чтобы на трибунах было больше зрителей», – рассказывает спортивный директор «Локомотива» Илья Леонов.

Важная отличительная черта высококлассной команды – работа над долгосрочными целями, воспитание нового поколения игроков. И в «Локомотиве» в этом смысле выстроена масштабная стратегия.

«Наша цель – построить устойчивую тренерскую базу, создать академию пляжного футбола, и не одну. У нас уже идёт очень серьёзная работа, которую мы пока не афишируем. Те спортсмены, которые ковали славу «Локомотива», станут в ней руководителями и тренерами. И это будет связь поколений, ведь без академий, без молодых российских игроков не будет и развития. Можно приглашать сколь угодно много иностранцев, но без сильных российских игроков мы не сможем добиться успеха», – рассказывает о глобальных планах на будущее Лев Мазараки.

Виталий Погодин делится подробностями: «У «Локомотива» большая программа: Архангельск, Ростов-на-Дону, Краснодарский край, Ставропольский край – мы проводим большую работу с точки зрения популяризации нашего вида спорта среди детей. Я вижу, какой отклик у них вызывает наш вид спорта, и это очень мотивирует. Сегодня в детской форме «Локомотива» и нашими фирменными мячами играют не менее 10 тысяч ребят по всей России. Мы плотно работаем с детскими лагерями, спортивными интернатами. Ведь без детей у нашего вида спорта не будет будущего».

У ПФК «Локомотив» недавно появилась и команда игроков в возрасте до 21 года. Она регулярно тренируется вместе с основным составом, а в 2024 году будет выступать в молодёжном чемпионате страны. Так молодые игроки могут пробиться не только в главную команду клуба, но и в сборную России.

Большое внимание уделяется и турнирам студенческих команд. «Одну из главных своих задач ПФК «Локомотив» видит в популяризации пляжного футбола среди детей и молодёжи. В 2023 году наш клуб выступил организатором третьего по счёту «Кубка Локомотива» среди студенческих команд, где выступали 32 мужские и 6 женских команд лучших вузов Москвы – в три раза больше, чем в прошлом году, причём женский турнир был проведён впервые. Это самый большой турнир по пляжному футболу среди студентов в России. Никто прежде не собирал столько команд на таком уровне.

Стоит также отметить, что матчи «Кубка Локомотива» проходили на новом пляжном стадионе РЖД, а игра на своей площадке является дополнительной мотивацией – придаёт особое желание достигать высоких результатов», – объясняет Лев Мазараки.

«Я хочу, чтобы новое поколение игроков «Локомотива» доказало, что они – достойная смена тем, кто добился больших побед на международной арене, – говорит Виталий Погодин. – Ребята должны понимать, что спорт требует максимальной отдачи, по-другому добиться успеха невозможно. Весь спорт, если им заниматься профессионально, энергозатратен, но пляжный футбол – это особая история».

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