Паралимпийцу без рук подарили наручные часы
Странная история на чемпионате мира по паравелосипедному спорту.
Неловкий момент
Испанский паравелосипедист Рикардо Тен стал звездой интернета. А всё из-за неловкого инцидента во время награждения на чемпионате мира. Спортсмену с ампутированными руками подарили наручные часы!
Несчастный случай
Рикардо потерял обе руки ещё в детстве. В восемь лет он задел высоковольтную линию электропередач и получил ожоги 75% тела. Врачам пришлось ампутировать мальчику обе руки до локтя и одну ногу.
Первый во всём
48-летний Тен — трёхкратный паралимпийский чемпион по плаванию. В категории S5 он выступал на пяти Паралимпиадах. Недавно Рикардо перешёл в велосипедный спорт и уже стал пятикратным чемпионом мира.
Звезда ЧМ-2023
На ЧМ-2023 Тен завоевал шесть медалей: два золота, серебро и бронзу на треке и золото с серебром в шоссейных гонках. Рикардо выступал в классе С1, предназначенном для людей с тяжёлыми нарушениями.
Необычный подарок
За столь большое количество побед организаторы ЧМ-2023 решили наградить Рикардо особым призом. Им стали наручные часы. К счастью, параспортсмен отнёсся к этому с юмором. Посмотрите сами!
Спортсмену с ампутированными руками подарили часы. Он забавно отреагировал
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