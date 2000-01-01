Спортсмену с ампутированными руками подарили часы. Он забавно отреагировал

Звезда ЧМ-2023

На ЧМ-2023 Тен завоевал шесть медалей: два золота, серебро и бронзу на треке и золото с серебром в шоссейных гонках. Рикардо выступал в классе С1, предназначенном для людей с тяжёлыми нарушениями.