Топ-матчи пятницы: плей-офф НХЛ и НБА, хоккейный ЧМ плюс футбол

Спортивное 17 мая: определится ли наконец первый полуфиналист Кубка Стэнли и зацепится ли «Наполи» за Лигу конференций. Следим вместе!

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Время в материале указано по Москве.

🏒 2:00: «Каролина Харрикейнз» — «Нью-Йорк Рейнджерс», плей-офф НХЛ, 1/4 финала, шестой матч

Интрига: определится ли наконец первый полуфиналист Кубка Стэнли?

За океаном по-прежнему ещё не завершена ни одна серия второго раунда плей-офф. При этом у трёх команд НХЛ в общей сложности было уже четыре возможности определить первого полуфиналиста текущего розыгрыша Кубка Стэнли. «Нью-Йорк Рейнджерс» вёл 3-0 в серии с «Каролиной Харрикейнз», но уступил четвёртый и пятый матчи (сейчас 3-2). «Флорида Пантерз» вела 3-1 в серии с «Бостон Брюинз», но проиграла пятый матч (сейчас 3-2). Накануне не использовал первый шанс и «Даллас» в серии с «Колорадо». Сумеют ли «Рейнджерс» с третьей попытки всё-таки прорваться в следующий раунд?

🏀 3:30: «Миннесота Тимбервулвз» — «Денвер Наггетс», плей-офф НБА, 1/4 финала, шестой матч

Интрига: чемпион НБА пробьётся в финал Запада?

Две уверенных победы «Миннесоты Тимбервулвз» на старте второго раунда плей-офф НБА подарили всем любителям баскетбола неподдельные эмоции. Казалось бы, действующий чемпион лиги «Денвер Наггетс» может оказаться за бортом плей-офф уже так быстро. Но на деле команда во главе с Николой Йокичем не то что отыгралась, но уже и вышла вперёд в серии – 3-2. Следующий матч «волки» проведут на домашней арене. Удастся ли Энтони Эдвардсу продлить противостояния до седьмой игры или же «самородки» окажутся в финале Запада?

🏒 5:00: «Ванкувер Кэнакс» — «Эдмонтон Ойлерз», плей-офф НХЛ, 1/4 финала, пятый матч

Интрига: кто выйдет вперёд в полуфинале Запада?

«Кэнакс» и «Ойлерз» вернулись в Ванкувер при равенстве в серии — 2-2. Сравнять счёт в противостоянии в четвёртом матче «нефтяникам» помогла отличная игра воспользовавшегося своим шансом голкипера Кэлвина Пикара. Впрочем, у главного тренера «Кэнакс» Рика Токкета появились огромные вопросы к некоторым игрокам в своей команде, в том числе и к одной из главных звёзд НХЛ Элиасу Петтерссону. Сумеет ли Пикар подтвердить уровень, показанный в прошлом матче, или критика Токкета возымеет свои плоды?

Тренер «Ванкувера» обрушился с резкой критикой на своих игроков: Тренер «Ванкувера»: невозможно победить, если в составе пять, шесть, семь пассажиров

🏒 17:20: Германия — Казахстан, ЧМ-2024, группа B

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: чья мотивация окажется выше?

После разгрома сборной Латвии (8:1) немецкие хоккеисты сделали огромный шаг в направлении выхода в плей-офф чемпионата мира 2024 года. В свою очередь, сборная Казахстана решает задачу по сохранению прописки в элитном дивизионе на следующий год. Чья мотивация окажется выше в очной встрече?

🏒 21:20: Польша — США, ЧМ-2024, группа B

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: сколько шайб отправят американцы в ворота Польши?

После непростого старта на чемпионате мира сейчас американцы угодили в очень простой календарь, в котором собраны матчи с намного более слабыми командами. Поляки оставили неплохое впечатление в начале турнира, но матч со Словакией показал, что возрастная команда начинает уставать. Сколько шайб она пропустит во встрече со злыми американцами?

⚽️ 21:45: «Фиорентина» — «Наполи», Серия А, 37-й тур

Интрига: «Наполи» останется даже без Лиги конференций?

«Наполи» проводит ужасный сезон. После золота в прошлом чемпионате команда идёт на девятом месте за два тура до финиша. Ещё остаются шансы подняться на одну строчку и попасть в Лигу конференций. Но для этого необходима победа над «Фиорентиной». Клуб из Флоренции как раз занимает восьмое место, опережая «Наполи» на два очка при игре в запасе. Так что поражение лишает неаполитанцев попадания в еврокубки. И делает уход Виктора Осимхена и Хвичи Кварацхелии вероятным.