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Расписание спортивных матчей 17 мая 2024 года — live-трансляции, текстовые трансляции, результаты, кто сыграет

Топ-матчи пятницы: плей-офф НХЛ и НБА, хоккейный ЧМ плюс футбол
Михаил Георгиев
Спортивные события 17 мая
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Комментарии
Спортивное 17 мая: определится ли наконец первый полуфиналист Кубка Стэнли и зацепится ли «Наполи» за Лигу конференций. Следим вместе!

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Время в материале указано по Москве.

🏒 2:00: «Каролина Харрикейнз» — «Нью-Йорк Рейнджерс», плей-офф НХЛ, 1/4 финала, шестой матч

НХЛ - плей-офф . 1/2 финала - Восток. 6-й матч
17 мая 2024, пятница. 02:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Не начался
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: определится ли наконец первый полуфиналист Кубка Стэнли?

За океаном по-прежнему ещё не завершена ни одна серия второго раунда плей-офф. При этом у трёх команд НХЛ в общей сложности было уже четыре возможности определить первого полуфиналиста текущего розыгрыша Кубка Стэнли. «Нью-Йорк Рейнджерс» вёл 3-0 в серии с «Каролиной Харрикейнз», но уступил четвёртый и пятый матчи (сейчас 3-2). «Флорида Пантерз» вела 3-1 в серии с «Бостон Брюинз», но проиграла пятый матч (сейчас 3-2). Накануне не использовал первый шанс и «Даллас» в серии с «Колорадо». Сумеют ли «Рейнджерс» с третьей попытки всё-таки прорваться в следующий раунд?

Что происходит в серии «Рейнджерс» и «Каролины»? Команда Панарина близка к краху:
«Уровень отчаяния повышается». «Рейнджерс» шли на рекорд НХЛ, а теперь отдают серию с 3-0
«Уровень отчаяния повышается». «Рейнджерс» шли на рекорд НХЛ, а теперь отдают серию с 3-0

🏀 3:30: «Миннесота Тимбервулвз» — «Денвер Наггетс», плей-офф НБА, 1/4 финала, шестой матч

НБА - плей-офф . 1/4 финала. 6-й матч
17 мая 2024, пятница. 03:30 МСК
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Не начался
Денвер Наггетс
Денвер
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: чемпион НБА пробьётся в финал Запада?

Две уверенных победы «Миннесоты Тимбервулвз» на старте второго раунда плей-офф НБА подарили всем любителям баскетбола неподдельные эмоции. Казалось бы, действующий чемпион лиги «Денвер Наггетс» может оказаться за бортом плей-офф уже так быстро. Но на деле команда во главе с Николой Йокичем не то что отыгралась, но уже и вышла вперёд в серии – 3-2. Следующий матч «волки» проведут на домашней арене. Удастся ли Энтони Эдвардсу продлить противостояния до седьмой игры или же «самородки» окажутся в финале Запада?

Йокич не только получил MVP, но и растерзал «Миннесоту»:
Зачем ждать второго Майкла Джордана, когда можно насладиться настоящим Николой Йокичем?
Зачем ждать второго Майкла Джордана, когда можно насладиться настоящим Николой Йокичем?

🏒 5:00: «Ванкувер Кэнакс» — «Эдмонтон Ойлерз», плей-офф НХЛ, 1/4 финала, пятый матч

НХЛ - плей-офф . 1/2 финала - Запад. 5-й матч
17 мая 2024, пятница. 05:00 МСК
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
Не начался
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: кто выйдет вперёд в полуфинале Запада?

«Кэнакс» и «Ойлерз» вернулись в Ванкувер при равенстве в серии — 2-2. Сравнять счёт в противостоянии в четвёртом матче «нефтяникам» помогла отличная игра воспользовавшегося своим шансом голкипера Кэлвина Пикара. Впрочем, у главного тренера «Кэнакс» Рика Токкета появились огромные вопросы к некоторым игрокам в своей команде, в том числе и к одной из главных звёзд НХЛ Элиасу Петтерссону. Сумеет ли Пикар подтвердить уровень, показанный в прошлом матче, или критика Токкета возымеет свои плоды?

Тренер «Ванкувера» обрушился с резкой критикой на своих игроков:
Тренер «Ванкувера»: невозможно победить, если в составе пять, шесть, семь пассажиров

🏒 17:20: Германия — Казахстан, ЧМ-2024, группа B

💬 Матч с текстовой трансляцией

ЧМ-2024 . Группа B
17 мая 2024, пятница. 17:20 МСК
Германия
Не начался
Казахстан
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: чья мотивация окажется выше?

После разгрома сборной Латвии (8:1) немецкие хоккеисты сделали огромный шаг в направлении выхода в плей-офф чемпионата мира 2024 года. В свою очередь, сборная Казахстана решает задачу по сохранению прописки в элитном дивизионе на следующий год. Чья мотивация окажется выше в очной встрече?

Что происходит на ЧМ-2024 в борьбе за выход в плей-офф и сохранение места в элите?
Что происходит на ЧМ-2024 по хоккею? Все текущие турнирные расклады
Что происходит на ЧМ-2024 по хоккею? Все текущие турнирные расклады

🏒 21:20: Польша — США, ЧМ-2024, группа B

💬 Матч с текстовой трансляцией

ЧМ-2024 . Группа B
17 мая 2024, пятница. 21:20 МСК
Польша
Не начался
США
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: сколько шайб отправят американцы в ворота Польши?

После непростого старта на чемпионате мира сейчас американцы угодили в очень простой календарь, в котором собраны матчи с намного более слабыми командами. Поляки оставили неплохое впечатление в начале турнира, но матч со Словакией показал, что возрастная команда начинает уставать. Сколько шайб она пропустит во встрече со злыми американцами?

Как и почему Польша вообще оказалась на этом ЧМ?
Как это возможно? На чемпионат мира по хоккею вышла сборная, которой там не было 22 года
Как это возможно? На чемпионат мира по хоккею вышла сборная, которой там не было 22 года

⚽️ 21:45: «Фиорентина» — «Наполи», Серия А, 37-й тур

Италия - Серия А . 37-й тур
17 мая 2024, пятница. 21:45 МСК
Фиорентина
Флоренция
Не начался
Наполи
Неаполь
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: «Наполи» останется даже без Лиги конференций?

«Наполи» проводит ужасный сезон. После золота в прошлом чемпионате команда идёт на девятом месте за два тура до финиша. Ещё остаются шансы подняться на одну строчку и попасть в Лигу конференций. Но для этого необходима победа над «Фиорентиной». Клуб из Флоренции как раз занимает восьмое место, опережая «Наполи» на два очка при игре в запасе. Так что поражение лишает неаполитанцев попадания в еврокубки. И делает уход Виктора Осимхена и Хвичи Кварацхелии вероятным.

«Наполи» очень сильно не хочет отпускать Хвичу:
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