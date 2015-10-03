Visa стала третьим крупным спонсором ФИФА, потребовавшим отставки Блаттера
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Компания Visa, являющаяся одним из крупнейших спонсоров ФИФА, выступила с требованием о немедленной отставке главы ФИФА Йозефа Блаттера, информирует RTE.
«Мы убеждены, что никаких решительных реформ в ФИФА не может быть сделано при нынешнем руководстве. Учитывая события прошедшей недели, лучшим решением и для ФИФА, и для Блаттера будет немедленная отставка последнего», — говорится в заявлении Visa.
Ранее ещё две американские компании Coca-Cola и McDonald's, спонсирующие ФИФА, выступили с подобными требованиями.
Американские компании выступили с заявлениями спустя неделю после того, как швейцарские власти открыли дело в отношении Блаттера.
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