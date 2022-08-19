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Норвегии грозит отстранение от международных турниров за нарушение антидопингового кодекса

Норвегии грозит отстранение от международных турниров за нарушение антидопингового кодекса
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В Норвегии опасаются санкций Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) за нарушение антидопингового кодекса, сообщает NRK. Речь о тестировании несовершеннолетних – спортсменов от 15 до 18 лет. По действующим в стране правилам взять допинг-тест у юниоров можно только с согласия опекунов, а следовательно, только после предупреждения о визите представителя антидопинговой службы. Однако это расходится с положением антидопингового кодекса, согласно которому подобное предупреждение возможно только при необходимости.

Такая ситуация в Норвегии наблюдается уже не менее двух лет, поэтому спортивные власти всерьёз опасаются, что в новый 2023 год ВАДА наложит на весь спорт страны санкции за несоблюдение антидопингового кодекса. Эти санкции могут выражаться в штрафе или невозможности занимать посты в ВАДА. Однако в Норвегии считают, что самым вероятным наказанием станет невозможность проведения чемпионатов мира, Европы и Олимпийских игр, а в дальнейшем и участия в них национальных команд. Не исключено, что речь будет идти обо всех международных соревнованиях.

Вопрос пытаются решить изменением местного законодательства, предоставив юным спортсменам право принимать решения о тестировании без опекунов. Однако эта мера пока не находит должной поддержки.

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