"Зенит" продлил партнёрство с крупнейшим паромным оператором в России

«Зенит» объявил о подписании нового соглашения о партнёрстве с крупнейшим паромным оператором в России — компанией ST.PETER LINE.

«Стороны продолжают успешное сотрудничество, начатое два года назад, когда ST.PETER LINE присоединился к числу официальных партнёров сине-бело-голубых. Флот паромного оператора состоит из двух первоклассных судов: Princess Maria и Princess Anastasia. Они осуществляют регулярные круизы по Балтийскому морю по маршрутам Санкт-Петербург — Хельсинки и Санкт-Петербург — Хельсинки — Стокгольм — Таллин.

Суда компании вмещают порядка 2000 пассажиров. В распоряжении гостей на борту круизных лайнеров имеются комфортабельные каюты различного класса, рестораны, бары, аква-зона, магазины беспошлинной торговли, автомобильные палубы и многое другое. Продление сотрудничества позволит расширить доступ к целевой аудитории ST.PETER LINE и подчеркнуть ключевые преимущества компании — доступность, надежность и удобство. Футбольный клуб «Зенит» и ST.PETER LINE намерены провести серию совместных мероприятий», — говорится в пресс-релизе.