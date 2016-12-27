Саввиди: «Группа Агроком» не собирается возобновлять финансирование «Ростова»

Генеральный спонсор футбольного клуба «Ростов» «Группа Агроком» не собирается отменять приостановку финансирования клуба. Об этом рассказал глава компании«Я ничего не слышал о том, что мы готовы отменить приостановку финансирования „Ростова“. Решение на данный момент находится в силе», — цитирует Саввиди ТАСС.Ранее СМИ со ссылкой на заместителя губернатора Ростовской области Игоря Гуськова сообщили, что руководство футбольного клуба «Ростов» проведёт переговоры с главой компании «Агроком» Иваном Саввиди о возобновлении спонсорских отношений.