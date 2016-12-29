Forbes представил 10 главных спортивных сделок 2016 года. В список вошли самые важные покупки, трансферы, зарплаты и спонсорские контракты уходящего года.
Под первым номером значится продажа главной автогоночной серии «Формулы-1». Общая стоимость покупки оценивается в $ 8 млрд.
Forbes выделил также следующие события: продажу промоутерской компании смешанных единоборств UFC ($ 4 млрд), рекордный спонсорский контракт ФК «Барселоны» и Nike (€ 1,5 млрд), пожизненный спонсорский контракт нападающего «Реала» Криштиану Роналду и Nike ($ 1 млрд), покупку «Милана» китайскими инвесторами (€ 660 млн), самый дорогой контракт с иностранными вещателем в истории английской Премьер-лиги (£ 560 млн), рекордный контракт в НБА разыгрывающего защитника «Мемфис Гриззлиз» Майка Конли ($ 153 млн), подрядный контракт на достройку стадиона «Крестовский» (7,8 млрд рублей), самый дорогой трансфер в истории футбола — переход полузащитника Поля Погба из «Ювентуса» в «Манчестер Юнайтед» (€ 105 млн), продажу нападающего Халка из «Зенита» в «Шанхай СИПГ» (€ 55,8 млн).