Спонсорского договора с ВТБ будет недостаточно для покрытия бюджета «Динамо»

Как стало известно «Чемпионату», «Динамо» готово к диалогу с кипрской компанией Eflen Constructions Limited по погашению долговых обязательств. Эта компания выступала кредитором клуба в сезоне-2013/14.На данный момент речь идёт об основном долге столичного футбольного клуба. У «Динамо» сохраняется и текущая задолженность в размере 806 млн рублей. Спонсорский договор с ВТБ, рассчитанный на три года, будет подписан в ближайшее время, но его будет недостаточно для покрытия бюджета клуба. Как заявлял ранее председатель ВФСО «Динамо» Владимир Стржалковский, клуб будет искать и других спонсоров.