«Барселона» лидирует в Ла Лиге по размеру средней зарплаты в команде

«Барселона» лидирует в испанском чемпионате по размеру средней заработной платы в команде. Об этом сообщает AS.Каталонский клуб платит среднюю зарплату игрокам первой команды в размере € 7,1 млн. Второе место занимает «Реал». В мадридском клубе средний оклад составляет € 6,3 млн за сезон. Замыкает тройку «Атлетико», где средний показатель составляет € 3,2 млн.Последнее место в испанской Примере занимает «Леганес», где средний оклад составляет € 343 тыс.1. «Барселона» (7.128.740)2. «Реал» (6.375.090)3. «Атлетико» (3.260.050)4. «Валенсия» (2.217.410)5. «Севилья» (2.038.330)6. «Вильярреал» (1.717.280)7. «Атлетик» Б (1.622.000)8. «Реал Сосьедад» (1.281.310)9. «Эспаньол» (960.739)10. «Депортиво» (815.972)11. «Сельта» (729.958)12. «Малага» (651.214)13. «Гранада» (629.954)14. «Бетис» (530. 173)15. «Эйбар» (491.296)16. «Осасуна» (483.898)17. «Спортинг» Х (444.440)18. «Алавес» (377.269)19. «Лас-Пальмас» (345.114)20. «Леганес» (343.686).