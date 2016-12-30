«Барселона» лидирует в Ла Лиге по размеру средней зарплаты в команде

«Барселона» лидирует в испанском чемпионате по размеру средней заработной платы в команде. Об этом сообщает AS.
Каталонский клуб платит среднюю зарплату игрокам первой команды в размере € 7,1 млн. Второе место занимает «Реал». В мадридском клубе средний оклад составляет € 6,3 млн за сезон. Замыкает тройку «Атлетико», где средний показатель составляет € 3,2 млн.
Последнее место в испанской Примере занимает «Леганес», где средний оклад составляет € 343 тыс.
Полностью список выглядит следующим образом
1. «Барселона» (7.128.740)
2. «Реал» (6.375.090)
3. «Атлетико» (3.260.050)
4. «Валенсия» (2.217.410)
5. «Севилья» (2.038.330)
6. «Вильярреал» (1.717.280)
7. «Атлетик» Б (1.622.000)
8. «Реал Сосьедад» (1.281.310)
9. «Эспаньол» (960.739)
10. «Депортиво» (815.972)
11. «Сельта» (729.958)
12. «Малага» (651.214)
13. «Гранада» (629.954)
14. «Бетис» (530. 173)
15. «Эйбар» (491.296)
16. «Осасуна» (483.898)
17. «Спортинг» Х (444.440)
18. «Алавес» (377.269)
19. «Лас-Пальмас» (345.114)
20. «Леганес» (343.686).