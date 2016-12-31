Берлускони: переговоры о продаже «Милана» пришли к положительному заключению

Владелец «Милана»рассказал, как продвигаются переговоры о продаже клуба китайским инвесторам. Ранее стало известно, что сделка официально должна быть завершена в марте 2017 года.«Переговоры с китайскими инвесторами пришли к положительному заключению. Они попросили побольше времени по техническим и бюрократическим причинам. Поэтому мы дали им возможность оформить выплату позже.Не могу не сказать, что «Милан» привёз домой очередной трофей, Суперкубок Италии, и теперь я сравнялся с Сантьяго Бернабеу, легендарным президентом «Реала». Мы с ним являемся самыми титулованными президентами в мировом футболе», – цитирует Берлускони Football Italia.