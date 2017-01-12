РФПЛ — шестая лига в Европе по размеру средней зарплаты футболистов

Клубы Российской футбольной Премьер-лиги в среднем за сезон тратят € 35,2 млн на зарплаты футболистам. Такая цифра приводится в годовом финансовом отчёте УЕФА. Общая сумма, которая уходит на зарплаты за год, составляет в России € 563 млн. Этот показатель — шестой в Европе.
Лидером рейтинга является английская Премьер-лига. В среднем за год на зарплаты там тратят € 134,5 млн, в сумме — € 2,69 млрд. На втором месте с большим отставанием следует немецкая Бундеслига (€ 69,5 млн в среднем, € 1,251 млрд в целом), на третьем — итальянская Серия А (€ 65,5 млн, € 1,309 млрд).
Отметим, что клубы РФПЛ расходуют на зарплаты футболистам 76% от общего дохода. В АПЛ эта цифра составляет 61%, в Бундеслиге — 52%, в Серии А — 69%.