Топ-события воскресенья: финал Рублёва, «Зенит» — ЦСКА в баскетболе, футбол, UFC и Ф-1

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Посмотреть все события 5 мая в Матч-центре

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Время в материале указано по Москве.

🏀 2:00: «Денвер Наггетс» — «Миннесота Тимбервулвз», плей-офф НБА, 1/4 финала, первый матч

Интрига: Йокич и Маррей или Эдвардс и Таунс – кто победит в первом матче серии?

Второй раунд плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации стартует с матча между действующим чемпионом «Денвер Наггетс» и «Миннесотой Тимбервулвз». «Самородки» ранее со счётом 4-1 переиграли «Лейкерс», а «волки» оказались сильнее «Финикса» – 4-0. Все ключевые лица команд в отличной форме, и поэтому нас ждёт шикарная первая игра в Колорадо. При этом у гостей есть некоторые проблемы с главным тренером Крисом Финчем, который получил травму во время четвёртой игры с «Санз», когда в него на полной скорости влетел Майк Конли. Пока остаётся непонятным, будет ли специалист руководить командой в первой встрече, но это не отменяет того факта, что будет очень жарко.

⚽️ 2:30: «Интер Майами» — «Нью-Йорк Ред Буллз», МЛС

Интрига: сколько мячей забьёт Месси на этот раз?

Как дела у Лионеля Месси в Штатах? Всё очень хорошо. Во-первых, чемпион мира забивает в течение шести матчей МЛС подряд. Во-вторых, его признали лучшим футболистом лиги по итогам апреля. А ещё Лео поучаствовал во всех семи голах (4+3) «Интер Майами» в последних двух матчах. Впереди — домашняя игра с «Нью-Йорк Ред Буллз», который находится на третьей строчке в таблице Восточной конференции («Интер» — на первой). Плюс в этом розыгрыше турнира «Нью-Йорк» проиграл всего один раз, так что это достаточно непростой соперник.

В апреле Месси был неудержим: Лионель Месси признан игроком месяца в МЛС

🏒 3:00: «Бостон Брюинз» — «Торонто Мэйпл Лифс», плей-офф НХЛ, первый раунд, седьмой матч

Интрига: наступит ли «Бостон» на те же грабли, что и год назад, упустив серию с 3-1?

Данная серия полна интересных сюжетов и переворотов. «Брюинз» вели в серии 3-1 и должны были решать всё на домашней площадке, однако «листья» продемонстрировали характер и довели дело до седьмой игры. Участие главного снайпера регулярки Остона Мэттьюса до сих пор остаётся под вопросом, но не надо забывать тот факт, что без него команда выиграла обе встречи. «Торонто» проиграл в XXI веке три раза «Бостону» в седьмом матче, нарушится ли данная тенденция?

👊 6:00*: UFC 301. Жозе Альдо (Бразилия) — Джонатан Мартинес (Бразилия)

*Время боя может измениться и будет уточнено

Интрига: как сложится возвращение великого Альдо?

Бразилец Жозе Альдо — один из величайших бойцов в истории UFC. Почти два года назад харизматичный легковес покинул главный промоушен мира и был близок к завершению карьеры, но теперь решил вернуться. 37-летний Альдо проведёт бой на турнире в родной Бразилии против Джонатана Мартинеса. Соперник ветерана идёт на серии из шести побед и очень опасен. Но Альдо — это Альдо.

🥊 6:00*: Бокс, Сауль Альварес (Мексика) — Хайме Мунгия (Мексика)

*Время боя может измениться и будет уточнено

Интрига: новая попытка сбросить Канело с трона

После сенсационного поражения от Дмитрия Бивола великий Канело Альварес больше не проигрывает. Теперь Саулю предстоит четвёртая защита абсолютного чемпионства во втором среднем весе. Претендентом на пояса Альвареса станет его соотечественник Хайме Мунгия — небитый боксёр и экс-чемпион WBO в первом среднем весе. Вот только, несмотря на рекорд 47-0, Мунгия считается чуть ли не тотальным аутсайдером: аура имени Канело слишком сильна, да и опыта у Сауля неизмеримо больше. А может, всё-таки апсет?

⚽️ 16:00: «Челси» — «Вест Хэм Юнайтед», АПЛ, 36-й тур

Интрига: «Челси» обыграет ещё одного соседа?

На этой неделе «Челси» обыграл «Тоттенхэм» (2:0) и немного улучшил положение в таблице АПЛ. Сейчас команда Маурисио Почеттино находится на восьмой строчке и сохраняет шансы на попадание в еврокубковую зону. К тому же она отстаёт от шестой строчки всего лишь на три очка. «Вест Хэм» — сосед «Челси» по таблице. Он занимает девятое место с отставанием от соперника в два очка. В последнее время «Челси» здорово играет против соперника на домашнем стадионе. Топ-клуб обыграл соседа три раза подряд и четыре — в последних пяти матчах.

⚽️ 16:30: «Динамо» Москва — «Сочи», РПЛ, 27-й тур

Интрига: «Динамо» максимально приблизит «Сочи» к Первой лиге?

«Динамо» одержало три победы подряд и сократило отставание от лидеров до трёх очков. К тому же неделю назад бело-голубые обыграли «Зенит» (1:0) в третий раз в сезоне. С другой стороны, команда Марцела Лички попрощалась в Кубком России после того, как уступила дома «Спартаку» (0:2). Зато теперь у бело-голубых появилась возможность сосредоточиться исключительно на чемпионате. «Сочи» с приходом Роберта Морено заиграл в смелый и атакующий футбол, однако гораздо чаще делит очки с соперниками, нежели побеждает. Черноморский клуб так и остался на последней строчке в таблице, а его шансы на сохранение места в РПЛ стремительно тают с каждым туром.

⚽️ 17:15: «Сельта» — «Вильярреал», Примера, 34-й тур

Интрига: возьмёт ли «Сельта» реванш за поражение в первом круге?

Обеим командам очень нужны очки. «Сельта» рубится за выживание и пока справляется со своей задачей. Сейчас она располагается на 17-й строчке в таблице, а отрыв от зоны вылета составляет пять очков. Но до конца чемпионата осталось провести пять туров, так что команда пока не может чувствовать себя в полной безопасности. «Вильярреал» (девятая команда Ла Лиги) сохраняет шансы на еврокубки. Он отстаёт от седьмого места всего на четыре очка. В первом круге «Вильярреал» обыграл соперника (3:2), как будет на этот раз?

В прошлом туре Ла Лиги «Сельта» проиграла без каких-либо вариантов: Дебютный гол младшего сына Диего Симеоне в Ла Лиге помог «Алавесу» победить «Сельту»

⚽️ 18:30: «Ливерпуль» — «Тоттенхэм Хотспур», АПЛ, 36-й тур

Интрига: «Тоттенхэм» снова останется без победы на «Энфилде»?

«Ливерпуль» завалил концовку сезона и выпал из чемпионской гонки. Да, у команды Клоппа остаются математические шансы на победу в АПЛ, но для этого должно сойтись много факторов. Верится в подобный расклад с большим трудом. «Тоттенхэм» проиграл три матча подряд и серьёзно осложнил задачу по попаданию в топ-4. Сейчас пятая команда лиги отстаёт от «Астон Виллы» на семь очков при одном матче в запасе. Согласитесь, будет крайне сложно опередить соперника в таблице. К тому же впереди поездка на «Энфилд», где «Тоттенхэм» не побеждал с 2011 года.

⚽️ 19:00: «Пари Нижний Новгород» — «Спартак», РПЛ, 27-й тур

Интрига: как «Пари НН» проведёт первый матч после увольнения Юрана?

«Спартак» заметно преобразился после увольнения Гильермо Абаскаля. Пять матчей под руководством Владимира Слишковича по всех турнирах — ни одного поражения. Красно-белые поднялись на четвёртое место в РПЛ и пробились в финал Пути регионов Кубка России. А что же «Пари НН»? Шесть поражений подряд, увольнение Сергея Юрана, приглашение иностранного тренера Саши Илича. Отрыв от зоны стыков составляет всего лишь два очка. Справится ли набравший ход «Спартак» с таким проблемным клубом?

🏀 19:00: «Зенит» — ЦСКА, плей-офф ЕЛ, 1/2 финала, первый матч

Интрига: первый матч полуфинала в Санкт-Петербурге, кто выбьется в лидеры?

Московский ЦСКА спокойно пробился в полуфинал плей-офф Единой лиги ВТБ, обыграв красноярский «Енисей» со счётом 3-0. Но вот «Зениту» в четвертьфинале пришлось долго и мучительно сражаться с «Уралмашем», который забрал две домашние встречи и был всё время близок к сопернику в решающей пятой игре. В итоге клубу из Санкт-Петербурга удалось пробиться в полуфинал. Впрочем, на этот раз подопечным Хавьера Паскуаля предстоит встретиться с грандом, который после смены тренера показывает впечатляющий по уровню баскетбол. Кто же одержит первую и важную победу в серии?

🏆🎾 19:30*: Феликс Оже-Альяссим (Канада) — Андрей Рублёв (Россия, 7), Мадрид, финал

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: сумеет ли Андрей Рублёв завоевать второй «Мастерс» в карьере?

Андрей Рублёв в пятый раз в карьере пробился в финал турнира серии «Мастерс». Но пока на счету россиянина лишь один подобный титул — в Монте-Карло-2023. Сейчас Андрей находится в шаге от победы в Мадриде, но для этого ему необходимо справиться в финале с канадцем Феликсом Оже-Альяссимом. Теннисисты ранее встречались пять раз, и счёт личных встреч — 4-1 в пользу россиянина.

🏀 20:00: «Кливленд Кавальерс» — «Орландо Мэджик», плей-офф НБА, первый раунд, седьмой матч

Интрига: всё или ничего. Кто пробьётся во второй раунд плей-офф НБА?

Команды Восточной конференции «Кливленд Кавальерс» и «Орландо Мэджик» в первом раунде плей-офф продолжают побеждать лишь на домашних паркетах. За счёт лучшего посева «Кливленд» проведёт седьмую игру при поддержке родных болельщиков. Лидер «кавалеристов» Донован Митчелл в прошлой встрече набрал умопомрачительные 50 очков, но даже этого команде не хватило для победы. Кто в следующем раунде встретится с «Бостоном»?

⚽️ 21:45: «Рома» — «Ювентус», Серия А, 35-й тур

Интрига: приблизится ли «Рома» к топ-4?

На этой неделе «Рома» влетела дома «Байеру» (0:2) в первом полуфинальном матче Лиги Европы. В такой ситуации выход в финал еврокубка станет чудом. Попасть в Лигу чемпионов можно через чемпионат, но и там хватает конкурентов. Сейчас «Рома» находится на пятом месте (оно даст право сыграть в ЛЧ), но «Аталанта» отстаёт всего на два очка, и у неё есть один матч в запасе. Сама «Рома», в свою очередь, отстаёт от «Болоньи» на пять очков при одной игре в запасе. «Ювентус» долгое время занимал второе место, но теперь упал на третью строчку, а «Болонья» отстаёт от него всего на одно очко. Если команда Массимилиано Аллегри проиграет в столице, то «Рома» приблизится на расстояние трёх очков.

🏒 23:00: «Нью-Йорк Рейнджерс» — «Каролина Харрикейнз», плей-офф НХЛ, 1/4 финала, первый матч

Интрига: сумеет ли Панарин удивить оборону «Каролины»?

В первом раунде «Рейнджерс» не встретили никакого сопротивления от «Вашингтона», зато «Каролина» успела намучиться с «Айлендерс», несмотря на разгромный счёт в серии. Артемий Панарин провёл серию со «столичными» в режиме энергосбережения, а Евгений Кузнецов сыграл два сильных матча, успев даже поиздеваться над Семёном Варламовым при исполнении буллита. Кто окажется ярче на этот раз: Кузнецов или Панарин?

🏎 23:00: Формула-1, Гран-при Майами. Гонка

Интрига: будут ли обгоны и скорость у «Макларена»?

К воскресной гонке Формулы-1 в Майами в роли фаворита подойдёт, разумеется, Макс Ферстаппен. Однако нам только предстоит узнать реальный потенциал обновлённого «Макларена» под управлением Ландо Норриса: британец был быстр в спринтерской квалификации, но завалил решающий круг, а потом его выбили на старте спринта. У Норриса всё ещё остаётся шанс выстрелить в оставшейся части уикенда – вдруг этого окажется достаточно, чтобы создать хоть какое-то давление на «Ред Булл»? Второй вопрос – как много обгонов мы увидим? В спринте с борьбой на трассе возникла напряжёнка, однако в воскресенье свою роль может сыграть износ шин.