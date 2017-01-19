«Зенит» в прошлом сезоне заработал больше «Интера» и чемпиона Англии

Компания Deloitte провела исследование доходов команд в мировом футболе в прошлом сезоне. В ходе расчётов учитывались доходы от трансляций и коммерции, выручка в день игры, а вот суммы, полученные за счёт трансферов, в отчёт, который получил название Deloitte Football Money League, не вошли.
Первое место занял «Манчестер Юнайтед», который в сезоне-2015/16 заработал € 689 млн. На второй строчке расположилась каталонская «Барселона» (€ 620,2 млн), а замыкает тройку мадридский «Реал» (€ 620,1 млн). Примечательно, что в сезоне-2014/15 «королевский клуб» занимал первое место.
В топ-20 команд попал и питерский «Зенит», который занял 17-е место, поднявшись на одну позицию. Доход сине-бело-голубых составил € 196,5 млн. Позади «Зенита» остались «Вест Хэм Юнайтед» (€ 192,3 млн), «Интер» (€ 179,2 млн) и чемпион Англии «Лестер Сити» (€ 172,1 млн).
Полностью список выглядит так:
1. «Манчестер Юнайтед» (€ 689 млн)
2. «Барселона» (€ 620,2 млн)
3. «Реал» (€ 620,1 млн)
4. «Бавария» (€ 592 млн)
5. «Манчестер Сити» (€ 524, 9 млн)
6. «ПСЖ» (€ 520,9 млн)
7. «Арсенал» (€ 468, 5 млн)
8. «Челси» (€ 447, 4 млн)
9. «Ливерпуль» (€ 403,8 млн)
10. «Ювентус» (€ 341,1 млн)
11. «Боруссия Д» (€ 283, 9 млн)
12. «Тоттенхэм Хотспур» (€ 279,7 млн)
13. «Атлетико» (€ 228,6 млн)
14. «Шальке 04» (€ 224,5 млн)
15. «Рома» (€ 218,2 млн)
16. «Милан» (€ 214,7 млн)
17. «Зенит» (€ 196,5 млн)
18. «Вест Хэм Юнайтел» (€ 192,3 млн)
19. «Интер» (€ 179,2 млн)
20. «Лестер Сити» (€ 172,1 млн).