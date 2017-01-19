Alibaba Group подписала соглашение с МОК до 2028 года

Китайская компания Alibaba Group, работающая в сфере интернет-коммерции, будет спонсором Международного олимпийского комитета до 2028 года. Соответствующее соглашение было подписано 19 января на Всемирном экономическом форуме в Давосе, сообщает Inside the Games. Alibaba Group станет партнёром-основателем олимпийского канала, а также официальной платформой электронной коммерции и услуг Cloud Service.
Китайская компания впервые стала топ-спонсором МОК.
«Мы гордимся тем, что будем поддерживать олимпийскую программу — 2020, используя наши инновации и технологии, чтобы помочь вовлечь Олимпийские игры в цифровую эру», — сказал основатель и председатель совета директоров компании Alibaba Group Джек Ма.